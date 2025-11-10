Агульский район предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой Кавказа.Посетители увидят этнодом в Ашага-Стал, старинные поселения Хив и Хутхул, а также насладятся панорамами села Рича. В Тпиге гостей ждёт

музей и встреча с животными. Медовая пасека подарит дегустацию натурального мёда. Экскурсия включает обед и трансфер, подходит для детей от 2 лет. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в историю и традиции региона

Описание экскурсии

Этнодом в селе Ашага-Стал. В нём воссоздана атмосфера традиционного кавказского хозяйства. Вы увидите предметы быта, национальные костюмы, ремесленные изделия и другие артефакты, которые отражают культуру местного народа. А ещё понаблюдаете, как готовят лезгинский хлеб хар.

Село Хив. Мы проедем мимо одного из самых древних посёлков региона. Он расположен в живописной горной местности. Здесь как нигде ощущается дух старинных поселений.

Село Хутхул. Вы насладитесь красивыми панорамами и сфотографируетесь в национальных костюмах.

Село Рича. В этом уголке Кавказа сохранились традиционные агульские дома, где и сейчас проживают местные. Вы посетите старинную Джума-мечеть и подниметесь на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды.

Село Тпиг. Вы посетите местный музей, который расскажет об истории и культуре региона. А после познакомитесь с лошадьми, осликами и даже страусами.

Медовая пасека. Здесь вы продегустируете натуральный горный мёд.

Организационные детали