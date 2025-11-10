Откройте для себя удивительный Агульский район: древние сёла, национальные костюмы и традиционные блюда ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Агульский район предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой Кавказа.
Посетители увидят этнодом в Ашага-Стал, старинные поселения Хив и Хутхул, а также насладятся панорамами села Рича. В Тпиге гостей ждёт читать дальше
музей и встреча с животными. Медовая пасека подарит дегустацию натурального мёда. Экскурсия включает обед и трансфер, подходит для детей от 2 лет. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в историю и традиции региона
Этнодом в селе Ашага-Стал. В нём воссоздана атмосфера традиционного кавказского хозяйства. Вы увидите предметы быта, национальные костюмы, ремесленные изделия и другие артефакты, которые отражают культуру местного народа. А ещё понаблюдаете, как готовят лезгинский хлеб хар.
Село Хив. Мы проедем мимо одного из самых древних посёлков региона. Он расположен в живописной горной местности. Здесь как нигде ощущается дух старинных поселений.
Село Хутхул. Вы насладитесь красивыми панорамами и сфотографируетесь в национальных костюмах.
Село Рича. В этом уголке Кавказа сохранились традиционные агульские дома, где и сейчас проживают местные. Вы посетите старинную Джума-мечеть и подниметесь на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды.
Село Тпиг. Вы посетите местный музей, который расскажет об истории и культуре региона. А после познакомитесь с лошадьми, осликами и даже страусами.
Медовая пасека. Здесь вы продегустируете натуральный горный мёд.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены обед и трансфер на автомобиле или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от количества участников
В поездку можно взять детей от 2 лет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 14871 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.