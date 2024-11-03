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На этих экскурсиях мы становились как семья (получилось что каждый день из отдыхающих на экскурсиях почти одни и те же лица). Очень рекомендую данного туроператора, оставил только положительные эмоции. На этой экскурсии у нас был гидом Адам. Его рассказы и шутки не давали скучать всю дорогу. Учитывая что в горах было похолодание, водопад получился не обычным (вода и лёд).