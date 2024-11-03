13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
21 фев в 07:00
23 фев в 07:00
3700₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
19 фев в 06:00
21 фев в 06:00
3300₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
Каменная чаша, парк «Матлас», каньон Цолотль, водопады Тобот и Итлятляр - на экскурсии из Дербента
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в среду и воскресенье в 06:00
19 фев в 06:00
23 фев в 06:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав3 ноября 2024Доброго дня. Хочу сказать спасибо "Кавказ Тур" за экскурсию. Ездил с ними, почти целую неделю, по однодневным экскурсиям из Дербента.
- ЛЛилия25 октября 2024Локации посещали на одном дыхании от горных пейзажей и погода не подвела, солнечно и тепло. Гид на высшем уровнем знанием материала, много интересной информации и истории по больше таких гидов
- ИИя23 октября 2024Спасибо большое, Айдын! Все понравилось, с удовольствием вернемся ещё и всем расскажем)
- ВВладислава15 октября 2024Все отлично, спасибо за экскурсию!
- аалексей23 сентября 2024Хвалить не буду,чтоб не сглазить;)
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каменная чаша»
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
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