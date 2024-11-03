Каменная чаша – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменная чаша» в Дербенте, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
67 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
21 фев в 07:00
23 фев в 07:00
3700 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
На автобусе
15 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
19 фев в 06:00
21 фев в 06:00
3300 за человека
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
На машине
На микроавтобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
Каменная чаша, парк «Матлас», каньон Цолотль, водопады Тобот и Итлятляр - на экскурсии из Дербента
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в среду и воскресенье в 06:00
19 фев в 06:00
23 фев в 06:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каменная чаша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  2. Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
  3. Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Сулакский каньон
  3. Экраноплан «Лунь»
  4. Джума-Мечеть
  5. Самое главное
  6. Старый город
  7. Бархан Сарыкум
  8. Водопад Тобот
  9. Гамсутль
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
Сейчас в Дербенте в категории "Каменная чаша" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 3700. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2025 год по теме «Каменная чаша», 82 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель