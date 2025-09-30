Погрузимся в мир удивительных красот природы Дагестана и посетим жемчужины Гунибского района.
- Мы отправимся в аул Гуниб, где посетим памятник Белые Журавли, названный в честь одноименного произведения Расула Гамзатова;
- После направимся к Барятинским воротам и беседке Имама Шамиля, где был заключён мирный договор с князем Барятинским в 1859 году;
- Обязательно поднимемся на оборонительную крепостную стену, с которой можно полюбоваться видами на горы Гунибского плато. Стена была построена по приказу императора Александра II в честь Имама Шамиля;
- Далее, после национального обеда в одном из заведений Гуниба, мы направимся в Чохские рукотворные террасы, которым более шести тысяч лет. Будем наслаждаться ароматным чаем с горными травами, приготовленным лично мной в самоваре на дровах;
- И последняя наша локация приведёт нас в Салтинское ущелье, где мы увидим великолепный и единственный в своём роде подземный водопад в Дагестане. После с хорошим настроением отправимся дамой.
- Услуги гида
- Транспорт.
- Входные билеты
- Питание.
