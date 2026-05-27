Село Гуниб и Салтинский водопад - в сердце горного Дагестана из Дербента

Посетить древний аул за облаками, спуститься к подземному водопаду и прикоснуться к прошлому региона
Наш маршрут объединяет яркие природные локации и исторические места Гунибского района. С панорамных точек вы окинете взглядом вершины Кавказа. Узнаете, почему именно эти горы стали символом силы и свободы местных народов. Вдохновитесь пейзажами Верхнего Гуниба и атмосферой водопада, скрытого в теснине. А также познакомитесь с национальной кухней.
Описание экскурсии

06:30 — выезд из Дербента

По дороге вы услышите рассказы об истории и традициях края.

08:00 — небольшая остановка

Можно размяться, выпить кофе и сделать первые снимки гор.

09:30 — Гунибская ГЭС

Вы увидите водохранилище в окружении скал и узнаете, какую роль электростанция играет в жизни региона.

11:00 — памятник «Белые журавли»

Посетим комплекс, посвящённый памяти героев. Отсюда открываются красивые виды на горные долины.

11:30 — краеведческий музей

Здесь вы познакомитесь с историей Гуниба и Кавказской войны.

12:30 — обед

В местном кафе или гостевом доме вы попробуете национальные блюда.

13:30 — Верхний Гуниб

Поднимемся в историческую часть села — к одним из самых впечатляющих панорам горного Дагестана.

14:00 — Царская поляна

Поговорим о событиях 19 века, с которыми связано это место.

14:30 — беседка имама Шамиля

Также в программе мемориальный памятник и новые ракурсы на вершины Кавказа.

15:30 — Салтинский водопад

В завершение вы навестите подземный водопад, скрытый внутри скального ущелья.

16:00–19:30 — обратная дорога в Дербент

Вы узнаете:

  • о прошлом горного Дагестана и роли Гуниба в истории Кавказа
  • событиях Кавказской войны, личности имама Шамиля и о том, почему именно эти горы стали символом силы и свободы местных народов
  • природе региона и феномене Салтинского водопада
  • традиционном укладе жизни в высокогорных селениях
  • современной жизни Дагестана и сохранении его самобытности

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе с кондиционером, обед из блюд традиционной кухни, входные билеты, аренда обуви для прогулки к водопаду
  • При необходимости предоставим детские кресла
  • Маршрут не требует специальной подготовки, подойдёт для детей от 6 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан
Тамирлан — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
читать дальше

кавказскую жизнь. Организуем авторские туры, индивидуальные маршруты и VIP-программы: от Сулакского каньона и барханов до древнего Дербента, горных аулов и закрытых локаций, куда не доезжают массовые группы. В наших программах — не только локации, но и эмоции: катера по каньону, джип-туры, национальная кухня, этно-вечера, проживание в атмосферных отелях и этнодомах. Работаем официально, обеспечиваем трансферы, сопровождение гидов и сервис «под ключ». Наша задача — чтобы вы уехали не просто с фото, а с ощущением, что побывали в гостях у Кавказа.

