Мы покажем Вам всю красоту горной Северной Осетии, расскажем о традициях и обычаях, погрузим Вас в историю местных жителей, а также у Вас будет возможность ознакомиться с национальной кухней. Откройте древние тайны и величие Северной Осетии!
Описание экскурсии
Погрузитесь в завораживающие пейзажи природы Осетии!:
- Кармадонское ущелье – одно из самых красивых мест в Осетии, откуда открывается прекрасный вид на горы со снежными вершинами и просторную долину реки Геналдон. В верховьях ущелья расположены известные всем ледники Колка и Майли.
- «Город мертвых» Даргавс — данная локация очень удивит Вас необычной архитектурой своих строений. Так почему же город получил звание «Город мертвых»? Всего здесь 97 склепов. На одном из них даже сохранилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».
- Арт-объект Æ – завораживающий арт-объект, с которого открывается вид на Скалистый хребет в районе вершины Кариухох. Это третья по высоте вершина Скалистого хребта в Северной Осетии. Также является одной из самых популярнейших фотозон на всем Северной Кавказе!
- Башни «Тага и Курта» — о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь Российской федерации. Как снаружи, так и внутри, этот монастырь необычайно красив, особенно учитывая, как высоко в горах он расположен!
- Дзивгисская крепость – необычайно это строение тем, что оно запрятано прямо в скале и скрыто от глаз, если не подойти к горе вплотную. Как и у всех посещаемых нами локаций, это место также не стало исключением по значимости в истории. При посещении данной локации, Вы поймете, почему никому так и не удалось захватить эти земли.
А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация:.
А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация:.
• А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация:
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
Каждую пятницу в 5:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- «Город мертвых» Даргавс
- Арт-объект Æ
- Башни «Тага и Курта»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Дзивгисская крепость
- Завершится тур видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в Даргавс (100-200р/чел)
Место начала и завершения?
Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу в 5:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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