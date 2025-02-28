Чудеса Хунзаха и его водопады

Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному Дагестану. Вас ждут впечатляющие водопады, захватывающие горные ландшафты и традиционные аварские блюда. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя красоту этого уникального региона!
Чудеса Хунзаха и его водопады
Чудеса Хунзаха и его водопады
Чудеса Хунзаха и его водопады
Ближайшие даты:
28
фев3
мар5
мар7
мар10
мар12
мар14
мар
Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Водопады

Водопады – это удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой и мощью. Их шум и свежесть воды дарят ощущение спокойствия и умиротворения. Прогулка к водопадам может стать отличным способом насладиться природой и провести время с близкими.

Каменная чаща

Каменная чаща – это уникальное место, где природа создала настоящие скульптуры из камня. Здесь можно увидеть необычные формы и удивительные пейзажи. Прогулка по этой чащобе позволит вам почувствовать себя частью величественной природы и открыть для себя новые горизонты.

Экстрим парк Матлас

Экстрим парк Матлас – это место для тех, кто ищет острых ощущений и активного отдыха. Здесь можно попробовать различные виды активного времяпрепровождения, такие как:

  • скалолазание
  • парапланеризм
  • трекинг

Каждое из этих занятий подарит вам незабываемые эмоции и возможность проверить свои силы!

Хунзахское плато

Хунзахское плато – это живописное место, где открываются захватывающие виды на окружающие горы и долины. Прогулка по плато позволит вам насладиться свежим воздухом и великолепными пейзажами. Это идеальное место для фотосессий и медитации на природе.

Карадахская теснина

Карадахская теснина – это впечатляющее природное образование, где скалы создают уникальные формы и узкие проходы. Прогулка по теснине станет настоящим приключением, полным открытий и впечатлений. Здесь можно ощутить мощь природы и насладиться ее красотой.

Обед

После насыщенного дня, полного приключений, стоит остановиться и насладиться вкусным обедом. Это отличная возможность отдохнуть, обсудить впечатления и зарядиться энергией для новых свершений. Приятного аппетита!

Экскурсия проводится каждый: понедельник, среда и пятницаВремя выезда из городов:7:00 - Дербент 8:00 - Избербаш

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3500 ₽
Детский3200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Ханский
  • Каменная чаща
  • Экстрим парк Матлас
  • Хунзахское плато
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в Карадахскую теснину
  • Обед из местных аварских блюд
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Дербент, ул. Гагарина 27
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый: понедельник, среда и пятницаВремя выезда из городов:7:00 - Дербент 8:00 - Избербаш
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
  • ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
  • НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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