Описание экскурсии
Водопады
Водопады – это удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой и мощью. Их шум и свежесть воды дарят ощущение спокойствия и умиротворения. Прогулка к водопадам может стать отличным способом насладиться природой и провести время с близкими.
Каменная чаща
Каменная чаща – это уникальное место, где природа создала настоящие скульптуры из камня. Здесь можно увидеть необычные формы и удивительные пейзажи. Прогулка по этой чащобе позволит вам почувствовать себя частью величественной природы и открыть для себя новые горизонты.
Экстрим парк Матлас
Экстрим парк Матлас – это место для тех, кто ищет острых ощущений и активного отдыха. Здесь можно попробовать различные виды активного времяпрепровождения, такие как:
- скалолазание
- парапланеризм
- трекинг
Каждое из этих занятий подарит вам незабываемые эмоции и возможность проверить свои силы!
Хунзахское плато
Хунзахское плато – это живописное место, где открываются захватывающие виды на окружающие горы и долины. Прогулка по плато позволит вам насладиться свежим воздухом и великолепными пейзажами. Это идеальное место для фотосессий и медитации на природе.
Карадахская теснина
Карадахская теснина – это впечатляющее природное образование, где скалы создают уникальные формы и узкие проходы. Прогулка по теснине станет настоящим приключением, полным открытий и впечатлений. Здесь можно ощутить мощь природы и насладиться ее красотой.
Обед
После насыщенного дня, полного приключений, стоит остановиться и насладиться вкусным обедом. Это отличная возможность отдохнуть, обсудить впечатления и зарядиться энергией для новых свершений. Приятного аппетита!
Экскурсия проводится каждый: понедельник, среда и пятницаВремя выезда из городов:7:00 - Дербент 8:00 - Избербаш
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3500 ₽
|Детский
|3200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Водопад Ханский
- Каменная чаща
- Экстрим парк Матлас
- Хунзахское плато
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты в Карадахскую теснину
- Обед из местных аварских блюд
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
- ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
- НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)