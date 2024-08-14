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Зауру🫶 Он был и строг, и добр одновременно. Шутил и преподносил информацию в доступной незанудной форме. Даже были тестовые проверочные вопросы как викторина с подарками. Распланированное время на посещение всех локаций было выполнено с запасом, всего хватило и насмотреться,и нафотографироваться. Огромное спасибо всем организаторам,и,конечно,отдельный респект Зауру. Особенно запомнилось и вспоминается с теплотой как он, нас собирая, кричал: «Заурчикииии!»🤣