12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
27 авг в 06:00
28 авг в 06:00
4 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
3 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: По понедельникам и пятницам в 06:30
Завтра в 06:30
30 авг в 06:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 августа 2024С компанием АЯ побывали на Хунзахе. Поездка очень понравилась. Выехали вовремя, дорогой было не скучно и интересно, благодаря нашему экскурсоводу
- ЕЕлена13 августа 2024Спасибо, всё было хорошо. Каменная чаша просто восхитила,что бывают такие творения природы! Водопады конечно тоже красота. Молодежи понравился экстрим-парк. Ну а гид Алим просто супер водитель!!! Спасибо большое.
- ЮЮлия30 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Начиная от спасения черепахи
- ААнна24 апреля 2024Гид Андрей- замечательный человек и профессионал своего дела. По дороге в Хунзах узнали о многих селениях, обычаях и традициях, истории.
- ППрилуцкие6 сентября 2023Здравствуйте. Мы очень благодарны Андрею за интересный и содержательный рассказ. Поездка в село Хунзах для нас прошла комфортно и оставила только позитивное впечатление о данной местности.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзахское плато»
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