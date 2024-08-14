Хунзахское плато – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Хунзахское плато» в Дербенте, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хунзах, водопад Тобот
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
27 авг в 06:00
28 авг в 06:00
4 000 за человека
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
На автобусе
58 отзывов
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
3 500 за человека
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: По понедельникам и пятницам в 06:30
Завтра в 06:30
30 авг в 06:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 августа 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    С компанием АЯ побывали на Хунзахе. Поездка очень понравилась. Выехали вовремя, дорогой было не скучно и интересно, благодаря нашему экскурсоводу
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    Зауру🫶 Он был и строг, и добр одновременно. Шутил и преподносил информацию в доступной незанудной форме. Даже были тестовые проверочные вопросы как викторина с подарками. Распланированное время на посещение всех локаций было выполнено с запасом, всего хватило и насмотреться,и нафотографироваться. Огромное спасибо всем организаторам,и,конечно,отдельный респект Зауру. Особенно запомнилось и вспоминается с теплотой как он, нас собирая, кричал: «Заурчикииии!»🤣

  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Спасибо, всё было хорошо. Каменная чаша просто восхитила,что бывают такие творения природы! Водопады конечно тоже красота. Молодежи понравился экстрим-парк. Ну а гид Алим просто супер водитель!!! Спасибо большое.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Хунзах, водопад Тобот
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Начиная от спасения черепахи
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    и заканчивая дорогой домой. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много красивых уголков . Виды шикарные. Отдельно отмечу профессионализм. фотографии получились выше всяких похвал!

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Хунзах, водопад Тобот
    Гид Андрей- замечательный человек и профессионал своего дела. По дороге в Хунзах узнали о многих селениях, обычаях и традициях, истории.
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    Сама поездка комфортная на 100 %, чистота в машине, комфортная езда. Все интересные локации посмотрели в сопровождении Андрея, вкусно покушали и вернулись с таким же комфортом. Спасибо, ТурДагестану и Андрею с Людмилой за организацию экскурсии. Теперь мы знаем, кого советовать друзьям и родным!

  • П
    Прилуцкие
    6 сентября 2023
    Хунзах, водопад Тобот
    Здравствуйте. Мы очень благодарны Андрею за интересный и содержательный рассказ. Поездка в село Хунзах для нас прошла комфортно и оставила только позитивное впечатление о данной местности.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзахское плато»

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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Хунзахское плато" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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