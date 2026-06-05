Величие гор, магия воды, вкус традиций — Дагестан откроется вам во всей красе. Вы посетите локации, связанные бирюзовой лентой Сулака, и малолюдные смотровые. По пути из Дербента услышите о народных обычаях.
Попробуете речную рыбу на углях и национальные блюда, а эмоций добавит прогулка на катере, когда сердце бьётся в такт волнам.
Попробуете речную рыбу на углях и национальные блюда, а эмоций добавит прогулка на катере, когда сердце бьётся в такт волнам.
Описание экскурсии
- Главная смотровая Сулакского каньона — тот самый открыточный вид, ради которого едут в Дагестан
- Дополнительные панорамные точки без толп, чтобы спокойно полюбоваться природой и сделать топ-фото
- Чиркейское водохранилище, крупнейшее в регионе. Тут стоит прокатиться на катере и с поверхности реки ощутить масштабы водоёма
- Обед в форелевом хозяйстве, где подают свежую рыбу на углях и дагестанские блюда
- Пещера Нохъо — атмосферное место с подвесными мостами и видами на каньон, горный водопад и бирюзовый Сулак
Тайминг:
6:00 — выезд из Дербента
9:30 — главная смотровая Сулакского каньона
10:15 — вторая обзорная точка
11:00 — фотостоп у Чиркейского водохранилища
11:30 — прогулка на катере
12:30 — обед в форелевом хозяйстве
14:00 — посещение пещеры Нохъо
17:00 — возвращение в Дербент
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном транспорте: до 19 чел. — на микроавтобусе, до 11 чел. — на минивэне, до 5 чел. — на легковом авто
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽
- Обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽
- Билет в пещеру Нохъо: взрослые — 500 ₽ в будни / 700 ₽ в выходные; дети младше 14 лет — 300 ₽ в будни / 400 ₽ в выходные; дошкольники — бесплатно
ежедневно в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Студенты
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северного автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 49 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо экскурсоводу Ольге. очень интересно рассказывала о истории и культе Дагестана. отвечала на все интересующие нас вопросы. все было безумно интересно, красиво, вкусно.
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Интересная экскурсия, потрясающие виды, прекрасная экскурсовод Яхру.
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Т
Мурад — это не просто гид, а человек, который влюбляет в Дагестан с первых минут. Очень харизматичный, с отличным чувством юмора и глубокими знаниями. Рассказывает так, что слушаешь на одном
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