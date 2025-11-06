Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента

Мы покажем самые живописные точки маршрута и откроем сердце Дагестана.
Вы отправитесь на водную прогулку по Сулакскому каньону и сделаете яркие фото на смотровых площадках. Услышите о природе этих мест, инженерных достижениях и значении гидроэлектростанции. А во время обеда с видом на горы поговорим о традициях и вы почувствуете атмосферу республики.
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа с бирюзовой водой и склонами, напоминающее горный фьорд
- Сулакский каньон с воды — вы прокатитесь на катере и полюбуетесь самым глубоким каньоном Европы
- панорамы со смотровой площадки в селе Дубки — одной из лучших точек для «открыточных» фотографий
- форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы
Вы узнаете:
- как природа тысячелетиями создавала каньон
- почему Чиркейское водохранилище стало чудом инженерии
- почему вода в каньоне бирюзовая
- какие предания о великой реке местные передают из поколения в поколение
- о традициях и быте горцев — гостеприимство, обычаи и секреты кавказской кухни
Примерный тайминг
6:00 — сбор группы в центре Дербента
6:20 — выезд на комфортабельном автобусе
7:10 — техническая остановка (по желанию и за доплату можно позавтракать)
10:00–11:00 — катание на катерах по истоку каньона (50–60 минут)
11:30–12:30 — посещение пещеры Нохьо
13:00–14:00 — обед в традиционном дагестанском ресторане
14:30–15:00 — прогулка по форелевому хозяйству
15:30–16:00 — смотровая площадка, вид на Сулакский каньон
16:30–16:50 — смотровая площадка, вид на Чиркейское водохранилище
19:30 — возвращение в Дербент
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10) или легковом автомобиле (до 5)
- В стоимость включено: прогулка на катере (50 минут), обед в форелевом хозяйстве (аварский хинкал или форель на углях, свежие овощи и зелень, местный хлеб, компот из сухофруктов, разновидности местных чуду, чай с горными травами)
- Дополнительные расходы: пещера Нохъо — 500 ₽ за чел. (будни), 700 ₽ (выходные), фото- и видеосъёмка (по желанию) — детали уточняйте в переписке
- Мы адаптируем темп и программу так, чтобы было комфортно путешественникам всех возрастов
- В поездке с вами будет один из гидов-водителей нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 7 лет
|5500 ₽
|Пенсионеры
|5900 ₽
|Студенты
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 917 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 ноя 2025
Чудесная, хорошо организованная экскурсия по потрясающим локациям. Сопровождающий гид Абдурахман - отличный рассказчик, который увлекательно рассказывал об истории Дагестана, мест в которых мы побывали. Хочется отметить его глубокие знания, харизму и умение работать с аудиторией. Благодаря ему мы получили массу положительных эмоций и новых знаний! Отдельное спасибо за организацию - все было вовремя, комфортно, без суеты!
