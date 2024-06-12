1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Чиркейское водохранилище: прогулка на катере и обед»
23 июня в 07:00
24 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
23 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
«Покатаемся на катерах по Чиркейскому водохранилищу, побываем на смотровой площадке «Тещин язык» и в форелевом хозяйстве «Главрыба»»
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
23 июня в 06:30
25 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июня 2024Невероятной красоты природа Дагестана💙 Шикарная экскурсия, не менее потрясающий гид Азим и водитель Адам. Поездка прошла на одном дыхании, интересно, весело,
- ФФатима12 июня 2024Увидели все, что указано в описании. Но вот по времени можно было где-то увеличить, а где-то сократить. В целом, было всё отлично. Очень вежливый и веселый гид. Спасибо большое ☺️
- ООльга11 июня 2024Плюсы: шикарная природа, очень красивые места, нам повезло с погодой,мы покатались и на катерах, и были в пещере, прошлись по
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ААнастасия20 мая 2024Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
- ЮЮлия27 апреля 2024Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На катере»
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