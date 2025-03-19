Это авто-пешая программа на топовую локацию республики Дагестан. Мы увидим главные природные красоты и сделаем лучшие фотографии.
Получим яркие эмоции, пройдём по загадочной пещере, прокатимся с ветерком на катере, отведаем вкуснейшую форель.
Получим яркие эмоции, пройдём по загадочной пещере, прокатимся с ветерком на катере, отведаем вкуснейшую форель.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Дагестану
Приглашаем вас в захватывающее авто-пешеходное приключение по живописным местам республики Дагестан! Это уникальная возможность увидеть главные природные красоты региона и сделать незабываемые фотографии.
Что вас ждет?
- Яркие эмоции и впечатления от посещения загадочной пещеры;
- Прокат на катере с ветерком;
- Дегустация вкуснейшей форели;
- Посещение крупнейшего песчаного бархана в Европе на обратном пути.
Важная информация
Для комфортного и безопасного участия в экскурсии обратите внимание на дресс-код:
- Одежда должна закрывать колени и плечи;
- Избегайте прозрачной и обтягивающей одежды;
- Не рекомендуется носить короткие шорты, открытые живот и декольте.
Также, напоминаем, что употребление алкогольных напитков во время экскурсии строго запрещено.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс открыть для себя удивительный Дагестан и насладиться его красотами. Это путешествие оставит в вашей памяти только положительные воспоминания!
Выезды осуществляются со среды по воскресенье в 06:00 часов утра из города Дербента и в 08:00 часов утра из города Махачкалы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Поселок Дубки
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Трансфер
Что не входит в цену
- Катание на катере
- Входные билеты на бархан Сарыкум
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
Завершение: Город Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды осуществляются со среды по воскресенье в 06:00 часов утра из города Дербента и в 08:00 часов утра из города Махачкалы.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Дресс-код: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
- Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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