Сулакский каньон: из Дербента и Махачкалы

Это авто-пешая программа на топовую локацию республики Дагестан. Мы увидим главные природные красоты и сделаем лучшие фотографии.

Получим яркие эмоции, пройдём по загадочной пещере, прокатимся с ветерком на катере, отведаем вкуснейшую форель.
Сулакский каньон: из Дербента и Махачкалы
Сулакский каньон: из Дербента и Махачкалы
Сулакский каньон: из Дербента и Махачкалы
Ближайшие даты:
19
мар20
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мар26
мар27
мар
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Дагестану

Приглашаем вас в захватывающее авто-пешеходное приключение по живописным местам республики Дагестан! Это уникальная возможность увидеть главные природные красоты региона и сделать незабываемые фотографии.

Что вас ждет?

  • Яркие эмоции и впечатления от посещения загадочной пещеры;
  • Прокат на катере с ветерком;
  • Дегустация вкуснейшей форели;
  • Посещение крупнейшего песчаного бархана в Европе на обратном пути.

Важная информация

Для комфортного и безопасного участия в экскурсии обратите внимание на дресс-код:

  • Одежда должна закрывать колени и плечи;
  • Избегайте прозрачной и обтягивающей одежды;
  • Не рекомендуется носить короткие шорты, открытые живот и декольте.

Также, напоминаем, что употребление алкогольных напитков во время экскурсии строго запрещено.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс открыть для себя удивительный Дагестан и насладиться его красотами. Это путешествие оставит в вашей памяти только положительные воспоминания!

Выезды осуществляются со среды по воскресенье в 06:00 часов утра из города Дербента и в 08:00 часов утра из города Махачкалы.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Поселок Дубки
Что включено
  • Услуги гида
  • Обед
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Катание на катере
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
Завершение: Город Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды осуществляются со среды по воскресенье в 06:00 часов утра из города Дербента и в 08:00 часов утра из города Махачкалы.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Дресс-код: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
  • Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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