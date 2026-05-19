Проведите насыщенный день среди природных красот Дагестана! Вас ждут смотровые площадки, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища, прогулка по подвесному мосту в пещерах Нохъо и живописные водопады базы «Исток». Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Дербента

10:10 — Чиркейское водохранилище

Остановка у крупнейшего водоёма Северного Кавказа, который часто называют морем в горах. Полюбуемся бирюзовой водой и сделаем фото на фоне живописных вершин.

11:20 — смотровая площадка «Тёщин язык»

Захватывающий вид на Сулакский каньон.

12:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки

Панорамы каньона с высоты птичьего полёта и прогулка вдоль обрыва.

13:00 — пещеры Нохъо

Они соединены подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Обязательно пройдём по нему!

14:15 — база «Исток»

Живописное место с лазурной водой и «плачущими водопадами», стекающими по скалам.

15:30 — обед

Национальная кухня Дагестана или форель на углях — на ваш выбор.

16:30 — форелевое хозяйство «Главрыба»

Прогулка по территории одного из самых известных туристических комплексов региона.

17:30 — смотровая площадка на бархан Сарыкум

Увидим одну из крупнейших песчаных дюн в мире.

21:00 — возвращение в Дербент

Вы узнаете:

как возникло крупнейшее искусственное озеро в регионе

в чём уникальность Сулакского каньона

почему «плачущие водопады» получили такое название

как образовалась огромная песчаная дюна посреди гор

Организационные детали