Проведите насыщенный день среди природных красот Дагестана! Вас ждут смотровые площадки, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища, прогулка по подвесному мосту в пещерах Нохъо и живописные водопады базы «Исток».
Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Дербента
10:10 — Чиркейское водохранилище
Остановка у крупнейшего водоёма Северного Кавказа, который часто называют морем в горах. Полюбуемся бирюзовой водой и сделаем фото на фоне живописных вершин.
11:20 — смотровая площадка «Тёщин язык»
Захватывающий вид на Сулакский каньон.
12:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки
Панорамы каньона с высоты птичьего полёта и прогулка вдоль обрыва.
13:00 — пещеры Нохъо
Они соединены подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Обязательно пройдём по нему!
14:15 — база «Исток»
Живописное место с лазурной водой и «плачущими водопадами», стекающими по скалам.
15:30 — обед
Национальная кухня Дагестана или форель на углях — на ваш выбор.
16:30 — форелевое хозяйство «Главрыба»
Прогулка по территории одного из самых известных туристических комплексов региона.
17:30 — смотровая площадка на бархан Сарыкум
Увидим одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
21:00 — возвращение в Дербент
Вы узнаете:
- как возникло крупнейшее искусственное озеро в регионе
- в чём уникальность Сулакского каньона
- почему «плачущие водопады» получили такое название
- как образовалась огромная песчаная дюна посреди гор
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, обед
- Отдельно оплачиваются по желанию: билеты в пещеру Нохъо — 500 ₽ за чел. по будням и 700 ₽ за чел. по выходным; катание на катере в каньоне 50–60 мин — 1700 ₽ за чел.
- Программа 3+
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я с удовольствием хочу поделиться отзывом об экскурсии, которую посетила недавно! Все было очень хорошо организовано с самого начала и до конца. Ездили мы небольшой группой и наш гид был
Саид
Ответ организатора:
Добрый вечер, Анжела! Спасибо, что уделили время и написали такой прекрасный отзыв. Нам очень приятно, что экскурсия вам понравилась и оставила только положительные впечатления. Будем рады видеть Вас вновь на наших экскурсиях!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Сулакский каньон, пещеры Нохъо и Плачущие водопады - из Дербента»
Групповая
до 20 чел.
В трендеИз Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
Погрузитесь в мир приключений с водной прогулкой по Сулакскому каньону и посещением пещеры Нохъо. В программе также вкусный обед и прогулка по подвесному мосту
Начало: У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
3300 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Сулакский каньон, катание на катере по каньону, пещеры Нохъо. Все включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 06:30
Сегодня в 06:30
29 мая в 06:30
4899.60 ₽
5444 ₽ за человека
3900 ₽ за человека