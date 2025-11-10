Экскурсия к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум предлагает уникальную возможность увидеть величественные природные ландшафты Дагестана.
Путешественники смогут насладиться видами на Сулакский каньон с высоты смотровой площадки в посёлке Дубки, прогуляться по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🏞️ Прогулка по подвесному мосту
- 🏜️ Посещение бархана Сарыкум
- 🍽️ Обед в форелевом хозяйстве
- 🚗 Комфортный трансфер и услуги гида
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Пещера Нохъо
- Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Сулакский каньон не покоряет — он ошеломляет. Это не просто пейзаж, а речь, сказанная на языке обрывов и бездн. Орлы парят в вышине, а среди редкой зелени прячутся крохотные аулы — будто ласточкины гнезда, прилепившиеся к скалам.
Вы увидите:
- Сулакский каньон — одно из главных природных чудес Дагестана. Он включает три участка: Сулакский, Чиркейский и Миатлинский, разделённые террасами
- Чиркейское водохранилище — озеро в окружении гор. Его воды, то глубокие и почти чёрные у подножия скал, то сияющие на солнце, будто зеркало, отражают вечное танго неба и камня
- Посёлок Дубки — смотровая площадка с панорамой на Сулакский каньон. С высоты более 1 500 метров открываются впечатляющие виды
- Село Зубутли (по желанию) — спуск на УАЗах к реке Сулак и прогулка на катере. По пути вы увидите редкие плакучие водопады
- Пещеру Нохъо и подвесной мост — комплекс с обзорной площадкой, террасой над обрывом, кафе и экстремальными аттракционами. Мост расположен на высоте 60 метров
- Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан Европы. Его высота варьируется от 213 до 300 метров. Здесь время течёт иначе: бархан дышит теплом, а в тени дюн рождаются миражи
Также вас ожидает обед в форелевом хозяйстве.
Организационные детали
- Рекомендуем соблюдать дресс-код, соответствующий традициям и культуре Республики Дагестан (прикрытые плечи и колени) и воздержаться от употребление спиртных напитков
- Путешествие проходит на легковых автомобилях и минивэнах
- В стоимость экскурсии входит трансфер, обед и услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно (по желанию) оплачиваются
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу или по каньону в Старом Зубутли — от 10 000 ₽
- Входные билеты в пещеру Нохъо и подвесной мост — 500 ₽ за чел. в будни, 700 ₽ за чел. в выходные
- Входные билеты на бархан Сарыкум — 250 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Дербенте
Провела экскурсии для 5075 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит толькоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Дербента
