Экскурсия к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум предлагает уникальную возможность увидеть величественные природные ландшафты Дагестана.Путешественники смогут насладиться видами на Сулакский каньон с высоты смотровой площадки в посёлке Дубки, прогуляться по

подвесному мосту у пещеры Нохъо и ощутить величие бархана Сарыкум. Обед в форелевом хозяйстве добавит гастрономическое удовольствие к этому насыщенному дню. Трансфер и услуги гида включены в стоимость, что делает путешествие комфортным и запоминающимся

Описание экскурсии

Сулакский каньон не покоряет — он ошеломляет. Это не просто пейзаж, а речь, сказанная на языке обрывов и бездн. Орлы парят в вышине, а среди редкой зелени прячутся крохотные аулы — будто ласточкины гнезда, прилепившиеся к скалам.

Вы увидите:

Сулакский каньон — одно из главных природных чудес Дагестана. Он включает три участка: Сулакский, Чиркейский и Миатлинский, разделённые террасами

Чиркейское водохранилище — озеро в окружении гор. Его воды, то глубокие и почти чёрные у подножия скал, то сияющие на солнце, будто зеркало, отражают вечное танго неба и камня

Посёлок Дубки — смотровая площадка с панорамой на Сулакский каньон. С высоты более 1 500 метров открываются впечатляющие виды

Село Зубутли (по желанию) — спуск на УАЗах к реке Сулак и прогулка на катере. По пути вы увидите редкие плакучие водопады

Пещеру Нохъо и подвесной мост — комплекс с обзорной площадкой, террасой над обрывом, кафе и экстремальными аттракционами. Мост расположен на высоте 60 метров

Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан Европы. Его высота варьируется от 213 до 300 метров. Здесь время течёт иначе: бархан дышит теплом, а в тени дюн рождаются миражи

Также вас ожидает обед в форелевом хозяйстве.

Организационные детали

Рекомендуем соблюдать дресс-код, соответствующий традициям и культуре Республики Дагестан (прикрытые плечи и колени) и воздержаться от употребление спиртных напитков

Путешествие проходит на легковых автомобилях и минивэнах

В стоимость экскурсии входит трансфер, обед и услуги гида

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно (по желанию) оплачиваются