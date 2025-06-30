Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Сулакского каньона - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно впечатляют. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но даже в это время года можно насладиться красотой каньона, если подготовиться к погодным условиям.

Премиум-тур по Сулакскому каньону - это возможность насладиться красотой природы Дагестана.Участники экскурсии смогут полюбоваться бирюзовыми водами с высоты смотровой площадки в посёлке Дубки, прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и

сделать незабываемые фотографии. В программе также посещение старого села Зубутли и комплекса пещер "Нохъо". Туристы смогут отдохнуть в экоферме "Главрыба", где есть возможность увидеть процесс выращивания форели. В завершение экскурсии - обед на форелевом хозяйстве и посещение уникального песчаного бархана Сарыкум

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание экскурсии

Премиальный тур по Сулакскому каньону

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут невероятные виды и захватывающие приключения. Уже при спуске на джиппингах к реке Сулак вы сможете насладиться красотой природы, которая открывается только тем, кто решится на это путешествие.

Что вас ждет в туре?

Уникальные живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые завораживают своим фантастическим видом.

Захватывающие пейзажи, которые можно сравнить с кадрами из фильма.

Возможность увидеть места, недоступные для обычного туриста.

Важная информация для участников тура

Дорогие гости республики, мы призываем вас соблюдать культурные нормы и правила внешнего вида. Это поможет создать комфортную атмосферу для всех участников.

Обратите внимание!

В связи с изменчивыми погодными условиями, в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу. Мы делаем все возможное, чтобы ваше путешествие прошло безопасно и интересно.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Сулакского каньона!