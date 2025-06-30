Премиум-тур по Сулакскому каньону - это возможность насладиться красотой природы Дагестана.
Участники экскурсии смогут полюбоваться бирюзовыми водами с высоты смотровой площадки в посёлке Дубки, прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и
Участники экскурсии смогут полюбоваться бирюзовыми водами с высоты смотровой площадки в посёлке Дубки, прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🚤 Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
- 🏞 Посещение живописного села Зубутли
- 🕳 Комплекс пещер «Нохъо»
- 🐟 Экоферма «Главрыба» с форелевым хозяйством
- 🏜 Уникальный бархан Сарыкум
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сулакского каньона - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно впечатляют. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но даже в это время года можно насладиться красотой каньона, если подготовиться к погодным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Комплекс пещер «Нохъо»
- Экоферма «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Премиальный тур по Сулакскому каньону
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут невероятные виды и захватывающие приключения. Уже при спуске на джиппингах к реке Сулак вы сможете насладиться красотой природы, которая открывается только тем, кто решится на это путешествие.
Что вас ждет в туре?
- Уникальные живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые завораживают своим фантастическим видом.
- Захватывающие пейзажи, которые можно сравнить с кадрами из фильма.
- Возможность увидеть места, недоступные для обычного туриста.
Важная информация для участников тура
Дорогие гости республики, мы призываем вас соблюдать культурные нормы и правила внешнего вида. Это поможет создать комфортную атмосферу для всех участников.
Обратите внимание!
В связи с изменчивыми погодными условиями, в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу. Мы делаем все возможное, чтобы ваше путешествие прошло безопасно и интересно.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Сулакского каньона!
По понедельникам, средам и пятницам в 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Нохъо
- Посёлок Дубки
- Деревня Зубутли
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Обед
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Профессиональная фотосессия (за доп. плату)
- VIP (по запросу за доп. плату)
- Конная прогулка (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 06:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Дорогие гости республики, пожалуйста, соблюдайте наши культурные нормы и правила внешнего вида
- Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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