VIP-экскурсии в Дербенте с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Дербенте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
На машине
На автобусе
23 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Уникальная возможность увидеть Сулакский каньон с катера и посетить пещеру Нохъо. Включены этнопарк и обед. Всё включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: По понедельникам и пятницам в 06:30
21 окт в 06:30
25 окт в 06:30
5 000 за человека
Сулакский каньон Премиум
Джиппинг
На автобусе
14 часов
Групповая
до 14 чел.
Сулакский каньон Премиум
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Пешая
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
  2. Сулакский каньон Премиум
  3. ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Самое главное
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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