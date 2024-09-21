12 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Уникальная возможность увидеть Сулакский каньон с катера и посетить пещеру Нохъо. Включены этнопарк и обед. Всё включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: По понедельникам и пятницам в 06:30
21 окт в 06:30
25 окт в 06:30
5 000₽ за человека
14 часов
Групповая
до 14 чел.
Сулакский каньон Премиум
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 сентября 2024Экскурсия нам понравилась. Виды потрясающе красивые! Рекомендую sputnik как тур оператора, нареканий нет
- ММаргарита17 сентября 2024Всё хорошо, гид красавчик. Водитель приятный и много чего знает. Но в самой экскурсии есть вопросы. Были не особо организованные моменты, как например возвращение с аула. Машину ждали больше 30 минут
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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