Село Ахты - родина эпоса «Шарвили», славится термальными источниками и сероводородными бассейнами. Посетители насладятся горными пейзажами и погрузятся в историю живых и покинутых поселений. Ахтынский краеведческий музей, старинные мосты и крепость ждут гостей. Заброшенное село Филя удивит своей атмосферой и руинами. Билеты в музей включены в стоимость, а поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🏛️ Включён вход в музей
- 🏞️ Уникальные природные виды
- ♨️ Термальные источники
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌄 Захватывающие горные пейзажи
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахтынский краеведческий музей
- Село Ахты
- Заброшенное село Филя
- Термальные источники
Описание экскурсии
Ахтынский краеведческий музей. Здесь самая большая коллекция экспонатов среди сельских музеев Дагестана — более 12 тысяч. Вы узнаете историю Ахтынского района и погрузитесь в культуру лезгинского народа.
Село Ахты. Вы увидите старинные арочные мосты, российскую крепость, построенную в годы Кавказской войны, и подниметесь на смотровую площадку к беседке Шарвили.
Заброшенное село Филя. Вас ждут таинственные руины и удивительная атмосфера. Мы расскажем об истории и загадках этого места.
Термальные источники. Считается, что они обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. Вы можете оценить знаменитые ахтынские бассейны и отдохнуть в тёплой воде.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед (от 650 ₽) и вход в термы (от 100 ₽). Билеты в музей входят в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно
- По договорённости можем забрать вас из Махачкалы, Каспийска или Избербаша (уточните это в переписке)
- Экскурсия рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
- В случае плохой погоды программа может быть скорректирована
в среду и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
