Сейчас май — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но некоторые природные объекты могут быть менее доступны.

Село Ахты - родина эпоса «Шарвили», славится термальными источниками и сероводородными бассейнами. Посетители насладятся горными пейзажами и погрузятся в историю живых и покинутых поселений. Ахтынский краеведческий музей, старинные мосты и крепость ждут гостей. Заброшенное село Филя удивит своей атмосферой и руинами. Билеты в музей включены в стоимость, а поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ахтынский краеведческий музей. Здесь самая большая коллекция экспонатов среди сельских музеев Дагестана — более 12 тысяч. Вы узнаете историю Ахтынского района и погрузитесь в культуру лезгинского народа.

Село Ахты. Вы увидите старинные арочные мосты, российскую крепость, построенную в годы Кавказской войны, и подниметесь на смотровую площадку к беседке Шарвили.

Заброшенное село Филя. Вас ждут таинственные руины и удивительная атмосфера. Мы расскажем об истории и загадках этого места.

Термальные источники. Считается, что они обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. Вы можете оценить знаменитые ахтынские бассейны и отдохнуть в тёплой воде.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter

Дополнительно и по желанию оплачивается обед (от 650 ₽) и вход в термы (от 100 ₽). Билеты в музей входят в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно