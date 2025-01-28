Великолепие Сулакского каньона: незабываемая прогулка по природному чуду

Погрузитесь в атмосферу захватывающего Сулакского каньона, где природа создала невероятные пейзажи. Вдохновляющие виды и приключения ждут вас
Сулакский каньон - это уникальное природное образование в Дагестане, поражающее своей глубиной и красотой.

Река Сулак вырезала этот каньон на протяжении миллионов лет, создавая живописные пейзажи с водопадами и разноцветными горными
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породами. Вдоль каньона проходит Чиркейская ГЭС, добавляя индустриальный шарм к природному великолепию.

Групповая экскурсия предлагает катание на катере по Чиркейскому водохранилищу и дегустацию свежевыловленной форели. Это путешествие станет настоящим приключением, полным ярких эмоций и незабываемых моментов

5
384 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные природные пейзажи
  • 🛶 Катание на катере
  • 🍽️ Дегустация свежей форели
  • 📸 Великолепные фотомоменты
  • 🤝 Новые знакомства и впечатления
Великолепие Сулакского каньона: незабываемая прогулка по природному чуду
Великолепие Сулакского каньона: незабываемая прогулка по природному чуду
Великолепие Сулакского каньона: незабываемая прогулка по природному чуду
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
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фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Гунибский водопад
  • Чиркейская ГЭС

Описание экскурсии

Сулакский каньон: Грандиозное чудо природы

В самом сердце Дагестана, словно вырезанный исполинским резцом из горного массива, раскинулся Сулакский каньон — один из самых захватывающих природных феноменов России. Это уникальное образование протянулось на 53 километра и достигает глубины до 1920 метров. Сулакский каньон был вырыт могучей рекой Сулак, которая на протяжении миллионов лет неустанно пробивала себе путь через известняковые породы.

Природные красоты и геологическое разнообразие

Мощные водопады и стремительные течения высекали каньон, обнажая слои разноцветных горных пород. Стены каньона представляют собой невероятную палитру цветов и текстур:

  • Жёлто-оранжевые известняки
  • Серые песчаники
  • Красные сланцы

Эти геологические слои свидетельствуют о богатой истории региона, охватывающей миллионы лет. Сулакский каньон действительно впечатляет своей красотой и считается «мини-Гранд-Каньоном» из-за его схожести по ландшафту с национальным парком Гранд-Каньон в США.

Водопады и гидроэлектростанция

В каньоне расположено несколько водопадов, среди которых выделяется Гунибский водопад высотой 70 метров. Вдоль каньона проходит Чиркейская ГЭС — одна из крупнейших гидроэлектростанций на Кавказе. Увидев его, невозможно остаться равнодушным. Мощные скалы создают впечатление неприступности и могущества, открывая потрясающие виды на глубокие ущелья и пересекающие их реки.

Незабываемые приключения

Воздух наполнен энергией, а запах растений и земли добавляет к этому удивительное ощущение. Мы сможем покататься по Чиркейскому водохранилищу на катере, полюбоваться величественным каньоном со смотровой площадки и узнать, какова на вкус свежевыловленная форель. За всё это время мы станем не только партнерами в приключениях, но и настоящими друзьями! Наше совместное время будет наполнено смехом, радостью и незабываемыми моментами.

Согласно календарю: ежедневно в 06:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3700 ₽
Детский (от 0 до 4)0 ₽
Пенсионный (от 55)3500 ₽
Студенты3600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миатлинская ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Прогулка на Катере
  • Входной билет на бархан Сарыкум
  • Обед в ресторане «Кавказ» в форелевом хозяйстве
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Спуск на зип-лайне (по желанию)
  • Катание на лошадях (по желанию): 10 минут - 200 руб. /чел.
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 руб. /чел.
  • Входные билеты в бархан сарыкум
Место начала и завершения?
Агасиева 26б
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю: ежедневно в 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным
  • Убедитесь, что вы подходяще одеты и обуты для активного отдыха в горах. Рекомендуем иметь с собой удобную обувь, непромокаемую одежду, термобельё, рюкзак для необходимых вещей, солнцезащитные очки, крем от загара, шляпу или кепку, переносное зарядное устройство для мобильного телефона и камеры
  • На время тура вам будут предоставлены питание и питьевая вода, но рекомендуется также иметь при себе дополнительные снеки и воду для перекусов и питья
  • Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
  • С нетерпением ждём вашего приезда
  • С уважением
  • Терра-Тревел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 384 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
349
4
1
3
2
1
К
28 янв 2025
Добрый день. Всё хорошо, погода была отличная, обед шикарный просто. Все понравилось. Спасибо.
В
28 янв 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Амире Экскурсия впечатлила. Получили самые позитивные эмоции, посмотрели интересные локации с фантастическими видами. Амира рассказала не только о регионе, но и о местных традициях, кухне, быте.
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На каждой локации было время, что бы не спеша все рассмотреть, сделать фотографии, насладиться красотой природы. Было очень интересно и познавательно! Отдельно хотелось бы поблагодарить нашего водителя Рустама за комфортное путешествие в горной местности и чувство безопасности на дороге!

А
28 янв 2025
Побывали на экскурсии с экскурсоводом Амиром это уже отзыв моей мамы. Его хочется отметить особенно. Экскурсия очень понравилась, организовано всё чётко, конкретно, начиная от времени прибытия, организации обеда и прочих моментов. Помимо красоты природы которую мы увидели, очень интересно было послушать рассказ гида с обращением к истории края, России, национальных обычаев и своих взглядов на современную жизнь.
Рекомендуем!
А
28 янв 2025
Очень классная, захватывающая, потрясающе красивая и крайне впечатляющая экскурсия получилась. Нас сопровождал гид Амир - очень доброжелательный, образованный человек, он всю дорогу рассказывал интересные факты о Дагестане, о тех местах, которые мы посетили, о народностях Дагестана, жизни людей и о многом другом. Останавливались в красивых локациях сфотографироваться, прогуляться, осликов покормить.
А
28 янв 2025
Спасибо, нам все понравилось! Красивые локации, прекрасные истории, вкуснейший сытный обед и вишенка на торте каньон: мощный, завораживающий.
М
28 янв 2025
Всё было замечательно. Начиная от посадки в комфортабельный чистый автомобиль, заканчивая прощальными рукопожатиями с наилучшими пожеланиями. Вождение комфортное(это редкость здесь), приятный гид, образованный эрудированный обходительный человек, захватывающие дух места, живописные фото и видео, часть из которых помог сделать гид, вкусный и сытный обед. Всем рекомендую ощутить на себе то, что ощутил я.
О
28 янв 2025
Все приколно организация на высшем уровне. Всем рекомендую данную компанию
С
28 янв 2025
Огромное спасибо Аслану за увлекательную, познавательную и удивительную экскурсию в красивейшие, прекрасные места Дагестана. Очень понравилось, гиду и водителю респект и уважение, вы профессионалы своего дела!
Т
28 янв 2025
Приехали из перми это уже третья экскурсия с данной компанией все на высшем уровне процветание и успехов вам
И
28 янв 2025
Экскурсию нам провел Амир!
В начале экскурсии рассказал как будет проложен маршрут, какие места посетим и какие развлечения можно взять дополнительно. Амир рассказывал о местах, которые проезжали, и поддерживал беседу в пути, благодаря чему поездка прошла легко и интересно. Рассказал какие места стоит посетить. Аккуратный водитель по местным дорогам. Экскурсией остались довольны.
Ф
28 янв 2025
Огромное спасибо вам вы настоящие профессионаллы все грамотно спланировали все рассказали отдельный респект хотел бы сказать менеджерам за обратную связь
Б
28 янв 2025
Всё, как и было написано в описании, то, что Аслан приедет в отель, да, всё верно, приехал, забрал в назначенное время!!! Выехали с Дербента, и начал рассказывать про историю дербента
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и ее окрестности. Заехали на водохранилище Чиркейское водохранилище, потом на тёщин язык, потом пещера Нохьо, потом перекусили и заехали на Бархан Сарыкум. Я с большим удовольствием скажу Аслану спасибо, что провел такую экскурсию. 👍

М
28 янв 2025
Экскурсия с командой Терра Тревел- это действительно незабываемый день в Дагестане! Отличный гид, эрудированный, клиентоориентированный, отличный рассказчик, любящий свой край и умеющий преподнести информацию о нем в нужном формате. Остались очень довольны экскурсией. Однозначно рекомендуем!
Т
28 янв 2025
Второй раз покупаю экскурсию с данной компанией и второй раз остаюсь довольным
К
26 янв 2025
Были на экскурсии Сулакский каньон
Прекрасные и захватывающие виды смотровых площадок, виртуозное и профессиональное катание на катерах, посещение пещеры с нависными мостами получили дозу адреналинчика.
Великолепный гид Аминат интересно расказывающая про Дагестан
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и его традиции, на все вопросы отвечает, никого без внимания не оставляет, очень коммуникабельная и добродушная. Спасибо за созданную веселую и непринуждённую атмосферу, просто очень здорово!
Спасибо большое за поездку и водителю, имя к сожалению не запомнила.

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