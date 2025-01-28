Река Сулак вырезала этот каньон на протяжении миллионов лет, создавая живописные пейзажи с водопадами и разноцветными горными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные природные пейзажи
- 🛶 Катание на катере
- 🍽️ Дегустация свежей форели
- 📸 Великолепные фотомоменты
- 🤝 Новые знакомства и впечатления
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Гунибский водопад
- Чиркейская ГЭС
Описание экскурсии
Сулакский каньон: Грандиозное чудо природы
В самом сердце Дагестана, словно вырезанный исполинским резцом из горного массива, раскинулся Сулакский каньон — один из самых захватывающих природных феноменов России. Это уникальное образование протянулось на 53 километра и достигает глубины до 1920 метров. Сулакский каньон был вырыт могучей рекой Сулак, которая на протяжении миллионов лет неустанно пробивала себе путь через известняковые породы.
Природные красоты и геологическое разнообразие
Мощные водопады и стремительные течения высекали каньон, обнажая слои разноцветных горных пород. Стены каньона представляют собой невероятную палитру цветов и текстур:
- Жёлто-оранжевые известняки
- Серые песчаники
- Красные сланцы
Эти геологические слои свидетельствуют о богатой истории региона, охватывающей миллионы лет. Сулакский каньон действительно впечатляет своей красотой и считается «мини-Гранд-Каньоном» из-за его схожести по ландшафту с национальным парком Гранд-Каньон в США.
Водопады и гидроэлектростанция
В каньоне расположено несколько водопадов, среди которых выделяется Гунибский водопад высотой 70 метров. Вдоль каньона проходит Чиркейская ГЭС — одна из крупнейших гидроэлектростанций на Кавказе. Увидев его, невозможно остаться равнодушным. Мощные скалы создают впечатление неприступности и могущества, открывая потрясающие виды на глубокие ущелья и пересекающие их реки.
Незабываемые приключения
Воздух наполнен энергией, а запах растений и земли добавляет к этому удивительное ощущение. Мы сможем покататься по Чиркейскому водохранилищу на катере, полюбоваться величественным каньоном со смотровой площадки и узнать, какова на вкус свежевыловленная форель. За всё это время мы станем не только партнерами в приключениях, но и настоящими друзьями! Наше совместное время будет наполнено смехом, радостью и незабываемыми моментами.
Согласно календарю: ежедневно в 06:00.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3700 ₽
|Детский (от 0 до 4)
|0 ₽
|Пенсионный (от 55)
|3500 ₽
|Студенты
|3600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Прогулка на Катере
- Входной билет на бархан Сарыкум
- Обед в ресторане «Кавказ» в форелевом хозяйстве
- Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
- Катание на лошадях (по желанию): 10 минут - 200 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 руб. /чел.
- Входные билеты в бархан сарыкум
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным
- Убедитесь, что вы подходяще одеты и обуты для активного отдыха в горах. Рекомендуем иметь с собой удобную обувь, непромокаемую одежду, термобельё, рюкзак для необходимых вещей, солнцезащитные очки, крем от загара, шляпу или кепку, переносное зарядное устройство для мобильного телефона и камеры
- На время тура вам будут предоставлены питание и питьевая вода, но рекомендуется также иметь при себе дополнительные снеки и воду для перекусов и питья
- Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
- С нетерпением ждём вашего приезда
- С уважением
- Терра-Тревел
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Отзывы и рейтинг
Рекомендуем!
В начале экскурсии рассказал как будет проложен маршрут, какие места посетим и какие развлечения можно взять дополнительно. Амир рассказывал о местах, которые проезжали, и поддерживал беседу в пути, благодаря чему поездка прошла легко и интересно. Рассказал какие места стоит посетить. Аккуратный водитель по местным дорогам. Экскурсией остались довольны.
Прекрасные и захватывающие виды смотровых площадок, виртуозное и профессиональное катание на катерах, посещение пещеры с нависными мостами получили дозу адреналинчика.
Великолепный гид Аминат интересно расказывающая про Дагестан