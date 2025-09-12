Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Сегодня в 10:00
14 сен в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
