Обзорная экскурсия по Дмитрову + Музей лягушки

Погрузиться в древнюю историю, погулять по кремлю, посетить монастыри и зайти в необычный музей
Дмитров, как и столица, основан Юрием Долгоруким.

На экскурсии вы услышите историю и увидите главные достопримечательности города: кремль с земляными валами, памятник князю, Успенский собор и Борисоглебский монастырь.

Прогуляетесь по старинным улочкам и завершите путешествие в весёлом музее, посвящённом символу города — лягушке.
Описание экскурсии

Княжеское начало

Знакомство с Дмитровом начнётся с рассказа о Юрии Долгоруком. В 1154 году князь основал город в заболоченной низине, где обитал легендарный народ — «лягушатники». С тех пор лягушка — олицетворение роста, защиты и народной мудрости.

Кремлёвские валы и Успенский собор

Вы пройдёте по земляному кремлёвскому валу 12–13 веков, иначе чем «волшебным» его не назовёшь. Почему? Узнаете на экскурсии! А также полюбуетесь Успенским собором и услышите о его святынях.

Скульптуры 19 века, исполняющие желания

Вы прогуляетесь по старинной улочке. В сквере с рельефными скульптурами дмитровчан загадаете желание — по преданию, оно обязательно сбудется.

Борисоглебский монастырь: история и драма

В монастыре вспомните Ивана Грозного и патриарха Никона. Гид расскажет, о чём здесь молился царь, какая власть была у патриарха и как это место повлияло на религиозный климат страны.

Музей дмитровской лягушки

Завершится прогулка в необычном музее. Вы увидите более 500 экспонатов: игрушки, статуэтки, предметы быта и даже произведения искусства, где главная героиня — зелёная квакушка.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Дмитрове
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

