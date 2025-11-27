Дмитров, как и столица, основан Юрием Долгоруким. На экскурсии вы услышите историю и увидите главные достопримечательности города: кремль с земляными валами, памятник князю, Успенский собор и Борисоглебский монастырь. Прогуляетесь по старинным улочкам и завершите путешествие в весёлом музее, посвящённом символу города — лягушке.

Описание экскурсии

Княжеское начало

Знакомство с Дмитровом начнётся с рассказа о Юрии Долгоруком. В 1154 году князь основал город в заболоченной низине, где обитал легендарный народ — «лягушатники». С тех пор лягушка — олицетворение роста, защиты и народной мудрости.

Кремлёвские валы и Успенский собор

Вы пройдёте по земляному кремлёвскому валу 12–13 веков, иначе чем «волшебным» его не назовёшь. Почему? Узнаете на экскурсии! А также полюбуетесь Успенским собором и услышите о его святынях.

Скульптуры 19 века, исполняющие желания

Вы прогуляетесь по старинной улочке. В сквере с рельефными скульптурами дмитровчан загадаете желание — по преданию, оно обязательно сбудется.

Борисоглебский монастырь: история и драма

В монастыре вспомните Ивана Грозного и патриарха Никона. Гид расскажет, о чём здесь молился царь, какая власть была у патриарха и как это место повлияло на религиозный климат страны.

Музей дмитровской лягушки

Завершится прогулка в необычном музее. Вы увидите более 500 экспонатов: игрушки, статуэтки, предметы быта и даже произведения искусства, где главная героиня — зелёная квакушка.

Организационные детали