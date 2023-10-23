Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую.
Ближайшие даты:
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
29
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Живописную природу
- Тебердинский заповедник
- Систему Бадукских озер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую. По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою. Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря, а после этого утроим небольшой кофе-брейк.
Так же наши гиды расскажут вам множество легенд, традиций и культуру Северного Кавказа
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Водитель-гид
- Кофе-брейк(кофе сваренный на турке)
- Что не входит
- Проход в заповедник 300 руб с человека
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренности с путешественникомЗавершение: по договоренности с путешесвенником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая
Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Выездные
Похожие туры из Домбая
Групповая
12 часов
24 окт
26 окт
28 окт
29 окт
2 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
«Сердце Карачаево-Черкессии» - поездка в Домбай из Железноводска
Забираем по адресу проживания в пределах города
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописное Мухинское ущелье и высокогорные озера
Место Вашего проживания в Домбае
Сегодня
Завтра
24 окт
25 окт
11 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии