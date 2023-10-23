Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска

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Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую.
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
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Что вас ожидает:

  • Живописную природу
  • Тебердинский заповедник
  • Систему Бадукских озер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую. По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою. Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря, а после этого утроим небольшой кофе-брейк.
Так же наши гиды расскажут вам множество легенд, традиций и культуру Северного Кавказа

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Кофе-брейк(кофе сваренный на турке)
Что не входит
  • Проход в заповедник 300 руб с человека
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с путешественником
Завершение: по договоренности с путешесвенником
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Выездные

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