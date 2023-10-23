Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую. По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою. Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря, а после этого утроим небольшой кофе-брейк.

Так же наши гиды расскажут вам множество легенд, традиций и культуру Северного Кавказа