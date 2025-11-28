Отправимся в путешествие по культуре, истории и легендам удивительной Карачаево-Черкесии! От загадочного Шоанинского храма до невероятных видов с Гумбаши — мы с вами пройдём дорогами древней Алании и Великого шёлкового пути, поговорим об истории курортов региона и, если погода будет благосклонна, увидим Эльбрус во всём его великолепии.

Описание экскурсии

Вы посетите Шоанинский храм — один из древнейших христианских храмов в стране. Его построили византийские зодчие за несколько десятилетий до крещения Руси.

Зайдёте в Сырную пещеру — сотовое выветривание песчаника сделало пещеру похожей на гигантскую головку сыра.

Подниметесь на перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Эльбрус.

Организационные детали