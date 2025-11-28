Отправимся в путешествие по культуре, истории и легендам удивительной Карачаево-Черкесии! От загадочного Шоанинского храма до невероятных видов с Гумбаши — мы с вами пройдём дорогами древней Алании и Великого шёлкового пути, поговорим об истории курортов региона и, если погода будет благосклонна, увидим Эльбрус во всём его великолепии.
Описание экскурсии
Вы посетите Шоанинский храм — один из древнейших христианских храмов в стране. Его построили византийские зодчие за несколько десятилетий до крещения Руси.
Зайдёте в Сырную пещеру — сотовое выветривание песчаника сделало пещеру похожей на гигантскую головку сыра.
Подниметесь на перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Эльбрус.
Организационные детали
- От места старта до первой локации едем чуть больше 1 часа. Автомобиль — Mitsubishi Delica, Volkswagen Crafter, УАЗ Патриот или аналогичный по комфортабельности
- На перевале Гумбаши есть кафе — по желанию вы пообедаете, любуясь горными пейзажами
- Возьмите с собой поездку паспорт РФ
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 19. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 693 туристов
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида. Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.
