Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры

Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
Древние христиане считали, что с гор удобнее разговаривать с Богом. Тысячелетний Шоанинский храм на головокружительной высоте словно упирается в небесный свод. Поднимитесь к нему и узнайте о приходе христианства в аланские земли.

Также вас ждут Сырные пещеры, напоминающие сыр своими песчаными полостями, Маринский водопад и панорамы перевала Гум-Баши. Путешествие на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальный Шоанинский храм
  • 🧀 Сырные пещеры
  • 💦 Маринский водопад
  • 🌄 Панорамы перевала Гум-Баши
  • 🚗 Премиальный внедорожник
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Шоанинский храм
  • Сырные пещеры
  • Маринский водопад
  • Перевал Гум-Баши
  • Природный нарзанный источник

Описание экскурсии

  • Шоанинский храм — памятник раннехристианского зодчества эпохи раннего Средневековья.
  • Сырные пещеры, которые действительно напоминают сыр песчаными полостями, вытянутыми на десятки метров в глубину и связанными между собой узкими коридорами.
  • Маринский водопад на перевале Гум-Баши.
  • Природный нарзанный источник.
  • Смотровая площадка на перевале Гум-Баши, где при хорошей погоде можно увидеть Эльбрус.

Организационные детали

  • Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ.
  • Дополнительно оплачивается экосбор — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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