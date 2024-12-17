Древние христиане считали, что с гор удобнее разговаривать с Богом. Тысячелетний Шоанинский храм на головокружительной высоте словно упирается в небесный свод. Поднимитесь к нему и узнайте о приходе христианства в аланские земли.
Также вас ждут Сырные пещеры, напоминающие сыр своими песчаными полостями, Маринский водопад и панорамы перевала Гум-Баши. Путешествие на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Также вас ждут Сырные пещеры, напоминающие сыр своими песчаными полостями, Маринский водопад и панорамы перевала Гум-Баши. Путешествие на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальный Шоанинский храм
- 🧀 Сырные пещеры
- 💦 Маринский водопад
- 🌄 Панорамы перевала Гум-Баши
- 🚗 Премиальный внедорожник
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Шоанинский храм
- Сырные пещеры
- Маринский водопад
- Перевал Гум-Баши
- Природный нарзанный источник
Описание экскурсии
- Шоанинский храм — памятник раннехристианского зодчества эпохи раннего Средневековья.
- Сырные пещеры, которые действительно напоминают сыр песчаными полостями, вытянутыми на десятки метров в глубину и связанными между собой узкими коридорами.
- Маринский водопад на перевале Гум-Баши.
- Природный нарзанный источник.
- Смотровая площадка на перевале Гум-Баши, где при хорошей погоде можно увидеть Эльбрус.
Организационные детали
- Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.
- При себе необходимо иметь паспорт РФ.
- Дополнительно оплачивается экосбор — 200 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 214 туристов
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре иЗадать вопрос
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