В этой поездке вы увидите Кавказ с разных сторон — от скрытых в горах пещер до горных вершин, от живописного водопада до невероятных панорам.
Вас ждут яркие эмоции и виды, ради которых хочется задержаться подольше, чтобы в полной мере ощутить красоту и величие этих мест.
Вас ждут яркие эмоции и виды, ради которых хочется задержаться подольше, чтобы в полной мере ощутить красоту и величие этих мест.
Описание экскурсии
- Сначала — живописный путь сквозь горные ландшафты.
- Остановимся у Сырных пещер — необычных природных гротов с причудливыми стенами.
- Побываем у Мариинского водопада — вы полюбуетесь потоками воды в окружении зелени и скал.
- А со смотровой площадки на перевале Гумбаши насладитесь видом на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус.
Примерный тайминг
- Путь до Сырных пещер — около 1,5 ч.
- Время в пещерах — 30–40 мин.
- Время у водопада — 30–40 мин.
- Обратный путь — около 2 ч.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном UAZ Patriot.
- По желанию можем заехать выпить горный чай и перекусить хычинами — оплачивается дополнительно.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альсина — ваша команда гидов в Домбае
Мы предлагаем вам множество увлекательных экскурсий — от коротких выездов до туров с ночёвками на внедорожниках, пешеходное сопровождение на маршрутах, поездки в соседние республики Кавказа. А ещё — конные прогулки, рафтинг, квадротуры и багги-рейды, мотопрогулки и не только. Гарантируем лучшие виды и индивидуальный подход!
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии из Домбая
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 дек в 07:00
11 дек в 07:00
3000 ₽ за человека