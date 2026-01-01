Показать всёВодные развлеченияЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
-
20%
Водная прогулка
3700 ₽
4625 ₽ за человека
Водная прогулка
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Домбае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в январе 2026
Сейчас в Домбае в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 23 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные экскурсии в Домбае на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026