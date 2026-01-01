Мои заказы

Экскурсии по воде в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Домбае, цены от 3700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
На микроавтобусе
11 часов
-
20%
97 отзывов
Водная прогулка
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
Начало: Ваш отель
3700 ₽4625 ₽ за человека
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
11 часов
Водная прогулка
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
На машине
6 часов
Водная прогулка
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм;
  2. Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска;
  3. Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье.
Какие места ещё посмотреть в Домбае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Гора Мусса-Ачитара;
  2. Уллу-Муруджу;
  3. Сентинский храм;
  4. Тебердинский заповедник;
  5. Алибекский водопад;
  6. Самое главное;
  7. Ущелье Гоначхир;
  8. Косыгинская поляна;
  9. Мухинские озёра;
  10. Перевал Гум-Баши.
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в январе 2026
Сейчас в Домбае в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 23 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные экскурсии в Домбае на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026