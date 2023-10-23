Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание.

Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Теберда
  • Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь от Кисловодска до Домбая

Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте.

Красочная природа Кавказа

Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.
Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в Тебердинском ущелье, Сентинский храм (уникальный памятник Средневековья, построенный из песчаника в Х веке). Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м.).

Важно знать:

  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога (1150 руб)
Место начала и завершения?
Заберем от вашего отеля / гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Памятка для туристов, путешествующих индивидуально:
  • Количество посадочных мест в легковом автомобиле с экскурсоводом – от 1 до 8
  • В поездку каждому туристу нужно взять паспорт, на всякий случай – медицинский полис, детям – свидетельство о рождении
  • Следует учесть, что вам могут понадобиться наличные деньги, так как канатные дороги, входные билеты в музеи, экологические сборы, купание в источниках, питание и прочие расходы не входят в стоимость поездок и оплачиваются отдельно
  • В удобной одежде и обуви вам будут комфортно в путешествии
  • В горах пригодится закрывающий лицо головной убор, солнцезащитные очки и крем, нужна теплая одежда по сезону
  • На всякий случай берите с собой дождевики или зонты, так как дождь на Кавказе может пойти в любой момент и неожиданно
  • В продолжительные поездки возьмите с собой запас еды и воду для питья, особенно если путешествуете с детьми или если там, куда вы едете, нет кафе и ресторанов
  • Приятного вам путешествия!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая

Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Выездные

Похожие туры из Домбая

Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Место вашего проживания
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
4 000 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
2 000 за человека
«Сердце Карачаево-Черкессии» - поездка в Домбай из Железноводска
Индивидуальная
11 часов
«Сердце Карачаево-Черкессии» - поездка в Домбай из Железноводска
Забираем по адресу проживания в пределах города
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
от 16 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Домбае
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ