Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание.
Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.
Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.
Ближайшие даты:
23
окт
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24
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25
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Теберда
- Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путь от Кисловодска до Домбая
Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте.
Красочная природа Кавказа
Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.
Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в Тебердинском ущелье, Сентинский храм (уникальный памятник Средневековья, построенный из песчаника в Х веке). Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м.).
Важно знать:
- в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
- удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
- в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
- советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
- в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
- не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Канатная дорога (1150 руб)
- Место начала и завершения?
- Заберем от вашего отеля / гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
- Памятка для туристов, путешествующих индивидуально:
- Количество посадочных мест в легковом автомобиле с экскурсоводом – от 1 до 8
- В поездку каждому туристу нужно взять паспорт, на всякий случай – медицинский полис, детям – свидетельство о рождении
- Следует учесть, что вам могут понадобиться наличные деньги, так как канатные дороги, входные билеты в музеи, экологические сборы, купание в источниках, питание и прочие расходы не входят в стоимость поездок и оплачиваются отдельно
- В удобной одежде и обуви вам будут комфортно в путешествии
- В горах пригодится закрывающий лицо головной убор, солнцезащитные очки и крем, нужна теплая одежда по сезону
- На всякий случай берите с собой дождевики или зонты, так как дождь на Кавказе может пойти в любой момент и неожиданно
- В продолжительные поездки возьмите с собой запас еды и воду для питья, особенно если путешествуете с детьми или если там, куда вы едете, нет кафе и ресторанов
- Приятного вам путешествия!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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