Путь от Кисловодска до Домбая

Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте.

Красочная природа Кавказа

Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.

Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в Тебердинском ущелье, Сентинский храм (уникальный памятник Средневековья, построенный из песчаника в Х веке). Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м.).

Важно знать: