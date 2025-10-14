Мои заказы

Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)

Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
Поедем в край живописных уральских пейзажей! Мы отправимся в Алапаевский район, где вас ждёт Музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе, знакомство с горнозаводским прошлым региона и поездка по узкоколейной дороге.

А также вы побываете в усадьбе Чайковского и в старинном селе Арамашево с его величественными скалами и видами на долину реки Реж.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Старинное село Нижняя Синячиха

Здесь находится Музей деревянного зодчества под открытым небом. Вы познакомитесь с архитектурой 17–19 веков. Рассмотрите избы, трактир, ветряную мельницу, кузницу, сторожевую башню, часовни и изящную Спасо-Преображенскую церковь в стиле сибирского барокко.

Алапаевский мужской монастырь

Заедем в монастырь во имя Новомучеников Российских — место, связанное с трагической гибелью членов семьи Романовых, в том числе великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Путешествие по узкоколейной железной дороге

Из Верхней Синячихи в Алапаевск мы проедем на поезде узкоколейной железной дороги (работает только в выходные и праздничные дни) — своеобразном памятнике инженерной истории. В тёплое время года можно будет прокатиться на ручной дрезине по небольшому участку пути и почувствовать себя машинистом.

Музей-усадьба Чайковского

В Алапаевске посетим дом, где в детстве жил будущий великий композитор. Его отец управлял Алапаевским металлургическим заводом. Вы рассмотрите старинные интерьеры дома и услышите историю семьи Чайковских.

Село Арамашево

Завершим путешествие посещением живописного уральского села. Вас ждут высокие скалы, смотровые площадки и панорамные виды на долину реки Реж.

На экскурсии вы услышите:

  • о Алапаевске — его горнозаводской славе, мощи металлургического завода и вкладе династии Яковлевых в промышленную славу Урала
  • последних днях членов семьи Романовых, погибших мученической смертью в шахте на окраине города в 1918 году
  • строительстве и нынешней работе Алапаевской узкоколейной железной дороги
  • создании музея деревянного зодчества в Нижней Синячихе
  • освоении Урала, селе Арамашево и о том, как его жители помогали снабжать Западную Сибирь хлебом

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Екатеринбурга
10:00 — экскурсия в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе
12:00 — посещение мужского монастыря
12:30 — прибытие на перрон Верхней Синячихи, катание на ручной дрезине, осмотр пруда, плотины и достопримечательностей
13:35 — отправление поезда
14:40 — прибытие на поезде в Алапаевск
15:00 — обед, прогулка по городу, осмотр достопримечательностей
16:30 — музей П. И. Чайковского
18:00 — прибытие в село Арамашево, прогулка по высокому берегу реки Реж, смотровые площадки, осмотр скал
19:00 — отправление в Екатеринбург, дорога займёт около часа

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем и гидом
  • Узкоколейная дорога работает только в выходные и праздничные дни по расписанию АУЖД, а дрезина доступна только в тёплый сезон
  • Вместо поездки на поезде можно посетить музей Алапаевской УЖД
  • Можем составить индивидуальную программу с учётом ваших пожеланий, дня недели и времени года

Дополнительные расходы:

  • Музей в Нижней Синячихе — входной билет 300 ₽ за чел.; внутренняя экскурсия — 750 ₽ или 1100 ₽ с группы (в зависимости от продолжительности)
  • Проезд на поезде Алапаевской УЖД — 22 ₽ за чел.
  • Катание на ручной дрезине — 100 ₽ за чел.
  • Музей П. И. Чайковского в Алапаевске — входной билет 170 ₽ за чел.; внутренняя экскурсия — 600 ₽ с группы.
  • Комплексный обед в кафе — 390 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рима
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Я родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями. Инженер-эколог, юрист, дипломированный гид. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми. Буду рада показать вам Урал и рассказать о нём!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
14 окт 2025
Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!

Рима хороший организатор, везде успели, все посмотрели!

Узкоколейка - это незабываемо, даже посидели в
читать дальше

кабине машиниста, покатались на дрезине, постили память Алапаевских мучеников…

Понравились музеи: деревянного зодчества в Нижней Синячихе, и Чайковского в Алапаевске. Узнала много нового, там работают превосходные гиды.

Ну и конечно закат на скалах!

Однозначно рекомендую всем, кто интересуется, но сомневается!

