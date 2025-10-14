А также вы побываете в усадьбе Чайковского и в старинном селе Арамашево с его величественными скалами и видами на долину реки Реж.
Описание экскурсии
Старинное село Нижняя Синячиха
Здесь находится Музей деревянного зодчества под открытым небом. Вы познакомитесь с архитектурой 17–19 веков. Рассмотрите избы, трактир, ветряную мельницу, кузницу, сторожевую башню, часовни и изящную Спасо-Преображенскую церковь в стиле сибирского барокко.
Алапаевский мужской монастырь
Заедем в монастырь во имя Новомучеников Российских — место, связанное с трагической гибелью членов семьи Романовых, в том числе великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
Путешествие по узкоколейной железной дороге
Из Верхней Синячихи в Алапаевск мы проедем на поезде узкоколейной железной дороги (работает только в выходные и праздничные дни) — своеобразном памятнике инженерной истории. В тёплое время года можно будет прокатиться на ручной дрезине по небольшому участку пути и почувствовать себя машинистом.
Музей-усадьба Чайковского
В Алапаевске посетим дом, где в детстве жил будущий великий композитор. Его отец управлял Алапаевским металлургическим заводом. Вы рассмотрите старинные интерьеры дома и услышите историю семьи Чайковских.
Село Арамашево
Завершим путешествие посещением живописного уральского села. Вас ждут высокие скалы, смотровые площадки и панорамные виды на долину реки Реж.
На экскурсии вы услышите:
- о Алапаевске — его горнозаводской славе, мощи металлургического завода и вкладе династии Яковлевых в промышленную славу Урала
- последних днях членов семьи Романовых, погибших мученической смертью в шахте на окраине города в 1918 году
- строительстве и нынешней работе Алапаевской узкоколейной железной дороги
- создании музея деревянного зодчества в Нижней Синячихе
- освоении Урала, селе Арамашево и о том, как его жители помогали снабжать Западную Сибирь хлебом
Примерный тайминг экскурсии
8:00 — выезд из Екатеринбурга
10:00 — экскурсия в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе
12:00 — посещение мужского монастыря
12:30 — прибытие на перрон Верхней Синячихи, катание на ручной дрезине, осмотр пруда, плотины и достопримечательностей
13:35 — отправление поезда
14:40 — прибытие на поезде в Алапаевск
15:00 — обед, прогулка по городу, осмотр достопримечательностей
16:30 — музей П. И. Чайковского
18:00 — прибытие в село Арамашево, прогулка по высокому берегу реки Реж, смотровые площадки, осмотр скал
19:00 — отправление в Екатеринбург, дорога займёт около часа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем и гидом
- Узкоколейная дорога работает только в выходные и праздничные дни по расписанию АУЖД, а дрезина доступна только в тёплый сезон
- Вместо поездки на поезде можно посетить музей Алапаевской УЖД
- Можем составить индивидуальную программу с учётом ваших пожеланий, дня недели и времени года
Дополнительные расходы:
- Музей в Нижней Синячихе — входной билет 300 ₽ за чел.; внутренняя экскурсия — 750 ₽ или 1100 ₽ с группы (в зависимости от продолжительности)
- Проезд на поезде Алапаевской УЖД — 22 ₽ за чел.
- Катание на ручной дрезине — 100 ₽ за чел.
- Музей П. И. Чайковского в Алапаевске — входной билет 170 ₽ за чел.; внутренняя экскурсия — 600 ₽ с группы.
- Комплексный обед в кафе — 390 ₽ за чел.
