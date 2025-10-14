Поедем в край живописных уральских пейзажей! Мы отправимся в Алапаевский район, где вас ждёт Музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе, знакомство с горнозаводским прошлым региона и поездка по узкоколейной дороге. А также вы побываете в усадьбе Чайковского и в старинном селе Арамашево с его величественными скалами и видами на долину реки Реж.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старинное село Нижняя Синячиха

Здесь находится Музей деревянного зодчества под открытым небом. Вы познакомитесь с архитектурой 17–19 веков. Рассмотрите избы, трактир, ветряную мельницу, кузницу, сторожевую башню, часовни и изящную Спасо-Преображенскую церковь в стиле сибирского барокко.

Алапаевский мужской монастырь

Заедем в монастырь во имя Новомучеников Российских — место, связанное с трагической гибелью членов семьи Романовых, в том числе великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Путешествие по узкоколейной железной дороге

Из Верхней Синячихи в Алапаевск мы проедем на поезде узкоколейной железной дороги (работает только в выходные и праздничные дни) — своеобразном памятнике инженерной истории. В тёплое время года можно будет прокатиться на ручной дрезине по небольшому участку пути и почувствовать себя машинистом.

Музей-усадьба Чайковского

В Алапаевске посетим дом, где в детстве жил будущий великий композитор. Его отец управлял Алапаевским металлургическим заводом. Вы рассмотрите старинные интерьеры дома и услышите историю семьи Чайковских.

Село Арамашево

Завершим путешествие посещением живописного уральского села. Вас ждут высокие скалы, смотровые площадки и панорамные виды на долину реки Реж.

На экскурсии вы услышите:

о Алапаевске — его горнозаводской славе, мощи металлургического завода и вкладе династии Яковлевых в промышленную славу Урала

последних днях членов семьи Романовых, погибших мученической смертью в шахте на окраине города в 1918 году

строительстве и нынешней работе Алапаевской узкоколейной железной дороги

создании музея деревянного зодчества в Нижней Синячихе

освоении Урала, селе Арамашево и о том, как его жители помогали снабжать Западную Сибирь хлебом

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Екатеринбурга

10:00 — экскурсия в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе

12:00 — посещение мужского монастыря

12:30 — прибытие на перрон Верхней Синячихи, катание на ручной дрезине, осмотр пруда, плотины и достопримечательностей

13:35 — отправление поезда

14:40 — прибытие на поезде в Алапаевск

15:00 — обед, прогулка по городу, осмотр достопримечательностей

16:30 — музей П. И. Чайковского

18:00 — прибытие в село Арамашево, прогулка по высокому берегу реки Реж, смотровые площадки, осмотр скал

19:00 — отправление в Екатеринбург, дорога займёт около часа

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем и гидом

Узкоколейная дорога работает только в выходные и праздничные дни по расписанию АУЖД, а дрезина доступна только в тёплый сезон

Вместо поездки на поезде можно посетить музей Алапаевской УЖД

Можем составить индивидуальную программу с учётом ваших пожеланий, дня недели и времени года

Дополнительные расходы: