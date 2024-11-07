Вместе мы исследуем главные достопримечательности Екатеринбурга, поговорим об истории его основания и о том, как заштатный городок Пермской губернии превратился в промышленный, финансовый и культурный центр.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Екатеринбург: Город контрастов
Екатеринбург — это удивительный город, в котором гармонично сочетаются купеческие усадьбы, современные бизнес-центры и уникальные образцы советской архитектуры. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться атмосферой, которая царит в этом настоящем лабиринте.
Историческое наследие
Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Екатеринбурга. Вы узнаете об истории его основания и о том, как этот некогда заштатный городок Пермской губернии стал важным промышленным, финансовым и культурным центром России.
Что нас ждет?
- Исследование архитектурных памятников, которые расскажут о богатом наследии города.
- Погружение в историю, которая сделала Екатеринбург тем, чем он является сегодня.
- Обсуждение культурных аспектов, которые формируют уникальный облик города.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном исследовании, и давайте вместе откроем для себя все грани Екатеринбурга!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь 1905 года
- Исторический сквер
- Дом Севастьянова
- Театр оперы и балета
- Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
- Храм-на-Крови (самостоятельное посещение по желанию)
- Литературный квартал
- Деловой квартал Екатеринбург-Сити и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у Гимназии №9, проспект Ленина, 33
Завершение: Улица Максима Горького, набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Выбирайте удобную обувь
- Следите за прогнозом погоды: при необходимости берите с собой зонт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
7 ноя 2024
Спасибо за достойный рассказ про город! Помимо исторических фактов Всеволод мог спокойно подключится на другие темы, связанные с городом. Было интересно узнать про статую свободы и формирование уральской республики.
М
Максим
27 окт 2024
Очень понравилась экскурсия. Узнали новое о своем городе. Интересная подача информации, и очень образованный и любознательный экскурсовод. Даже получили ответы на вопросы, которые были связаны с местами, не относящимися к самой экскурсии. Спасибо за позитивные эмоции в пасмурный день.
Е
Елена
23 окт 2024
Миллионы благодарностей Всеволоду за проведенную экскурсию. Очень интересно, увлекательно, много интересной познавательной информации. Время пролетело незаметно, хотелось слушать и гулять еще и еще.
Е
Елена
14 окт 2024
Всеволод провел отличную экскурсию по центру Екатеринбурга. Нам очень понравилась прогулка, информативно и интересно! Рекомендуем гида, если вы в городе первый раз.
Н
Наталья
11 окт 2024
О
Оксана
7 окт 2024
Получилась очень увлекательная прогулка экскурсия. Всеволод прекрасно рассказал о городе, его истории, интересные факты и забавные истории. Мне очень понравилось. Могу рекомендовать.
В
Виктория
24 сен 2024
Благодарность Всеволоду! Очень интересно рассказал и исторические моменты и про архитектуру. Слушать приятно, речь грамотная, наполненная, Всеволод сразу расположил к себе нашу компанию и прогулка прошла очень легко! И даже легкий дождик не испортил ее! На все свои вопросы, получили ответы сполна) так же хочу отметить, что заявку оставляли ночью, утром с нами связались, все подтвердили👍
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
17 ноя в 10:00
18 ноя в 14:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.