Вместе мы исследуем главные достопримечательности Екатеринбурга, поговорим об истории его основания и о том, как заштатный городок Пермской губернии превратился в промышленный, финансовый и культурный центр.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание экскурсии

Екатеринбург: Город контрастов

Екатеринбург — это удивительный город, в котором гармонично сочетаются купеческие усадьбы, современные бизнес-центры и уникальные образцы советской архитектуры. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться атмосферой, которая царит в этом настоящем лабиринте.

Историческое наследие

Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Екатеринбурга. Вы узнаете об истории его основания и о том, как этот некогда заштатный городок Пермской губернии стал важным промышленным, финансовым и культурным центром России.

Что нас ждет?

Исследование архитектурных памятников, которые расскажут о богатом наследии города.

Погружение в историю, которая сделала Екатеринбург тем, чем он является сегодня.

Обсуждение культурных аспектов, которые формируют уникальный облик города.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном исследовании, и давайте вместе откроем для себя все грани Екатеринбурга!