Вы пройдёте 12 шагов сценария любого фильма и любой книги, описанные исследователями концепции пути героя. Это будет не просто экскурсия по интересным местам Екатеринбурга, а история с препятствиями, подвигом и перерождением. Вы узнаете древние легенды и познакомитесь с культурой и природой Урала, а мы подскажем, как находить верный путь и что просить у Вселенной.

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Алексей Ваш представитель в Екатеринбурге

Время начала: 11:00, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Путешествие начинается в Екатеринбурге, а продолжается там, где вы и не мечтали оказаться. 12 локаций — чертогов города отважных воинов, богатырей, рыцарей, мастеров, семи холмов. Каждый шаг — одно из 12 мест, достопримечательностей города, наполненных смыслами, которые вы разгадаете.

Кому-то это напомнит образ сталкеров из фильма Тарковского по книге Стругацких «Пикник на обочине». Можно настроиться на любой сюжет, ведь нас окружает целая мультивселенная для легендарных путешествий!

Шаг 1. Обыденный мир. Вы познакомитесь с главным героем и его рутиной, характером города, его историей и окружением.

Шаг 2. Зов к странствиям. Появляется задача, которую нужно решить. Здесь вы узнаете своё заветное желание.

Шаг 3. Отвержение зова. Герой откажется решать проблему — его одолеют сомнения и страхи.

Шаг 4. Встреча с наставником. Герой встретит человека, который замотивирует его, и решит разобраться с задачей.

Шаг 5. Преодоление первого порога. Герой делает первую попытку и сталкивается с трудностями. Часто на этом этапе терпит поражение.

Шаг 6. Испытания, союзники, враги. Герой понимает, какой путь ему нужно пройти и какие испытания его ждут. Появляются преданные союзники и мешающие идти к цели враги.

Шаг 7. Приближение к сокрытой пещере. Герой пробуждает в себе силы, чтобы пройти второе опасное испытание и отправиться в место решающей битвы.

Шаг 8. Главное испытание. Чтобы решить главную проблему, герой совершает неожиданные для себя действия и метафорически умирает.

Шаг 9. Награда. Герой получает то, что хотел.

Шаг 10. Обратный путь. Герой возвращается в обыденный мир, но злые силы всё ещё преследуют его.

Шаг 11. Возрождение. Герой проходит ещё одно испытание и становится новым человеком.

Шаг 12. Возвращение с эликсиром. Перерождённый герой возвращается в первую точку. Он сделал лучше не только свою жизнь, но и окружающую его реальность.

Организационные детали