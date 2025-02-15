Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа

Стать героем своего приключения, сделать его легендарным и перенести этот опыт в жизнь
Вы пройдёте 12 шагов сценария любого фильма и любой книги, описанные исследователями концепции пути героя.

Это будет не просто экскурсия по интересным местам Екатеринбурга, а история с препятствиями, подвигом и перерождением.

Вы узнаете древние легенды и познакомитесь с культурой и природой Урала, а мы подскажем, как находить верный путь и что просить у Вселенной.
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев20
фев22
фев23
фев25
фев
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Путешествие начинается в Екатеринбурге, а продолжается там, где вы и не мечтали оказаться. 12 локаций — чертогов города отважных воинов, богатырей, рыцарей, мастеров, семи холмов. Каждый шаг — одно из 12 мест, достопримечательностей города, наполненных смыслами, которые вы разгадаете.

Кому-то это напомнит образ сталкеров из фильма Тарковского по книге Стругацких «Пикник на обочине». Можно настроиться на любой сюжет, ведь нас окружает целая мультивселенная для легендарных путешествий!

Шаг 1. Обыденный мир. Вы познакомитесь с главным героем и его рутиной, характером города, его историей и окружением.

Шаг 2. Зов к странствиям. Появляется задача, которую нужно решить. Здесь вы узнаете своё заветное желание.

Шаг 3. Отвержение зова. Герой откажется решать проблему — его одолеют сомнения и страхи.

Шаг 4. Встреча с наставником. Герой встретит человека, который замотивирует его, и решит разобраться с задачей.

Шаг 5. Преодоление первого порога. Герой делает первую попытку и сталкивается с трудностями. Часто на этом этапе терпит поражение.

Шаг 6. Испытания, союзники, враги. Герой понимает, какой путь ему нужно пройти и какие испытания его ждут. Появляются преданные союзники и мешающие идти к цели враги.

Шаг 7. Приближение к сокрытой пещере. Герой пробуждает в себе силы, чтобы пройти второе опасное испытание и отправиться в место решающей битвы.

Шаг 8. Главное испытание. Чтобы решить главную проблему, герой совершает неожиданные для себя действия и метафорически умирает.

Шаг 9. Награда. Герой получает то, что хотел.

Шаг 10. Обратный путь. Герой возвращается в обыденный мир, но злые силы всё ещё преследуют его.

Шаг 11. Возрождение. Герой проходит ещё одно испытание и становится новым человеком.

Шаг 12. Возвращение с эликсиром. Перерождённый герой возвращается в первую точку. Он сделал лучше не только свою жизнь, но и окружающую его реальность.

Организационные детали

  • У нас есть базовый маршрут, но мы пока сохраним его в тайне, чтобы вам было интереснее. А ещё он может чуть-чуть меняться:)
  • Протяжённость маршрута — 5–6 км. По желанию его можно уменьшить или увеличить
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и четверг в 11:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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