Музей изобразительных искусств – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей изобразительных искусств» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Екатеринбург - столица стрит-арта
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»
Пешая
2 часа
-
20%
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Интерактивная экскурсия «Собери коллекцию»
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, открывая архитектурные шедевры и исторические тайны. Семейный квест и памятные подарки ждут вас
Начало: На Пролетарской улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
11 дек в 13:00
1200 ₽1500 ₽ за человека
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Пешая
2.5 часа
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
7602 ₽8002 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга
Пешая
1 час
-
5%
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
4722 ₽4970 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Пешая
5 часов
14 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 ₽ за человека
Мобильный квест «Ночь в музее»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Погрузитесь в захватывающий мир детективных расследований, разгадывая тайну исчезновения тиары княгини Марии Фёдоровны в Екатеринбурге
Начало: На ул. Воеводина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1090 ₽ за всё до 6 чел.
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Погулять по центру, услышать старинные предания и почувствовать самобытность уральской столицы
Начало: У Усадьбы Харитонова-Расторгуева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 ₽ за человека

  • О
    Оксана
    25 июля 2025
    Мобильный квест «Ночь в музее»
    Для тех, кто только приехал в Екатеринбург - отличный способ узнать ряд достопримечательностей города. Ходить, искать, угадывать - достаточно увлекательно, особенно с детьми) фото не выкладываю, чтобы не раскрывать тайну маршрута)
  • А
    Артем
    3 июня 2025
    Мобильный квест «Ночь в музее»
    Очень интересный квест, но его лучше проходить когда нет поляшего солнца 🌄
    Очень интересный квест, но его лучше проходить когда нет поляшего солнца 🌄

