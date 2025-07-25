Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Интерактивная экскурсия «Собери коллекцию»
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, открывая архитектурные шедевры и исторические тайны. Семейный квест и памятные подарки ждут вас
Начало: На Пролетарской улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
11 дек в 13:00
1200 ₽
1500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
7602 ₽
8002 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
4722 ₽
4970 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Погрузитесь в захватывающий мир детективных расследований, разгадывая тайну исчезновения тиары княгини Марии Фёдоровны в Екатеринбурге
Начало: На ул. Воеводина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1090 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Погулять по центру, услышать старинные предания и почувствовать самобытность уральской столицы
Начало: У Усадьбы Харитонова-Расторгуева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана25 июля 2025Для тех, кто только приехал в Екатеринбург - отличный способ узнать ряд достопримечательностей города. Ходить, искать, угадывать - достаточно увлекательно, особенно с детьми) фото не выкладываю, чтобы не раскрывать тайну маршрута)
- ААртем3 июня 2025Очень интересный квест, но его лучше проходить когда нет поляшего солнца 🌄
