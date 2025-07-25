О Оксана

Для тех, кто только приехал в Екатеринбург - отличный способ узнать ряд достопримечательностей города. Ходить, искать, угадывать - достаточно увлекательно, особенно с детьми) фото не выкладываю, чтобы не раскрывать тайну маршрута)