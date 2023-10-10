За 2 часа узнать, как менялся центр города в течение 300 лет
Ретроспективная прогулка по Екатеринбургскому кремлю — это попытка понять истоки самобытности горнозаводской столицы. Вы узнаете, почему основатели города похожи друг на друга, словно близнецы. Подержите в руках монеты Екатеринбургского монетного двора. Разберётесь, как работает фабрика на воде. И увидите историческую панораму с высоты водонапорной башни.
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Описание
Что вас ожидает
Секреты основателей и фабрика 18 века
- Разглядывая памятник отцам-основателям города — В. Н. Татищеву и Г. де Геннину, — вы раскроете секрет, почему не похожие друг на друга люди выглядят как братья-близнецы.
- Увидите очертания городской крепости, охранявшей главное горнозаводское сокровище 18 века — крупнейший вододейственный завод в Европе. Разберётесь в нехитрой системе, запускающей работу фабричных механизмов с помощью энергии падающей воды.
Монетный двор и подарок французскому президенту
- Узнаете об имперской славе города русской медной монеты. Осмотрите сохранившиеся сооружения Екатеринбургского монетного двора и подержите в руках медный плат-копейку и монеты, выпускавшиеся под известной маркировкой «ЕМ».
- Я расскажу о знаменитой Екатеринбургской Императорской гранильной фабрике, образовавшейся на месте камнерезной мастерской Рейнера. Поведаю о царском подарке президенту Франции — первой в мире каменной карте-мозаике, виртуозно составленной мастерами ЕИГФ из уральских самоцветов. А ещё подскажу, где в шаговой доступности можно увидеть ювелирную реконструкцию шедевра.
Предшественница ВДНХ и водонапорная башня
- Вас ждет фотовстреча с экспонатами предшественницы московской ВДНХ — нашумевшей в своё время всероссийской Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, богатые павильоны которой размещались на производственных площадях кремля летом 1887 года.
- Мы посетим Сад камней и Парк машин и поднимемся на водонапорную башню, чтобы с высоты полюбоваться на простор Исторического сквера. Завершим прогулку у часовни святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбургского завода-крепости.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): покупки в сувенирных лавках.
в будние дни в 12:00, в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Историческом сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 12:00, в воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Екатеринбурге
Позвольте представиться! Меня зовут Наталья. Профессиональный филолог, исследователь, получила дополнительное образование в школе экскурсоводов. Интересуюсь загадочной историей горнозаводского царства и его самобытной столицы — Екатеринбурга, в котором живу с прошлого века. С удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю. Мы вместе приподнимем вековую завесу местных тайн и превратим наши экскурсии в лёгкие исследовательские прогулки, наполненные неожиданными инсайтами и новыми впечатлениями!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 окт 2023
Спасибо, Наталья! Теперь многое стало понятно. Здорово, что в Екатеринбурге есть свой кремль, пусть и не такой, как в Москве! И крепость такая огромная была! Мне показали, как все выглядело 300 лет назад. Наталья так увлеченно рассказывала про старину, про завод на воде, как будто сама видела, как его Татищев запускал. Очень понравились истории про самоцветные камни и про медные деньги. Впервые подержала в руках квадратную копейку! Экскурсия очень понравилась, и, конечно, приятно было получить маленький памятный подарок!
А
Анастасия
31 авг 2023
Замечательная экскурсия! Наталья потрясающий рассказчик, подача материала с использованием иллюстраций делает исторические события понятными и помогает погрузиться в атмосферу прошлого. Двух часовая прогулка пролетела незаметно. Много интересного и познавательного узнала, что мотивировало почитать больше литературы про историю Урала и возобновить школьные знание и прочесть заново рассказы Бажова П. П. и Мамин-Сибиряка Д. Н.
Также хочу отметить клиентоориентированность Натальи, в запланированное время экскурсии шел дождь и я уже решила отказаться, но Наталья пошла на встречу и провела экскурсию позже. Наталья, спасибо огромное за познавательную экскурсию и приятно проведенное время!
Также хочу отметить клиентоориентированность Натальи, в запланированное время экскурсии шел дождь и я уже решила отказаться, но Наталья пошла на встречу и провела экскурсию позже. Наталья, спасибо огромное за познавательную экскурсию и приятно проведенное время!
В
Владислав
24 авг 2023
Хотелось поблагодарить экскурсовода Наталью за интересную экскурсию. За 2 часа, которые прошли незаметно, узнал все о истории Екатерибурга. При этом Наталья подсказала, где лучше сфотографировать исторические места города. Также хочется отметить, что во время экскурсии Наталья проводит мини-игры, благодаря которым лучше запоминаешь Екатеринбург. Желаю Наталье не останавливаться на достигнутом и дальше радовать гостей города экскурсиями!
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