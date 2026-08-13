Приглашаем на увлекательную прогулку по Екатеринбургскому кремлю, где каждый камень хранит истории прошлого.
Вас ждет знакомство с памятником основателям города, разгадка тайн старинного вододейственного завода и возможность прикоснуться к истории, подержав
Вас ждет знакомство с памятником основателям города, разгадка тайн старинного вододейственного завода и возможность прикоснуться к истории, подержав
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Екатеринбурга
- 🪙 Возможность подержать старинные монеты
- 🏰 Уникальные исторические сооружения
- 🔧 Интересные факты о работе фабрики на воде
- 🌳 Прогулка по Саду камней и Парку машин
- 🌆 Панорамный вид с водонапорной башни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения на открытые площадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник отцам-основателям
- Городская крепость
- Екатеринбургский монетный двор
- Научно-промышленная выставка 19 века
- Сад камней
- Парк машин
- Водонапорная башня
Описание экскурсии
- Вы разглядите памятник отцам-основателям города и поймёте, почему они выглядят как близнецы
- Увидите очертания городской крепости, охранявшей крупнейший вододейственный завод в Европе
- Разберётесь, как фабрика работала с помощью энергии падающей воды
- Осмотрите сооружения Екатеринбургского монетного двора и подержите в руках медный плат-копейку и старинные монеты
- Изучите экспонаты научно-промышленной выставки 19 века
- Погуляете по Саду камней и Парку машин и подниметесь на водонапорную башню, чтобы с высоты полюбоваться просторами Исторического сквера
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): покупки в сувенирных лавках.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Историческом сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Позвольте представиться! Меня зовут Наталья. Аттестованный экскурсовод Екатеринбурга и Свердловской области, профессиональный филолог, преподаватель университета, исследователь. Уже много лет интересуюсь загадочной историей горнозаводского царства и его самобытной столицы — Екатеринбурга. С удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю. Мы вместе приподнимем вековую завесу местных тайн и превратим наши экскурсии в лёгкие прогулки-исследования, наполненные неожиданными открытиями и новыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
два часа экскурсии с Натальей пролетели незаметно. Смогли прикоснуться к истории вашего города в прямом смысле: держали в руках старинные монеты, камни. интересная подача материала от человека, который любит свой город!
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М
Экскурсия очень понравилась! Материал полностью соответствуют заявленному в описании. Общение с гидом было лёгким и непринуждённым. Боялись, что детям-подросткам будет скучновато, но в конце экскурсии младший заявил, что было очень здорово, что он сам думал, что будет неинтересно, а оказалось довольно увлекательно. Наверное, это лучшая похвала гиду, ибо увлечь нынче подростков рассказом - та ещё задачка.)))
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Н
Прекрасная экскурсия! На места, по которым не раз ходили, взглянули по-другому, увидели то, что раньше и не замечали, погрузились в историю. Свой рассказ Наталья иллюстрирует фотографиями. А еще показывает старинные монеты производства Екатеринбургского монетного двора. Оказывается был такой! Рекомендуем!
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Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
Я сама экскурсовод, поэтому очень обращаю внимание не только на то, что рассказывают, а еще и как. Во-первых очень структурированный и последовательный рассказ-диалог, мы не просто слушали, а еще и участвовали, отвечая на вопросы.
А какой шикарный портфель экскурсовода, я была приятно поражена!
Очень всем рекомендую познакомится с центром Екатеринбурга именно на этой экскурсии.
Еще раз огромное спасибо!
Я сама экскурсовод, поэтому очень обращаю внимание не только на то, что рассказывают, а еще и как. Во-первых очень структурированный и последовательный рассказ-диалог, мы не просто слушали, а еще и участвовали, отвечая на вопросы.
А какой шикарный портфель экскурсовода, я была приятно поражена!
Очень всем рекомендую познакомится с центром Екатеринбурга именно на этой экскурсии.
Еще раз огромное спасибо!
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В
Хотелось поблагодарить экскурсовода Наталью за интересную экскурсию. За 2 часа, которые прошли незаметно, узнал все о истории Екатерибурга. При этом Наталья подсказала, где лучше сфотографировать исторические места города. Также хочется отметить, что во время экскурсии Наталья проводит мини-игры, благодаря которым лучше запоминаешь Екатеринбург. Желаю Наталье не останавливаться на достигнутом и дальше радовать гостей города экскурсиями!
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А
Мы были на отличной экскурсии, проведенной для нас Натальей! Несмотря на холодную погоду, нам очень понравилось! Я рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Екатеринбургом, начать именно с этой экскурсии, так
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