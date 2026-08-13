Приглашаем на увлекательную прогулку по Екатеринбургскому кремлю, где каждый камень хранит истории прошлого.Вас ждет знакомство с памятником основателям города, разгадка тайн старинного вододейственного завода и возможность прикоснуться к истории, подержав

в руках монеты Екатеринбургского монетного двора. Изучите экспонаты научно-промышленной выставки 19 века, прогуляйтесь по Саду камней и Парку машин. Завершите экскурсию на водонапорной башне, откуда открывается великолепный вид на Исторический сквер. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое оставит яркие впечатления и новые знания о Екатеринбурге

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения на открытые площадки.

Сейчас август — это идеальное время.