Спасибо, Наталья! Теперь многое стало понятно. Здорово, что в Екатеринбурге есть свой кремль, пусть и не такой, как в Москве! И крепость такая огромная была! Мне показали, как все выглядело 300 лет назад. Наталья так увлеченно рассказывала про старину, про завод на воде, как будто сама видела, как его Татищев запускал. Очень понравились истории про самоцветные камни и про медные деньги. Впервые подержала в руках квадратную копейку! Экскурсия очень понравилась, и, конечно, приятно было получить маленький памятный подарок!