Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж

Золотые места и Самоцветная полоса Урала

5
1 отзыв
В поездке по старинным городам и сёлам вы познакомитесь с захватывающей историей уральской металлургии и русского золота.

Я расскажу, кто такие рудознатцы, чем отличаются крепостные крестьяне от приписных и «вечноотданных» и когда случилась первая «приватизация» в стране.

А также проведу по дивным природным местам, покажу интересные памятники и объясню, чем живёт сегодня уральская глубинка.
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург — Невьянск — Реж

Что вы увидите 🤩

  • Невьянская наклонная башня
  • село Быньги
  • село Глинское
  • Невьянск
  • Липовский минералогический заказник
  • Глинский рукотворный водопад
  • Краеведческий музей (при желании)
  • берега реки Нейвы
  • Никольский храм
  • Орлова гора
  • Живописные карьеры
  • Изумрудное озеро и водопад
Урал — железный хребет Российской империи
По пути из Екатеринбурга в Невьянск мы поговорим о событиях петровской эпохи на Урале и о «горной свободе», что за полторы сотни лет позволила создать в регионе более 200 городов и металлургических заводов, не считая сел и деревень. Двигаясь параллельно Уральскому хребту на север, вы услышите о древних уральских кузнецах и выясните, рады ли были местные племена русским в этих краях. А затем побываете у берегов реки Нейвы, где я расскажу о русских рудознатцах, обнаруживших чудские кузницы и копи.
Столица династии Демидовых и её окрестности
В столице «царства» знаменитых заводчиков — Невьянске, вы узнаете, как на Урал попали Демидовы. Посетите одно из чудес нашей земли — мистическую Невьянскую наклонную башню — и, при желании, краеведческий музей. А затем направитесь в село Быньги, где познакомитесь с необычной историей Никольского храма XVIII века, который даже не закрыли при советской власти. Я также расскажу об уральских старообрядцах и традициях невьянской иконописной школы, существующей и поныне.
Природные сокровища Режа
По дороге дальше на восток поговорим о торговце пирожками, что скупил ряд предприятий у Демидовых и имел в итоге 22 завода на Урале. В летнее время в Липовском минералогическом заказнике вы осмотрите живописные карьеры и изумрудное озеро, а ещё сможете попробовать себя в качестве рудознатца и собрать коллекцию уральских минералов. Осмотрите старинный город и взглянете на окрестности с Орловой горы. В соседнем селе Першино увидите редкие скалы и небольшую пещеру на берегу реки Реж. А в селе Глинское — старейшем в Режевском районе, полюбуетесь рукотворным водопадом и осмотрите процветающий с/х комплекс.

Важная информация:

  • В холодное время года при выпадении снега мы не посещаем Липовский минералогический заказник.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортные услуги.
 Что не входит
  • Билет на башню в Невьянске — 400 р. /взрослый, детям скидки
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Важная информация
  • В холодное время года при выпадении снега мы не посещаем Липовский минералогический заказник.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Со среды по воскресенье 08:00–12:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Артём П.
Артём П.
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