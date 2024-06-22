Мы подумали, а что, если смешать приключение, активный отдых и немного азарта? Взять разные программы, сделать акцент на природе края, добавить загадку и всё это перемешать? Получится незабываемый отдых, о маршруте которого вы узнаете только в момент выезда. Хорошо, намекнём — это точно будет за городом. Приготовьтесь вытащить свой лот!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша команда проехала и прошла много мест в регионе. Лучшие из них мы выбрали для своих программ. Их много: от прогулок по экотропам до гастрономических туров.

Все наши маршруты объединяет одно — они нацелены на активный туризм. Вы погуляете по красивейшей природе Урала. Возможно:

Заедете в соседний город, чтобы поесть уральских пельменей или полюбоваться деревянным зодчеством

Посетите границу Европы и Азии

Увидите реки, озёра и водопады

А может покорите красивейшие скалы в регионе

Что из этого попадётся вам — загадка! Ответ вы узнаете только в день выезда. Нам самим интересно:)

Организационные детали