Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом

Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Мы подумали, а что, если смешать приключение, активный отдых и немного азарта? Взять разные программы, сделать акцент на природе края, добавить загадку и всё это перемешать? Получится незабываемый отдых, о маршруте которого вы узнаете только в момент выезда. Хорошо, намекнём — это точно будет за городом. Приготовьтесь вытащить свой лот!
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша команда проехала и прошла много мест в регионе. Лучшие из них мы выбрали для своих программ. Их много: от прогулок по экотропам до гастрономических туров.

Все наши маршруты объединяет одно — они нацелены на активный туризм. Вы погуляете по красивейшей природе Урала. Возможно:

  • Заедете в соседний город, чтобы поесть уральских пельменей или полюбоваться деревянным зодчеством
  • Посетите границу Европы и Азии
  • Увидите реки, озёра и водопады
  • А может покорите красивейшие скалы в регионе

Что из этого попадётся вам — загадка! Ответ вы узнаете только в день выезда. Нам самим интересно:)

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Маршрут будет доступным — треккинг не превысит 4 км, а передвигаться между локациями мы будем на комфортабельном внедорожнике
  • Одежда должна быть удобной для прогулки по лесным тропам. Также я заранее сообщу вам, что нужно взять с собой
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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