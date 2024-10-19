Отправимся в поездку по самоцветному поясу Урала! Вас ждёт переход реки Реж по подвесному мосту и подъём на вершину Мантурова камня — вы оцените, какие сказочные виды открываются отсюда. Затем отправимся к каскадному Южаковскому водопаду. И отдохнём у рукотворных Липовских карьеров с невероятной лазурной водой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Путешествие по истинному Уралу
- мы поднимемся на Мантуров камень — не просто археологический и ботанический памятник, но и одно из самых красивых мест на реке Реж
- полюбуемся видами на излучину реки Реж и её скалистые берега, насладимся уральским лесным пейзажем с высоты 40 метров над водой
- поищем останки древнего моря — камень состоит из известняка, в котором хорошо видны древние окаменелости
- откроем для себя необычный широкий каскадный Южаковский водопад, где погуляем и освежимся в прохладной воде
- отдохнём на берегу чудесных лазурных Липовских карьеров, глубина которых достигает 120 метров — когда-то здесь добывали самоцветы
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Екатеринбурга
10:30–12:30 — поход до Мантурова камня
13:00–16:00 — отдых на Липовских карьерах, купание
16:30–17:30 — посещение Южаковского водопада
19:30 — прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример на фото в галерее). За доплату экскурсию можно провести для большего количества участников на минивэне (до 6 чел.) или автобусе (до 47 чел.)
- Дополнительно оплачивается входной билет на территорию карьеров — 169 руб. за чел.
- Возьмите с собой перекус. Также мы можем остановиться в кафе по дороге или организовать для вас обед на костре — детали уточняйте в переписке
- Поездка подходит для детей от 7 лет
- Обратите внимание: это не историко-краеведческая, а походно-познавательная экскурсия
- Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Геологическая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 653 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальноеЗадать вопрос
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