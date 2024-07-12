12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Южаковский водопад и предания края»
1 сен в 08:00
3 сен в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Отправиться в Пермский край, старинные городки которого скрывают много интересного
Начало: У места вашего проживания в Екатеринбурге
«17:00 — водопад Плакун: прогулка по подвесному мосту через реку»
2 сен в 05:30
3 сен в 05:30
29 500₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мантуров камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Из Екатеринбурга - к удивительной природе Среднего Урала
Начало: У СТ.М. «Геологическая»
«откроем для себя необычный широкий каскадный Южаковский водопад, где погуляем и освежимся в прохладной воде»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККозырева12 июля 2024Очень емкая экскурсия - с возможностью несколько видоизменять первоначальные планы по обстоятельствам. За что - отдельное спасибо Ольге. Было очень комфортно - и по-человечески, и с точки зрения самого маршрута.
- ТТатьяна11 сентября 202322 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша вторая экскурсия. Нашим гидом
- ЛЛюдмила14 августа 2023Были на экскурсии с семьёй. Младшей дочери 11 лет. Маршрут прошли свободно. Гид Ольга - разносторонний, веселый человек, знающий свое дело на отлично. Всё прошло очень круто! Масса положительных эмоций и заряд бодрости! Рекомендую организатора.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водопады»
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