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снова был Юрий. Экскурсия включала в себя три локации. Первой локацией был Шайтан-камень. Чтобы добраться до него, пришлось прилично пройтись по лесным дорожкам, усыпанным маслятами, и перейти вброд речку по колено в прохладной воде (обычные тапочки для бассейна спасли ноги от острых камней). Шайтан-камень – нетронутый уголок Уральской природы, там вы пока не встретите ни туристов, ни торговых точек, ни современной наскальной «живописи». Зато наскальные рисунки древних обитателей этих мест можно отыскать и рассмотреть у подножия скалы. Виды со скалы впечатляют: изгиб реки, отвесные стены и бескрайнее море лесов, чуть тронутых началом осени. Хотелось бы подольше задержаться и посидеть на выступе, но надо было двигаться дальше. Второй локацией были Липовские карьеры. Снова был будний день, и мы снова в полном одиночестве побывали на чудесном бирюзовом водоеме. На возвышенности оборудована мини-пляжная зона со скамейками, где мы устроили пикник и переоделись. 120 метров глубины и не совсем уже летняя погода нас не смутили, и мы отправились всей семьей купаться. Вода оказалась довольно теплой, а главное чистой. Пара шагов – и дна нет. С удовольствием поплавали вдоль берега и поизучали прибрежные камни, а посмотреть там есть на что! Загорать не хотелось из-за ветра, а в воде было вполне комфортно. Освежились и взбодрились замечательно! На смотровую площадку не пошли, так как время уже поджимало, но зато заглянули одни глазом в недавно найденную пещеру «Черный кот». Третьей локацией был Южаковский водопад. Место красивое, напоминает водопад Кивач в Карелии. Но вид и запах воды к купанию не располагают. Туристы присутствуют, с палатками и без. Озеро у водопада живописное, поплавать на лодке было бы в радость. Но настала пора возвращаться домой. День получился очень насыщенным и разнообразным. Огромное спасибо Юре за терпение, любовь к природе, которой он делился с нами, и как всегда быстрый и комфортный трансфер!