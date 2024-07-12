Экскурсии на водопады из Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Екатеринбурге, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Южаковский водопад и предания края»
1 сен в 08:00
3 сен в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Отправиться в Пермский край, старинные городки которого скрывают много интересного
Начало: У места вашего проживания в Екатеринбурге
«17:00 — водопад Плакун: прогулка по подвесному мосту через реку»
2 сен в 05:30
3 сен в 05:30
29 500 за всё до 3 чел.
Мантуров камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мантуров камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Из Екатеринбурга - к удивительной природе Среднего Урала
Начало: У СТ.М. «Геологическая»
«откроем для себя необычный широкий каскадный Южаковский водопад, где погуляем и освежимся в прохладной воде»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Козырева
    12 июля 2024
    Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
    Очень емкая экскурсия - с возможностью несколько видоизменять первоначальные планы по обстоятельствам. За что - отдельное спасибо Ольге. Было очень комфортно - и по-человечески, и с точки зрения самого маршрута.
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2023
    Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
    22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша вторая экскурсия. Нашим гидом
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    снова был Юрий. Экскурсия включала в себя три локации. Первой локацией был Шайтан-камень. Чтобы добраться до него, пришлось прилично пройтись по лесным дорожкам, усыпанным маслятами, и перейти вброд речку по колено в прохладной воде (обычные тапочки для бассейна спасли ноги от острых камней). Шайтан-камень – нетронутый уголок Уральской природы, там вы пока не встретите ни туристов, ни торговых точек, ни современной наскальной «живописи». Зато наскальные рисунки древних обитателей этих мест можно отыскать и рассмотреть у подножия скалы. Виды со скалы впечатляют: изгиб реки, отвесные стены и бескрайнее море лесов, чуть тронутых началом осени. Хотелось бы подольше задержаться и посидеть на выступе, но надо было двигаться дальше. Второй локацией были Липовские карьеры. Снова был будний день, и мы снова в полном одиночестве побывали на чудесном бирюзовом водоеме. На возвышенности оборудована мини-пляжная зона со скамейками, где мы устроили пикник и переоделись. 120 метров глубины и не совсем уже летняя погода нас не смутили, и мы отправились всей семьей купаться. Вода оказалась довольно теплой, а главное чистой. Пара шагов – и дна нет. С удовольствием поплавали вдоль берега и поизучали прибрежные камни, а посмотреть там есть на что! Загорать не хотелось из-за ветра, а в воде было вполне комфортно. Освежились и взбодрились замечательно! На смотровую площадку не пошли, так как время уже поджимало, но зато заглянули одни глазом в недавно найденную пещеру «Черный кот». Третьей локацией был Южаковский водопад. Место красивое, напоминает водопад Кивач в Карелии. Но вид и запах воды к купанию не располагают. Туристы присутствуют, с палатками и без. Озеро у водопада живописное, поплавать на лодке было бы в радость. Но настала пора возвращаться домой. День получился очень насыщенным и разнообразным. Огромное спасибо Юре за терпение, любовь к природе, которой он делился с нами, и как всегда быстрый и комфортный трансфер!

    22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша22 августа 2023г. побывали на замечательной экскурсии «Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад». Это была наша
  • Л
    Людмила
    14 августа 2023
    Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
    Были на экскурсии с семьёй. Младшей дочери 11 лет. Маршрут прошли свободно. Гид Ольга - разносторонний, веселый человек, знающий свое дело на отлично. Всё прошло очень круто! Масса положительных эмоций и заряд бодрости! Рекомендую организатора.
    Были на экскурсии с семьёй. Младшей дочери 11 лет. Маршрут прошли свободно. Гид Ольга - разносторонний

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водопады»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
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  3. Мантуров камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 29 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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