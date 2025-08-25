Мои заказы

Музей истории Екатеринбурга – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Екатеринбурга» в Екатеринбурге, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Последние дни Романовых
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Откройте тайны уличного искусства Екатеринбурга, исследуя скрытые шедевры и уникальные арт-объекты в центре города
Начало: В центре города по договорённости
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Ельцин Центр: точка выбора
Пешая
2 часа
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ельцин Центр: точка выбора
Посетите уникальный Ельцин Центр в Екатеринбурге, узнайте о жизни первого президента и насладитесь видами на Екатеринбург-Сити
Начало: В Ельцин Центре
Сегодня в 16:00
6 сен в 16:00
700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    25 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    В августе посетили Ельцин Центр в Екатеринбурге. Начало экскурсии было на улице, посмотрели ухоженную территорию, красивый парк. Главное назначение Центра
    читать дальше

    — рассказать гостям о первом президенте России Борисе Ельцине и важных событиях, произошедших в стране в 1990-е годы. Представленные экспозиции выполнены на самом высоком уровне. Можно посмотреть фотографии, прочитать архивные документы, изучить личные вещи Ельцина.
    Отдельно хочется отметить работу сотрудников музея. Гидами работают настоящие энтузиасты своего дела. Их глубокие знания, умение подать материал и искренняя любовь к своей работе делают экскурсию интересной. Рекомендую всем для ознакомления с историей России конца XX.

  • Е
    Екатерина
    19 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Потрясающая экскурсия 😻
  • Е
    Елизавета
    17 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Приехала в город на несколько дней. Очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, разных помещений. Советую посетить)
    Приехала в город на несколько дней. Очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, разных помещений. Советую посетить)
  • М
    Мария
    9 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Итак! Всем привет! Решила я узнать, что же там такого в Ельцин Центре и мне попалась на глаза экскурсия. Забронировала!
    читать дальше

    Ничего особенно не ждала. Но! Рекомендую посетить! Какие замечательные люди там работают, относятся к своему делу с душой. Много интерактива! Не поленитесь, возьмите детей и пару часиков не спеша, прогуляйтесь по музею, по центру! Вам понравится!

    Итак! Всем привет! Решила я узнать, что же там такого в Ельцин Центре и мне попалась
  • А
    Альфия
    8 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Экскурсия насыщенная и интересная. Сначала совершили уличную прогулку с экскурсоводом Анной. Видно, что человек горит своим делом, прогулка прошла бойко
    читать дальше

    и энергично. Узнали о проектировании и строительстве Ельцин-центра, о памятнике Ельцину, о близстоящих зданиях, посетили сад трав. Рассказ сопровождался просмотром фотографий. Дальше экскурсия продолжилась внутри здания. Анна обзорно познакомила нас с Ельцин-центром, его проектами и возможностями. Затем мы прошли в сам музей, где нас уже сопровождал сотрудник музея. На входе и в фойе стоят два правительственных ЗИЛа. Экспозиция условно поделена на семь дней - этапов в истории страны и политической деятельности Б. Ельцина. В музее много интерактива, неожиданных решений. Удивительно было увидеть в одном из залов настоящий троллейбус. В последнем зале воссоздан настоящий кабинет Б. Ельцина, перевезенный из Кремля. Здесь показывают трансляцию прощальной новогодней речи первого президента. Экскурсия завершается в зале свободы, из которого открывается прекрасный вид на набережную. Мероприятие очень понравилось, повествование ведётся без фанатизма, нейтрально и объективно. Личность Ельцина предстает перед посетителями со всеми его достоинствами и недостатками. Рекомендую экскурсию людям, увлекающимся историей, и тем, кто хочет вспомнить то время и свою молодость. За счёт большого количества интерактивных придумок детям от 12 лет тоже будет интересно.

  • К
    Ксения
    8 августа 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Побывали в течение дня на двух экскурсиях с Наталией: Последние дни Романовых и обзорная экскурсия по вечернему Екатеринбургу. Обе экскурсии
    читать дальше

    прошли интересно, познавательно, насыщенно и, что важно, Наталия - отличный водитель, который прекрасно ориентируется в городе и свободно чувствует себя за рулём, успевая рассказывать материал и управлять авто. Экскурсии будут интересны, как для подростков, так и людей старшего поколения.
    После дня, проведённого с Наталией, захотелось расширить свои знания в истории рода Романовых.
    Наталия, спасибо!!!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод замечательный! Было интересно! Сам центр поражает своими масштабами и музеем! Всем рекомендую!
  • Д
    Дубровец
    2 августа 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Очень харизматичный гид, интересно рассказывают об истории музея и о судьбе его главного персонажа)
  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Очень понравилась экскурсия «Ельцин центр. Точка выбора» Окунулась во время начала 90-х. Здорово, что была прогулка по окрестности Ельцин центра.
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Была на экскурсии в Ельцин центре. Все прошло отлично. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень интересно и подробно все рассказали.
    Все прошло здорово, классно и патриотично🇷🇺🇷🇺🇷🇺
  • С
    Смирнова
    14 июля 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Наталия, большое спасибо за проведенное с нами время! Тема экскурсии досточно эмоциональная, но наш замечательный гид смогла самые острые моменты (я говорю про исторические факты жестокости и бесчеловечности) сгладить. Отдельно спасибо за рекомендации по литературе!!
    Наталия, большое спасибо за проведенное с нами время! Тема экскурсии досточно эмоциональная, но наш замечательный гид
  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию! Благодаря таким людям лучше узнаешь места, куда приезжаешь! Отлично все организовано, без спешки и суеты,
    читать дальше

    много узнали не только по теме экскурсии, но и по истории города и людей. Прекрасный рассказчик и позитивный человек - все это о нашем экскурсоводе. Спасибо!

    Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию! Благодаря таким людям лучше узнаешь места, куда приезжаешь! Отлично все организовано
  • Л
    Лариса
    21 июня 2025
    Ельцин Центр: точка выбора
    Я в третий раз в Екатеринбурге и впервые решила посетить Ельцин-центр - именно потому, что появилась экскурсия. Оказалось, сегодня премьера
    читать дальше

    - и я единственный участник. Иван, который был со мной ту часть экскурсии, которая предполагала историю создания Ельцин-центра и прогулку по окрестностям, включая ландшафтную феерию в миниатюре - именуемую "Сад трав" - был вооружён не только знаниями и текстом, но и фото, и массой интересных фактов. Александр, который сопровождал меня по экспозиции музея (а это 2 этажа и много залов) максимально вовлечён в историю, а излагает настолько артистично, что люди вокруг прислушивались и тихонько шли за нами. Гиды - просто молодцы! Я очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не только посмотреть, но и послушать максимально качественный рассказ о личности, о месте, об истории.

    Я в третий раз в Екатеринбурге и впервые решила посетить Ельцин-центр - именно потому, что появилась
  • Н
    Наталия
    11 мая 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Спасибо Наталии за подробный рассказ о трагической гибели Романовых!
    Очень удобный и комфортный формат перемещения между местами, связанными с гибелью царской
    читать дальше

    семьи, на автомобиле экскурсовода. Общение по дороге, рассказы о достопримечательностях, встречающихся на пути следования.
    Наталия очень тактично вела экскурсию и не навязывала те темы, которые были нам не близки.

  • М
    Мелания
    17 апреля 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Очень понравилась экскурсия с Наталией! Наталия превосходно знает свой родной город, очень интересно. Советую!
  • М
    Марина
    13 февраля 2025
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Наталья очень талантливый рассказчик и замечательный человек. Экскурсия на одном дыхании! ОООчень интересно и содержательно. Рекомендую.
  • А
    Анна
    13 октября 2024
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Огромное спасибо Наталье за такую интересную индивидуальную экскурсию! Целый день был посвящен памятным местам гибели семьи последнего нашего императора. Наталья
    читать дальше

    рассказала очень много неизвестной для меня информации, что помогало составить полное понимание того дня. Сама экскурсия проходила на машине Натальи. Все четко было организовано. Мне очень понравилось! Буду заказывать другие экскурсии у Натальи! Экскурсовода Наталью рекомендую!!

  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Сложная и противоречивая тема экскурсии. Наталия смогла провести экскурсию очень деликатно, спасибо. Замечательный гид и очень аккуратный водитель. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    30 июля 2024
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Наталья - это волшебница!!! Умеет заинтересовать любой возраст, найти подход, поддержать разговор!!! Очень легкий рассказчик и гибкий экскурсовод. Сама экскурсия
    читать дальше

    "Последние дни Романовых" хоть и с трагичной историей, но очень с живописными местами. Все точки которые посещаешь во время экскурсии обустроены по высшему стандарту. При этом умения Натальи, кроме конечно ведения экскурсии, найти удобное место парковки, подсказать где, что и когда. Автомобиль очень чистый и комфортный, стиль вождения спокойный и уверенный. Вся наша компания очень замечательно провела время, БЛАГОДАРИМ!!!

  • О
    Оксана
    18 июля 2024
    Последние дни Романовых: автоэкскурсия
    Спасибо за экскурсию! Всё прошло замечательно. Экскурсовод в материале на все💯,информация не только по теме экскурсии, но попутно, о городе, о расположении, обо всем о чем было интересно, всё спрашивали и получали исчерпывающие ответы. Спасибо! Очень комфортный автомобиль-это огромный плюс!!!!
    Спасибо за экскурсию! Всё прошло замечательно. Экскурсовод в материале на все💯,информация не только по теме экскурсии

