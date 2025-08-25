читать дальше

и энергично. Узнали о проектировании и строительстве Ельцин-центра, о памятнике Ельцину, о близстоящих зданиях, посетили сад трав. Рассказ сопровождался просмотром фотографий. Дальше экскурсия продолжилась внутри здания. Анна обзорно познакомила нас с Ельцин-центром, его проектами и возможностями. Затем мы прошли в сам музей, где нас уже сопровождал сотрудник музея. На входе и в фойе стоят два правительственных ЗИЛа. Экспозиция условно поделена на семь дней - этапов в истории страны и политической деятельности Б. Ельцина. В музее много интерактива, неожиданных решений. Удивительно было увидеть в одном из залов настоящий троллейбус. В последнем зале воссоздан настоящий кабинет Б. Ельцина, перевезенный из Кремля. Здесь показывают трансляцию прощальной новогодней речи первого президента. Экскурсия завершается в зале свободы, из которого открывается прекрасный вид на набережную. Мероприятие очень понравилось, повествование ведётся без фанатизма, нейтрально и объективно. Личность Ельцина предстает перед посетителями со всеми его достоинствами и недостатками. Рекомендую экскурсию людям, увлекающимся историей, и тем, кто хочет вспомнить то время и свою молодость. За счёт большого количества интерактивных придумок детям от 12 лет тоже будет интересно.