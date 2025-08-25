Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПоследние дни Романовых
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Откройте тайны уличного искусства Екатеринбурга, исследуя скрытые шедевры и уникальные арт-объекты в центре города
Начало: В центре города по договорённости
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ельцин Центр: точка выбора
Посетите уникальный Ельцин Центр в Екатеринбурге, узнайте о жизни первого президента и насладитесь видами на Екатеринбург-Сити
Начало: В Ельцин Центре
Сегодня в 16:00
6 сен в 16:00
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина25 августа 2025В августе посетили Ельцин Центр в Екатеринбурге. Начало экскурсии было на улице, посмотрели ухоженную территорию, красивый парк. Главное назначение Центра
- ЕЕкатерина19 августа 2025Потрясающая экскурсия 😻
- ЕЕлизавета17 августа 2025Приехала в город на несколько дней. Очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, разных помещений. Советую посетить)
- ММария9 августа 2025Итак! Всем привет! Решила я узнать, что же там такого в Ельцин Центре и мне попалась на глаза экскурсия. Забронировала!
- ААльфия8 августа 2025Экскурсия насыщенная и интересная. Сначала совершили уличную прогулку с экскурсоводом Анной. Видно, что человек горит своим делом, прогулка прошла бойко
- ККсения8 августа 2025Побывали в течение дня на двух экскурсиях с Наталией: Последние дни Романовых и обзорная экскурсия по вечернему Екатеринбургу. Обе экскурсии
- ННаталья3 августа 2025Экскурсия понравилась! Экскурсовод замечательный! Было интересно! Сам центр поражает своими масштабами и музеем! Всем рекомендую!
- ДДубровец2 августа 2025Очень харизматичный гид, интересно рассказывают об истории музея и о судьбе его главного персонажа)
- ННадежда27 июля 2025Очень понравилась экскурсия «Ельцин центр. Точка выбора» Окунулась во время начала 90-х. Здорово, что была прогулка по окрестности Ельцин центра.
- ЕЕлена27 июля 2025Была на экскурсии в Ельцин центре. Все прошло отлично. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень интересно и подробно все рассказали.
Все прошло здорово, классно и патриотично🇷🇺🇷🇺🇷🇺
- ССмирнова14 июля 2025Наталия, большое спасибо за проведенное с нами время! Тема экскурсии досточно эмоциональная, но наш замечательный гид смогла самые острые моменты (я говорю про исторические факты жестокости и бесчеловечности) сгладить. Отдельно спасибо за рекомендации по литературе!!
- ННаталья26 июня 2025Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию! Благодаря таким людям лучше узнаешь места, куда приезжаешь! Отлично все организовано, без спешки и суеты,
- ЛЛариса21 июня 2025Я в третий раз в Екатеринбурге и впервые решила посетить Ельцин-центр - именно потому, что появилась экскурсия. Оказалось, сегодня премьера
- ННаталия11 мая 2025Спасибо Наталии за подробный рассказ о трагической гибели Романовых!
Очень удобный и комфортный формат перемещения между местами, связанными с гибелью царской
- ММелания17 апреля 2025Очень понравилась экскурсия с Наталией! Наталия превосходно знает свой родной город, очень интересно. Советую!
- ММарина13 февраля 2025Наталья очень талантливый рассказчик и замечательный человек. Экскурсия на одном дыхании! ОООчень интересно и содержательно. Рекомендую.
- ААнна13 октября 2024Огромное спасибо Наталье за такую интересную индивидуальную экскурсию! Целый день был посвящен памятным местам гибели семьи последнего нашего императора. Наталья
- ООльга6 августа 2024Сложная и противоречивая тема экскурсии. Наталия смогла провести экскурсию очень деликатно, спасибо. Замечательный гид и очень аккуратный водитель. Рекомендую.
- ННадежда30 июля 2024Наталья - это волшебница!!! Умеет заинтересовать любой возраст, найти подход, поддержать разговор!!! Очень легкий рассказчик и гибкий экскурсовод. Сама экскурсия
- ООксана18 июля 2024Спасибо за экскурсию! Всё прошло замечательно. Экскурсовод в материале на все💯,информация не только по теме экскурсии, но попутно, о городе, о расположении, обо всем о чем было интересно, всё спрашивали и получали исчерпывающие ответы. Спасибо! Очень комфортный автомобиль-это огромный плюс!!!!
