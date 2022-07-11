1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
«🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
«Озеро Аракуль — а теперь прогулка на сапах и купание в хорошую погоду»
27 июня в 08:00
29 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
«Новичок вы или опытный любитель сап-прогулок — неважно»
28 июня в 19:00
30 июня в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 июля 2022Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Екатеринбурге в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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