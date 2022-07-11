Найдено 3 экскурсии в категории « SUP-прогулки » в Екатеринбурге, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Сап-прогулка в центре Екатеринбурга Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса Начало: На набережной у городского пруда «🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде» 7 500 ₽ за всё до 2 чел. 🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 10 часов Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге «Озеро Аракуль — а теперь прогулка на сапах и купание в хорошую погоду» 12 000 ₽ за всё до 4 чел. 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 3 часа Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие Начало: На Верх-Исетском пляже «Новичок вы или опытный любитель сап-прогулок — неважно» 4 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Екатеринбурга Последние отзывы на экскурсии А Анна Сап-прогулка в центре Екатеринбурга Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «SUP-прогулки»

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