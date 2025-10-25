Мои заказы

За Екатеринбургом: Романовы, две части света и подводная лодка

Изучить окрестности Свердловской области и узнать хроники этих мест
Мы отправимся туда, где витиевато переплетаются судьбы людей, а Азия встречается с Европой.

Вы посетите Храм на Крови, который стоит на месте большой трагедии, и Ганину Яму с её особой атмосферой. Прогуляетесь в прошлое на ретростанции Шувакиш и увидите самый большой в мире БелАЗ. И послушаете истории — много-много историй.
4 отзыва
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание водной прогулки

Я расскажу об основании города, его памятных датах и людях, которые внесли огромный вклад в жизнь не только Екатеринбурга, но и всей страны.

Вы зайдёте в Храм на Крови — на его месте раньше находился дом, в котором расстреляли семью последнего российского императора Николая II.

Побываете на территории Ганиной Ямы. Рассмотрите деревянные церкви в сосновом лесу и, если захотите, попробуете монастырскую еду. А я раскрою вам тайну захоронения Романовых.

Постоите одной ногой в Европе, а другой — в Азии. По желанию купите сувениры, подержите в руках малахитовую шкатулку и попробуете «Уральский метеорит».

Исследуете самый большой музей техники на Урале под открытым небом — увидите самый большой БелАЗ, танки, вертолёты и подводную лодку.

Позвоните в чугунный колокол на ж/д станции 30–40-х годов, заглянете в кабинет станционного смотрителя, примерите шинель или красный берет проводницы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Seat Altea. Детского кресла нет, только бустер
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Дополнительные расходы:

  • Билеты в Ганину Яму: 250 ₽/взрослый, 180 ₽/льготный (дети, пенсионеры, инвалиды). При посещении музея царской семьи билет дороже: 350 ₽/взрослый, 250 ₽/льготный
  • Билеты в музей техники под открытым небом: взрослый — 200 ₽, детский — 100 ₽
  • Еда и сувениры — по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 419 туристов
Я профессиональный гид и фотограф. Помогаю влюбляться в Екатеринбург с 2002 года, когда впервые провела экскурсию и стала одним из первых аттестованных гидов города. Покажу вам город таким, каким вижу его сама. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям, а при желании сделаем отличные снимки на фотопрогулках.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

С
Софья
25 окт 2025
Очень понравилась экскурсия-удобство, как спланирована сама экскурсия и конечно сама Евгения. Очень долго выбирали из представленных вариантов экскурсий и остановились именно на этой. Евгения и рассказала и посоветовала куда можно дополнительно пойти и чем заняться в свободное время. Очень советую,берите,не пожалеете,понравиться как взрослым так и детям. Евгения,надеемся,что мы с вами еще встретимся! ❤️ Удачи вам! 🫶🏻
А
Анастасия
7 сен 2025
Великолепнейшая экскурсия с замечательной Евгенией!
Отлично структурированная экскурсия, все четко, понятно и по полочкам, подстраиваясь под наш темп
Очень рекомендуем!
Р
Ринат
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Шесть часов пролетели незаметно. Евгения очень грамотный, тактичный гид. Подаёт информацию доступно, интересно. Узнали много нового. Спасибо большое. Будем всем рекомендовать.
Н
Нина
31 июл 2025
Нам провела экскурсию Евгения, учла все наши пожелания в поездке, материал рассказывала на протяжении всей дороги. Экскурсия получалась очень интересной и запоминающейся. Спасибо!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

