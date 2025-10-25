За Екатеринбургом: Романовы, две части света и подводная лодка
Изучить окрестности Свердловской области и узнать хроники этих мест
Мы отправимся туда, где витиевато переплетаются судьбы людей, а Азия встречается с Европой.
Вы посетите Храм на Крови, который стоит на месте большой трагедии, и Ганину Яму с её особой атмосферой. Прогуляетесь в прошлое на ретростанции Шувакиш и увидите самый большой в мире БелАЗ. И послушаете истории — много-много историй.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 419 туристов
Я профессиональный гид и фотограф. Помогаю влюбляться в Екатеринбург с 2002 года, когда впервые провела экскурсию и стала одним из первых аттестованных гидов города.
Покажу вам город таким, каким вижу его сама. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям, а при желании сделаем отличные снимки на фотопрогулках.
С
Софья
25 окт 2025
Очень понравилась экскурсия-удобство, как спланирована сама экскурсия и конечно сама Евгения. Очень долго выбирали из представленных вариантов экскурсий и остановились именно на этой. Евгения и рассказала и посоветовала куда можно дополнительно пойти и чем заняться в свободное время. Очень советую,берите,не пожалеете,понравиться как взрослым так и детям. Евгения,надеемся,что мы с вами еще встретимся! ❤️ Удачи вам! 🫶🏻
А
Анастасия
7 сен 2025
Великолепнейшая экскурсия с замечательной Евгенией! Отлично структурированная экскурсия, все четко, понятно и по полочкам, подстраиваясь под наш темп Очень рекомендуем!
Р
Ринат
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Шесть часов пролетели незаметно. Евгения очень грамотный, тактичный гид. Подаёт информацию доступно, интересно. Узнали много нового. Спасибо большое. Будем всем рекомендовать.
Н
Нина
31 июл 2025
Нам провела экскурсию Евгения, учла все наши пожелания в поездке, материал рассказывала на протяжении всей дороги. Экскурсия получалась очень интересной и запоминающейся. Спасибо!