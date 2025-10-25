За Екатеринбургом: Романовы, две части света и подводная лодка

Мы отправимся туда, где витиевато переплетаются судьбы людей, а Азия встречается с Европой. Вы посетите Храм на Крови, который стоит на месте большой трагедии, и Ганину Яму с её особой атмосферой. Прогуляетесь в прошлое на ретростанции Шувакиш и увидите самый большой в мире БелАЗ. И послушаете истории — много-много историй.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Я расскажу об основании города, его памятных датах и людях, которые внесли огромный вклад в жизнь не только Екатеринбурга, но и всей страны.

Вы зайдёте в Храм на Крови — на его месте раньше находился дом, в котором расстреляли семью последнего российского императора Николая II.

Побываете на территории Ганиной Ямы. Рассмотрите деревянные церкви в сосновом лесу и, если захотите, попробуете монастырскую еду. А я раскрою вам тайну захоронения Романовых.

Постоите одной ногой в Европе, а другой — в Азии. По желанию купите сувениры, подержите в руках малахитовую шкатулку и попробуете «Уральский метеорит».

Исследуете самый большой музей техники на Урале под открытым небом — увидите самый большой БелАЗ, танки, вертолёты и подводную лодку.

Позвоните в чугунный колокол на ж/д станции 30–40-х годов, заглянете в кабинет станционного смотрителя, примерите шинель или красный берет проводницы.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Seat Altea. Детского кресла нет, только бустер

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Дополнительные расходы: