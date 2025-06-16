Мои заказы

Памятник Остапу Бендер – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Остапу Бендер» в Элисте, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Подношение даров степным духам
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
27 дек в 19:00
28 дек в 19:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Дата посещения: 13 июня 2025
    Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Всё очень понравилось. Экскурсовод-прекрасная! Всё понятно, чётко и для детей))))
  • B
    Belousov
    3 ноября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Добрый, отзывчивый, приятно слушать! Профессиональный гид и танцор))) спасибо большое
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были группой 2 взрослых + 3 ребёнка, стартовый уровень знаний примерно "нулевой")) Экскурсию проводил Бадма. Нам очень понравилось. Интересно, доступно, с юмором. Очень динамично, 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать знакомым
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Спасибо, Наяну за экскурсию! 🙏Всё очень понравилось! Быстро обошли все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Поиграли в костяшки, посмотрели народный танец, послушали песни и увлекательные истории -все супер! Спасибо
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Спасибо, Яну за экскурсию! Понравилось особенно детям. Колорит добавили танцы и кости!
    Не принуждено!
  • А
    Анастасия
    1 ноября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Спасибо большое Наяну! Оперативно получилось забронировать экскурсию, буквально за час до начала. Очень интересно рассказывает, полностью владеет темой, а ещё
    читать дальше

    танцует и поёт! Наян рассказал нам и историю возникновения калмыков и историю принятия буддизма. Знает много интересных фактов о городе. Также подсказал, что ещё мы можем успеть посмотреть в Элисте за один день, порекомендовал чудесное место для ужина, прислал интересующие материалы после окончания экскурсии. Огромная благодарность за отзывчивость, доброту и знания!

    владеет темой, а ещё
  • Н
    Наталия
    1 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Все супер! Бадма отличный экскурсовод! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    13 октября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Супер гид! Рекомендуем!
    Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!
  • Р
    Рыбкин
    3 октября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Хороший гид!)
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень довольны. За небольшое время
    читать дальше

    посмотрели самые сокровенные места города. Наш гид Наян, помог пережить все трудности, которые преподнесла нам погода. Чудовищный ветер и ливень. Он позаботился о нас личными зонтами и собственными куртками 😊! Мы в теплой одежде (очень довольные заботой) прослушали историю города, погрузились в Буддизм. Нам невероятно повезло - мы стали свидетелями создания песчаной мандалы . Побывали в магазинчике сувениров и каждый вынес оттуда милые вещицы на память! Спасибо организаторам и нашему Гиду!

    довольны. За небольшое время
  • К
    Кузьминова
    18 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую
    читать дальше

    бы не смог поддержать Наян. На любой вопрос мы получали развернутый ответ. В Элисте мы провели всего лишь сутки, но благодаря нашему экскурсоводу, как-будто жили неделю. Осмотрели достопримечательности, поиграли, побывали на службе в буддийском храме, и зашли в сувенирный магазин, который мы бы точно сами не нашли. Желаю Вам успеха в работе и благодарных туристов!

    нет такой темы, которую
  • Е
    Евгения
    17 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения.
    читать дальше

    Мы посетили главные достопримечательности города, включая знаменитый Золотой храм Будды Шакьямуни. Гид подробно рассказал о значении каждого места, поделился интересными фактами и легендами, что сделало экскурсию увлекательной и познавательной.

    Особое внимание было уделено уникальной атмосфере города, сочетающей восточную мудрость и современные тенденции. Наш экскурсовод сумел создать комфортную обстановку, отвечал на все вопросы.

    Безусловно, экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться сюда снова. Рекомендую этого гида всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калмыкии.

  • Р
    Роман
    15 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и
    читать дальше

    уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно спросите как переводится его имя) - замечательного знающего рассказчика, очень интеллигентного, внимательного к моим пожеланиям и причинам, которые заставили приехать в этот благословенный священный край. Отдельно хочу отметить, что гид является отличным рассказчиком и выстраивает экскурсию не нудно, включая туристов в процесс повествования. А как он танцует??? А как читает рэп?)) Если хотите увидеть Элисту глазами человека, который действительно знает и любит город – экскурсия Наяна идеальный выбор! Белой дороги Вам.

  • Е
    Евгения
    14 сентября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Прекрасная экскурсия, получили массу новых впечатлений. Наш гид Наян не просто показывал достопримечательности, а делился своими эмоциями и помогал нам
    читать дальше

    проникнуться атмосферой этого уникального места. Было все: и танцы, и музыка, и игры, и ритуалы, и даже гадания)) было ощущение полного погружения в культуру калмыцкого народа.

  • В
    Владимир
    26 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Если будете в Элисте, даже проездом, обязательно найдите время на прогулку по городу, и обязательно с экскурсоводом. Вас ждет удивительное
    читать дальше

    открытие этого необычного региона России. Нашим гидом был Бадма - профессиональный историк, обладающий глубокими знаниями, интересный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсия по городу прошла увлекательно, а буддийский храм поразил воображение, заставил задуматься о вечном и пробудил интерес у нас и нашего ребенка к изучению культуры и истории Калмыкии. Рекомендуем экскурсию всем гостям Калмыкии.

  • Д
    Дарья
    20 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!
    Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!
  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    У нас был гид Бадма. Рассказывал интересно про историю Калмыкии и буддизм. В первой части прошлись по достопримечательностям на улице, вторая часть прошла внутри действующего буддистского храма. Два часа пролетели незаметно.
  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    14 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
    читать дальше

    рассказал нам про буддизм. Прекрасный экскурсовод, слушать его было легко и интересно, время пролетело незаметно. Если вы так же как и мы впервые в Калмыкии, рекомендую вам посетить эту экскурсию! И вы всего за два часа узнаете очень много интересного про этот замечательный и необычный край!

  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
    читать дальше

    которое нам удобно
    У нас был экскурсовод Бадма,ребята,мы много путешествуем,в том числе по России и в каждом городе берем экскурсии,поэтому сравнить есть с чем. Этот экскурсовод просто клад! Дети 13 и 10 дет тоже слушали его затаив дыхание,очень много интересной информации,но в легком для восприятия формате,не заунывно заученные текста. Вообщем экскурсия с Бадмой просто супер,от души рекомендую. И побольше бы таких экскурсоводов,путешествовать было бы интереснее
    Спасибо,Бадма❤️

