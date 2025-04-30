А Александр Элиста - дочь калмыцких степей Дата посещения: 30 апреля 2025 Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…

Д Дмитрий Элиста - дочь калмыцких степей Для такого небольшого города, Александр смог провести познавательную и хорошо организованную прогулку. И история и культура и любопытное факты и моменты. Спасибо!

Е Елена Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше экскурсовода нас просто очеровал! Очень радует,что славный калмыцкий народ бережет свои народные традиции, ценности,язык,национальную идентичность!! Спасибо за дополнительную информацию Александру,что посетить и какие и где сувениры купить! В наш родной Севастополь вернёмся с огромной теплотой в сердце о нашем брате калмыке!!! Огромное спасибо за экскурсию!! Давно хотелось побывать в Элисте! Были проездом в Астрахань. Интересный и неординарный рассказ,даже можно сказать диалог

А Александр Элиста - дочь калмыцких степей Были с девушкой в Элисте по делам и решили познакомиться с городом при помощи Александра. Экскурсия понравилась. Александр хорошо и максимально просто рассказывает информацию без нудных исторических фактов, а простым и интересным языком. Пара часов пролетела незаметно)

Спасибо!

А Алла Элиста - дочь калмыцких степей Все прошло отлично! Время пролетело не заметно, экскурсия очень интересная и познавательная! Теперь мы влюблены в Калмыкию)) Обязательно вернемся!

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше и увлекательно рассказать о культуре, истории, религии и народе Калмыкии языком понятным даже детям. Во время экскурсии Александр угостил традиционным чаем и выпечкой. Очень душевное отношение к своему делу! Всех благ 🙏 Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию! Наша семья была ограничена во времени, но Александру удалось не только передать атмосферу, но

А Анна Элиста - дочь калмыцких степей Всё понравилось

А Анастасия Элиста - дочь калмыцких степей Часто бываем на экскурсиях и это просто ЛУЧШИЙ гид за все время!!!! 100% рекомендуем его.

Д Денис Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше увлекательным рассказом о Калмыкии и ее столице Элисте! Посетили все знаковые места города, узнали много нового и интересного для себя! В конце экскурсии нам были вручены подарочки: местный калмыцкий чай! Спасибо! Выражаем огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию! Были семьей с ребёнком! Александр заинтересовал и ребенка головоломкой, и нас взрослых -

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей Огромная благодарность Александру за знакомство с прекрасным городом Элиста. Очень познавательная, интерактивная и тщательно продуманная экскурсия. В наше время заинтересовать молодежь достаточно сложно-в данном случае в восторе были все! Рекомендуем однозначно!!!!

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей Все очень понравилось, Александр отличный экскурсовод. Спасибо за экскурсию!

К Ксения Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше живой, интерактивной и заворожила даже детей!

У Александра целый арсенал своих «фишек», которые очень выигрышно выделяют именно его работу на фоне других гидов.

Александр, благодарим за интереснейшую прогулку, увлекательную беседу, новые знания и положительные эмоции, которые Вы нам подарили! Успехов и процветания! Миру мир!)

Несомненно рекомендуем экскурсию для всех возрастных категорий! Огромное спасибо Александру за уделенное время! Чудесный экскурсовод, эрудированный, с приятным чувством юмора, умеющий увлечь своим рассказом. Экскурсия получилась легкой,

А Алексей Элиста - дочь калмыцких степей Не хватило погружения в более глубокую историю края, народа и развития. В целом, экскурсия очень интерактивна и креативна.

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше что нужна, и не разочаровались. Александр - мастер своего дела, профессионал! Два часа пролетело незаметно. Александр работал в формате вопрос-ответ. Мы вспоминали уроки истории, географии, музыки и даже физкультуры. Дочки оценили эту экскурсию как 100 из 100! Спасибо Александру за такой замечательный формат знакомства с городом. Впервые в Элисте! Сомневались, нужна ли нам экскурсия с гидом, дети не очень любят слушать экскурсоводов. И всё же решили,

О Осипова Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше 2 часа узнали очень много о Калмыкии и буддизме. Ребенок 12 лет тоже был очень заинтересован, поскольку экскурсия проходила в интерактивном формате. Не буду раскрывать все интересные фишки экскурсовода, но очень рекомендую и взрослым и детям Сегодня посетили экскурсию Александра! Очень интересно, с юмором и без сухих фактов все рассказывал, отвечал на все наши вопросы. За

Т Татьяна Элиста - дочь калмыцких степей Быстро и информативно

Д Денис Элиста - дочь калмыцких степей Благодарим Александра за любовь к своему городу. Немного не хватило дат, событий и истории, но допускаю что в рамках обзорки это сложно донести и именно нам это интересно.

Так что наша рекомендация будет максимальной. Спасибо

С Светлана Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше излагал историю края. Его рассказ увлек всех членов нашей семьи, а мы все разные. Его глубокое знание истории и способность интересно донести каждому в понятной и не скучной форме- в этом, но не только, кроется профессионализм. А ещё очень важно и это чувствуется, Александр любит своё дело! Спасибо! В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно

З Зенухина Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте Все замечательно