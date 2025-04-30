Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
8850 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 апреля 2025Элиста - дочь калмыцких степейДата посещения: 30 апреля 2025Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
- ДДмитрий25 ноября 2025Для такого небольшого города, Александр смог провести познавательную и хорошо организованную прогулку. И история и культура и любопытное факты и моменты. Спасибо!
- ЕЕлена24 ноября 2025Огромное спасибо за экскурсию!! Давно хотелось побывать в Элисте! Были проездом в Астрахань. Интересный и неординарный рассказ,даже можно сказать диалог
- ААлександр18 ноября 2025Были с девушкой в Элисте по делам и решили познакомиться с городом при помощи Александра. Экскурсия понравилась. Александр хорошо и максимально просто рассказывает информацию без нудных исторических фактов, а простым и интересным языком. Пара часов пролетела незаметно)
Спасибо!
- ААлла7 ноября 2025Все прошло отлично! Время пролетело не заметно, экскурсия очень интересная и познавательная! Теперь мы влюблены в Калмыкию)) Обязательно вернемся!
- ООльга6 ноября 2025Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию! Наша семья была ограничена во времени, но Александру удалось не только передать атмосферу, но
- ААнна30 октября 2025Всё понравилось
- ААнастасия30 сентября 2025Часто бываем на экскурсиях и это просто ЛУЧШИЙ гид за все время!!!! 100% рекомендуем его.
- ДДенис23 сентября 2025Выражаем огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию! Были семьей с ребёнком! Александр заинтересовал и ребенка головоломкой, и нас взрослых -
- ООльга23 сентября 2025Огромная благодарность Александру за знакомство с прекрасным городом Элиста. Очень познавательная, интерактивная и тщательно продуманная экскурсия. В наше время заинтересовать молодежь достаточно сложно-в данном случае в восторе были все! Рекомендуем однозначно!!!!
- ООльга9 сентября 2025Все очень понравилось, Александр отличный экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
- ККсения3 сентября 2025Огромное спасибо Александру за уделенное время! Чудесный экскурсовод, эрудированный, с приятным чувством юмора, умеющий увлечь своим рассказом. Экскурсия получилась легкой,
- ААлексей3 сентября 2025Не хватило погружения в более глубокую историю края, народа и развития. В целом, экскурсия очень интерактивна и креативна.
- ООльга28 августа 2025Впервые в Элисте! Сомневались, нужна ли нам экскурсия с гидом, дети не очень любят слушать экскурсоводов. И всё же решили,
- ООсипова22 августа 2025Сегодня посетили экскурсию Александра! Очень интересно, с юмором и без сухих фактов все рассказывал, отвечал на все наши вопросы. За
- ТТатьяна21 августа 2025Быстро и информативно
- ДДенис19 августа 2025Благодарим Александра за любовь к своему городу. Немного не хватило дат, событий и истории, но допускаю что в рамках обзорки это сложно донести и именно нам это интересно.
Так что наша рекомендация будет максимальной. Спасибо
- ССветлана12 августа 2025В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно
- ЗЗенухина12 августа 2025Все замечательно
- ДДарья11 августа 2025Экскурсия по Элисте с Александром — это настоящее погружение в культуру и атмосферу Калмыкии. Гид увлечённо и с душой рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Город Шахмат»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Элисте в декабре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Город Шахмат" можно забронировать 4 экскурсии от 5334 до 8850. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Город Шахмат», 459 ⭐ отзывов, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль