Город Шахмат – экскурсии в Элисте

Найдено 4 экскурсии в категории «Город Шахмат» в Элисте, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
8850 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Дата посещения: 30 апреля 2025
    Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
  • Д
    Дмитрий
    25 ноября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Для такого небольшого города, Александр смог провести познавательную и хорошо организованную прогулку. И история и культура и любопытное факты и моменты. Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Огромное спасибо за экскурсию!! Давно хотелось побывать в Элисте! Были проездом в Астрахань. Интересный и неординарный рассказ,даже можно сказать диалог
    читать дальше

    экскурсовода нас просто очеровал! Очень радует,что славный калмыцкий народ бережет свои народные традиции, ценности,язык,национальную идентичность!! Спасибо за дополнительную информацию Александру,что посетить и какие и где сувениры купить! В наш родной Севастополь вернёмся с огромной теплотой в сердце о нашем брате калмыке!!!

  • А
    Александр
    18 ноября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Были с девушкой в Элисте по делам и решили познакомиться с городом при помощи Александра. Экскурсия понравилась. Александр хорошо и максимально просто рассказывает информацию без нудных исторических фактов, а простым и интересным языком. Пара часов пролетела незаметно)
    Спасибо!
  • А
    Алла
    7 ноября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Все прошло отлично! Время пролетело не заметно, экскурсия очень интересная и познавательная! Теперь мы влюблены в Калмыкию)) Обязательно вернемся!
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию! Наша семья была ограничена во времени, но Александру удалось не только передать атмосферу, но
    читать дальше

    и увлекательно рассказать о культуре, истории, религии и народе Калмыкии языком понятным даже детям. Во время экскурсии Александр угостил традиционным чаем и выпечкой. Очень душевное отношение к своему делу! Всех благ 🙏

    Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию! Наша семья была ограничена во времени, но Александру удалось не
  • А
    Анна
    30 октября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Всё понравилось
  • А
    Анастасия
    30 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Часто бываем на экскурсиях и это просто ЛУЧШИЙ гид за все время!!!! 100% рекомендуем его.
  • Д
    Денис
    23 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Выражаем огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию! Были семьей с ребёнком! Александр заинтересовал и ребенка головоломкой, и нас взрослых -
    читать дальше

    увлекательным рассказом о Калмыкии и ее столице Элисте! Посетили все знаковые места города, узнали много нового и интересного для себя! В конце экскурсии нам были вручены подарочки: местный калмыцкий чай! Спасибо!

  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Огромная благодарность Александру за знакомство с прекрасным городом Элиста. Очень познавательная, интерактивная и тщательно продуманная экскурсия. В наше время заинтересовать молодежь достаточно сложно-в данном случае в восторе были все! Рекомендуем однозначно!!!!
  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Все очень понравилось, Александр отличный экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
  • К
    Ксения
    3 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Огромное спасибо Александру за уделенное время! Чудесный экскурсовод, эрудированный, с приятным чувством юмора, умеющий увлечь своим рассказом. Экскурсия получилась легкой,
    читать дальше

    живой, интерактивной и заворожила даже детей!
    У Александра целый арсенал своих «фишек», которые очень выигрышно выделяют именно его работу на фоне других гидов.
    Александр, благодарим за интереснейшую прогулку, увлекательную беседу, новые знания и положительные эмоции, которые Вы нам подарили! Успехов и процветания! Миру мир!)
    Несомненно рекомендуем экскурсию для всех возрастных категорий!

  • А
    Алексей
    3 сентября 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Не хватило погружения в более глубокую историю края, народа и развития. В целом, экскурсия очень интерактивна и креативна.
  • О
    Ольга
    28 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Впервые в Элисте! Сомневались, нужна ли нам экскурсия с гидом, дети не очень любят слушать экскурсоводов. И всё же решили,
    читать дальше

    что нужна, и не разочаровались. Александр - мастер своего дела, профессионал! Два часа пролетело незаметно. Александр работал в формате вопрос-ответ. Мы вспоминали уроки истории, географии, музыки и даже физкультуры. Дочки оценили эту экскурсию как 100 из 100! Спасибо Александру за такой замечательный формат знакомства с городом.

  • О
    Осипова
    22 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Сегодня посетили экскурсию Александра! Очень интересно, с юмором и без сухих фактов все рассказывал, отвечал на все наши вопросы. За
    читать дальше

    2 часа узнали очень много о Калмыкии и буддизме. Ребенок 12 лет тоже был очень заинтересован, поскольку экскурсия проходила в интерактивном формате. Не буду раскрывать все интересные фишки экскурсовода, но очень рекомендую и взрослым и детям

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Быстро и информативно
  • Д
    Денис
    19 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Благодарим Александра за любовь к своему городу. Немного не хватило дат, событий и истории, но допускаю что в рамках обзорки это сложно донести и именно нам это интересно.
    Так что наша рекомендация будет максимальной. Спасибо
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно
    читать дальше

    излагал историю края. Его рассказ увлек всех членов нашей семьи, а мы все разные. Его глубокое знание истории и способность интересно донести каждому в понятной и не скучной форме- в этом, но не только, кроется профессионализм. А ещё очень важно и это чувствуется, Александр любит своё дело! Спасибо!

  • З
    Зенухина
    12 августа 2025
    Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
    Все замечательно
  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Экскурсия по Элисте с Александром — это настоящее погружение в культуру и атмосферу Калмыкии. Гид увлечённо и с душой рассказывает
    читать дальше

    о буддийских храмах, истории города и местных традициях, легко вовлекая в беседу. Маршрут продуман, темп комфортный, а тёплое общение и интересные детали делают поездку незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Элисту глазами человека, искренне влюблённого в свой край.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Город Шахмат»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
  2. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  3. Элиста - дочь калмыцких степей
  4. Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Храм Сякюсн-Сюме
  3. Самое главное
  4. Пагода Семи Дней
  5. Ступа Просветления
  6. Одинокий тополь
  7. Город Шахмат
  8. Курганная группа «Элистинская»
  9. Золотые Ворота
  10. Памятник Остапу Бендер
Сколько стоит экскурсия по Элисте в декабре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Город Шахмат" можно забронировать 4 экскурсии от 5334 до 8850. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Город Шахмат», 459 ⭐ отзывов, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль