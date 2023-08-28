Так же в свой Новый год калмыки обязательно делают обряд “Продление жизни”, который помогает в наступающем году быть здоровым, реализовать намеченные планы и обрести благополучие. Наши гости получат уникальную возможность зарядится энергией этого мощнейшего обряда!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторанов
15:00 – 15:30 Заселение в отель.
15:30 – 16:20 Обед.
16:30 – 18:30 Сити-тур по городу Элиста.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.
Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Посещение сувенирных магазинов.
19:00 – 22:00 Ужин в одном из лучших мясных ресторанов «Гурман», где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина.
Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.
Спиртные напитки не включены в стоимость.
Свободное время.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-Чесс
07:30- 08:30 Завтрак.
09:00 – 13:00 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Участие в большом утреннем молебне.
Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни.
Высота статуи – 9 метров.
13:00 – 14:00 Обед в национальном ресторане.
14:00 – 16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов – история быта кочевых калмыков, стрельба из лука, фотографирование в национальных костюмах.
Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг.
Ясное письмо.
Драгоценное наследие предков, история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.
16:00 - 17:00 Прогулка по Сити-Чесс.
17:00 Возвращение в отель, свободное время. самостоятельный ужин
Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-класс
07:30- 09:30 Завтрак.
Выезд из отеля 09:30 – 12:30.
Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 - 15:30 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”.
Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
16:00 - 19:00 Гастрономический мастер-класс, в котором вы приобретет навыки приготовления основных калмыцких блюд, этими же блюдами мы и поужинаем.
19:30 Возвращение в отель, свободное время.
Обряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. Басангова
07:30 – 08:30 Завтрак.
09:00 – 12:00 Проведение обряда “Продление жизни” буддийским монахом.
Этот обряд требует определенной внутренней подготовки самого участника, но не пугайтесь – грехи вспоминать не надо.
Главное – это сконцентрироваться на тех важных для Вас целях, которые Вы бы хотели достигнуть в предстоящем году.
12:00 – 13:00 Посещение сувенирных лавок.
13:00 – 14:00 Обед в национальном ресторане.
18:00 – 20:00 Посещение Национального драматического театра им. Б. Басангова.
Театр – это не просто захватывающий и развивающий человека вид искусства, но и отличный антидепрессант – источник чувств, эмоций и знаний.
Посетив спектакль калмыцкого театра, гость не только поймёт некоторые из особенностей культурного кода республики, но и получит большой заряд положительных эмоций, рождающих ощущение радости, лёгкости и хорошего настроения на долгое время!
20:30 Возвращение в отель, свободное время. самостоятельный ужин.
Национальный музей имени Н. Пальмова. Отъезд
08:30 – 09:30 Завтрак.
09:30 – 10:30 Свободное время для подготовки к выезду из отеля.
Выезд из отеля.
11:00 - 12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова (кроме даты 31.12), который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.
Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.
12:30 Окончание тура.
Подарки гостям от организатора.
Прощание.
31 декабря (в заезд 27.12-31.12) в республике повсеместно выходной день, музей им. Пальмова будет закрыт.
В связи с этим 31 декабря время отправления трансфера из Элисты в аэропорт Волгограда в 9 утра, к рейсу в 16:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|Акция РБ до 20.10.23
|Отель Марко Поло 4*
|55 000
|46 750
|Отели Номад, Белый Лотос, Элиста
|40 000
|34 000
|Гостевой дом
|38 500
|32 725
Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:
|Barnhouse
(при двухместном размещении)
|A-frame
(при трехместном размещении)
|A-frame
(при четырехместном размещении)
|52 000
|48 000
|44 000
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Белый Лотос»
Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.
Отель «Элиста»
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Отель «Номад»
Новый отель, год запуска 2022.
Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".
Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.
Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.
Гостевой дом «Центральный»
Топовое расположение, от центральной исторической части города 3 минуты ходьбы, гостевой дом новый.
Санузел общий на 4 номера, в соседнем здании скоро появятся две душевые и баня.
Отличные завтраки, вплоть до отменных блинчиков с телятиной, беригов (калмыцкие пельмени) на завтрак, хозяева являются производителями мяса (выращивают телок и овец), отсюда и все прелести завтраков.
Очень чисто, комфортно и рядом все магазины, рестораны.
Номера есть 2-х местные и 3-х местные.
Кроме того есть веранда с мангалом, можно устраивать уютные посиделки во дворе дома для своей компании, или для двоих.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы (по программе)
- Питание по программе:1 день: обед, ужин2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед5 день: завтрак
- 1 день: обед, ужин
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак, обед
- 5 день: завтрак
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида / сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Мастер-классы (по программе)
- Что не входит
- Авиа- / ж-д билеты, трансфер до/из г. Элиста
- Катание на лошадях (по желанию)
- Подношения в храмах
- Спиртные напитки
- Организация группового / индивидуального трансфера из близлежащих городов, ориентировочная стоимость из/в Волгоград: от 1 300 руб. /1 чел. в одну сторону (мы рекомендуем Волгоград в качестве города прилет/вылета)
- Место начала и завершения?
- Республика Калмыкия, Элиста
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
- Рекомендованные рейсы
В связи с временным закрытием аэропорта в г. Элиста рекомендуем прилетать в г. Волгоград и оттуда добраться на трансфере за дополнительную плату. Это самый удобный и оптимальный по стоимости вариант как добраться самолетом.
Мы рекомендуем следующие рейсы, даты все согласно календарю дат (кроме 31 декабря, там можем рекомендовать время вылета из Волгограда в 16:45, тогда время отправления трансфера из Элисты в аэропорт Волгограда в 9 утра, и этот день выходной повсеместно, т. е. Музей Пальмова будет закрыт 31 декабря).
Москва-Волгоград: даты 22 ноября/6 декабря/20 декабря/27 декабря/3 января 2024 г
- вылет в 8:45 (Домодедово) S7, прибытие в 10:35
- вылет в 8:50 (Шереметьево) Аэрофлот, прибытие 10:55
- вылет в 7:25 (Шереметьево) Победа, прибытие в 9:30
Ориентировочно, время отправления трансфера в 11 часов, и прибытие в Элисту в 15-15:30.
Максимальное время в пути: 4,5-5 часов.
Волгоград-Москва: даты 26 ноября/10 декабря/24 декабря/27 декабря/7 января 2024 г.
- вылет в 20:40 (Волгоград, Гумрак) S7 прибытие в 22:25
- вылет в 21:20 (Волгоград, Гумрак) Аэрофлот прибытие в 23:35
- вылет в 20:40 (Волгоград, Гумрак) Победа прибытие в 22:20
Компания, осуществляющая регулярный трансфер (а это несколько рейсов в день согласно полетной сетке аэропорта Волгограда) Волгоград- Элиста/Элиста -Волгоград работает по предварительной брони +79093994115, стоимость 1200 рублей в одну сторону, дорога занимает 4,5-5 часов. Доставляют пассажиров четко и по расписанию - вам нужно лишь сообщить при бронировании дату и время прибытия/прилета.Мы можем сами бронировать места под наших туристов на трансфер, если они пожелают, чтобы мы это сделали за них.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.