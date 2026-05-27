На комфортабельном автобусе вы отправитесь в горный край Приэльбрусье. На канатных дорогах подниметесь на разные высоты, прогуляетесь по горным тропам. Подышите чистейшим воздухом и подарите себе удовольствие, рассматривая красивейшие горы, живописные леса, прозрачные реки и озёра. А заодно откроете местные хроники, культуру и жизнь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Живописная дорога в селение Терскол (≈3,5 часа). Вы поедете вдоль знаменитого Баксанского ущелья, по пути несколько раз пересечёте реку Баксан. Узнаете о культуре республики и переселении народов, услышите легенды о происхождении гор и другие кавказские предания кавказских.

Гора Чегет (≈2 часа). Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м. Побродите по живописным тропам, увидите горы Эльбрус и Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду можно позагорать среди сверкающего снега. Профессиональный гид не только расскажет историю этих мест, но и будет помогать и подсказывать во время всех передвижений и подъёмов.

Терскол на поляне Азау (≈3,5 часа). Здесь вы поднимитесь по канатным дорогам, ведущим на Эльбрус: до станции «Мир» (3500 м) и лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м). На поляне Азау насладитесь видами на вершины, водопады и озёра. А ещё по желанию попробуете национальные блюда кавказской кухни.

Поляна Нарзанов (≈30 минут). Здесь находятся природные источники минеральной воды. Вы продегустируете настоящий Нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.

Организационные детали

В программе подъём по канатным дорогам, поэтому экскурсия не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Если у вас нет гражданства РФ, то понадобятся ваши паспортные данные и информация о временной регистрации по месту проживания

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Подъёмы по канатным дорогам:

— Чегет: — 1100 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 550 ₽ за чел., дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов)

— Азау: с июня по декабрь — 3200 ₽ за чел. дети от 6 до 13 лет — 1800 ₽ за чел. (при наличии документов), весь декабрь — 2700 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 1500 ₽ за чел. (при наличии документов)

Завтрак по пути в Терскол и обед в Азау (по желанию)

Как происходит бронирование экскурсии