Мои заказы

Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Ессентуков + подъём по канатным дорогам

Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
На комфортабельном автобусе вы отправитесь в горный край Приэльбрусье. На канатных дорогах подниметесь на разные высоты, прогуляетесь по горным тропам.

Подышите чистейшим воздухом и подарите себе удовольствие, рассматривая красивейшие горы, живописные леса, прозрачные реки и озёра. А заодно откроете местные хроники, культуру и жизнь.
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Ессентуков + подъём по канатным дорогам
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Ессентуков + подъём по канатным дорогам
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Ессентуков + подъём по канатным дорогам

Описание экскурсии

Живописная дорога в селение Терскол (≈3,5 часа). Вы поедете вдоль знаменитого Баксанского ущелья, по пути несколько раз пересечёте реку Баксан. Узнаете о культуре республики и переселении народов, услышите легенды о происхождении гор и другие кавказские предания кавказских.

Гора Чегет (≈2 часа). Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м. Побродите по живописным тропам, увидите горы Эльбрус и Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду можно позагорать среди сверкающего снега. Профессиональный гид не только расскажет историю этих мест, но и будет помогать и подсказывать во время всех передвижений и подъёмов.

Терскол на поляне Азау (≈3,5 часа). Здесь вы поднимитесь по канатным дорогам, ведущим на Эльбрус: до станции «Мир» (3500 м) и лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м). На поляне Азау насладитесь видами на вершины, водопады и озёра. А ещё по желанию попробуете национальные блюда кавказской кухни.

Поляна Нарзанов (≈30 минут). Здесь находятся природные источники минеральной воды. Вы продегустируете настоящий Нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.

Организационные детали

  • В программе подъём по канатным дорогам, поэтому экскурсия не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • Если у вас нет гражданства РФ, то понадобятся ваши паспортные данные и информация о временной регистрации по месту проживания
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъёмы по канатным дорогам:
    — Чегет: — 1100 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 550 ₽ за чел., дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов)
    — Азау: с июня по декабрь — 3200 ₽ за чел. дети от 6 до 13 лет — 1800 ₽ за чел. (при наличии документов), весь декабрь — 2700 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 1500 ₽ за чел. (при наличии документов)
  • Завтрак по пути в Терскол и обед в Азау (по желанию)

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 12 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Ессентуков + подъём по канатным дорогам»

3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
На машине
7 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
3200 ₽ за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
10 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
4200 ₽ за человека
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
На машине
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
5200 ₽ за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Джиппинг
На машине
13 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
3000 ₽ за человека