Подышите чистейшим воздухом и подарите себе удовольствие, рассматривая красивейшие горы, живописные леса, прозрачные реки и озёра. А заодно откроете местные хроники, культуру и жизнь.
Описание экскурсии
Живописная дорога в селение Терскол (≈3,5 часа). Вы поедете вдоль знаменитого Баксанского ущелья, по пути несколько раз пересечёте реку Баксан. Узнаете о культуре республики и переселении народов, услышите легенды о происхождении гор и другие кавказские предания кавказских.
Гора Чегет (≈2 часа). Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м. Побродите по живописным тропам, увидите горы Эльбрус и Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду можно позагорать среди сверкающего снега. Профессиональный гид не только расскажет историю этих мест, но и будет помогать и подсказывать во время всех передвижений и подъёмов.
Терскол на поляне Азау (≈3,5 часа). Здесь вы поднимитесь по канатным дорогам, ведущим на Эльбрус: до станции «Мир» (3500 м) и лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м). На поляне Азау насладитесь видами на вершины, водопады и озёра. А ещё по желанию попробуете национальные блюда кавказской кухни.
Поляна Нарзанов (≈30 минут). Здесь находятся природные источники минеральной воды. Вы продегустируете настоящий Нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.
Организационные детали
- В программе подъём по канатным дорогам, поэтому экскурсия не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Если у вас нет гражданства РФ, то понадобятся ваши паспортные данные и информация о временной регистрации по месту проживания
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъёмы по канатным дорогам:
— Чегет: — 1100 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 550 ₽ за чел., дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов)
— Азау: с июня по декабрь — 3200 ₽ за чел. дети от 6 до 13 лет — 1800 ₽ за чел. (при наличии документов), весь декабрь — 2700 ₽ за чел., дети от 6 до 13 лет — 1500 ₽ за чел. (при наличии документов)
- Завтрак по пути в Терскол и обед в Азау (по желанию)
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|2900 ₽