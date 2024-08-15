Экскурсии в Ессентуках весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
134 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
7 сен в 07:30
43003 870 за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
9 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 сен в 07:00
46253 700 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии на Джипе в Домбай с интеллектуальным, интересным, аккуратным, юморным гидом-водителем Максимом. Это было так КЛАССНО! Шикарная
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    природа, прекрасные локации, необычайные идеи Максима оставили неизгладимые впечатления от Домбая! На следующий год постараюсь взять индивидуальную, многодневную экскурсию по Кавказу с этим гидом.

    Здравствуйте!
  • В
    Виктория
    23 июля 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Все прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и
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    чуууточку больше. Впечатлений много, устали ужасно, но виды того стоят. Даже не знаю что лучше, Домбай или дорога до него 💔 Мы в восторге и очень советуем!! Елене спасибо 🙏🏼

    Все прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку большеВсе прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и чуууточку больше
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Экскурсия великолепная! Мы посмотрели красивые места и узнали массу интересных историй. Нам не повезло, потому что в этот день на
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    Домбае не работали канатки (внеплановое отключение электричества), но всё остальное было настолько на высоте, что мы даже не огорчились. Наш гид Елена - кладезь знаний, она умеет так здорово рассказывать - заслушаешься. Вся поездка была суперкомфортной: дорога, машина, компания, маршрут (мы посмотрели ещё гору Кольцо, храм заменили на ущелье и озеро, а на обратном пути заехали в питомник с животными, раз уж канатка нас подвела). Погода в день экскурсии была отличная - любовались Эльбрусом на Гум-баши. Очень довольны, спасибо за прекрасную организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Весенние»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
  3. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Перевал Актопрак
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в сентябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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