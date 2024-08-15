скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
7 сен в 07:30
43003 870₽ за человека
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 сен в 07:00
46253 700₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 августа 2024Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии на Джипе в Домбай с интеллектуальным, интересным, аккуратным, юморным гидом-водителем Максимом. Это было так КЛАССНО! Шикарная
- ВВиктория23 июля 2024Все прошло шикарно! Елена прекрасный гид с морем различных историй о крае, народе и обычаях. Ощущение, будто знает все и
- ЕЕлена17 июля 2024Экскурсия великолепная! Мы посмотрели красивые места и узнали массу интересных историй. Нам не повезло, потому что в этот день на
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в сентябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Весенние», 143 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь