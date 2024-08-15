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Домбае не работали канатки (внеплановое отключение электричества), но всё остальное было настолько на высоте, что мы даже не огорчились. Наш гид Елена - кладезь знаний, она умеет так здорово рассказывать - заслушаешься. Вся поездка была суперкомфортной: дорога, машина, компания, маршрут (мы посмотрели ещё гору Кольцо, храм заменили на ущелье и озеро, а на обратном пути заехали в питомник с животными, раз уж канатка нас подвела). Погода в день экскурсии была отличная - любовались Эльбрусом на Гум-баши. Очень довольны, спасибо за прекрасную организацию!