Ингушский народ гордится своим прошлым и славой строителей башен. Приглашаем убедиться в этом и своими глазами увидеть древние башенные комплексы Эрзи, Эгикхал, Вовнушки и Таргим. Вы на целый день сбежите от городского шума, познакомитесь с мировым наследием и проведёте время в горах.

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Описание экскурсии

В Средневековье в ингушских горах произошёл расцвет башенного строительства. Местные жители возводили родовые дома-крепости, чтобы обороняться от набегов и наблюдать за своими территориями. Зодчие проявляли дальновидность и смекалку, в чём вы сами убедитесь: плодородной земли в горах мало, поэтому башни растут прямо из скал и валунов.

Сегодня эти памятники прошлого имеют мировое значение и находятся под защитой государства. Некоторые из них вы увидите во время поездки:

• Эрзи — опустевшее историческое село 16 века, а сейчас — Государственный природный заповедник

• Эгикхал (Эгикал) — древний город, на его постройках можно увидеть петроглифы и оттиски ладоней строителей

• Вовнушки — башни комплекса расположены на высоте 1250 метров над уровнем моря. Они сложены из камня и издалека кажутся частью скал.

• Таргим — остатки мегалитических жилищ этого города датируются 2–1 тысячелетием до нашей эры

Вы также увидите храм Тхаба-Ерды, один из древнейших христианских храмов на территории России. И полюбуетесь горами с высоты более 2000 метров на Цей-Лоамском перевале.

Организационные детали