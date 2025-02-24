В Средневековье в ингушских горах произошёл расцвет башенного строительства. Местные жители возводили родовые дома-крепости, чтобы обороняться от набегов и наблюдать за своими территориями. Зодчие проявляли дальновидность и смекалку, в чём вы сами убедитесь: плодородной земли в горах мало, поэтому башни растут прямо из скал и валунов.
Сегодня эти памятники прошлого имеют мировое значение и находятся под защитой государства. Некоторые из них вы увидите во время поездки:
• Эрзи — опустевшее историческое село 16 века, а сейчас — Государственный природный заповедник • Эгикхал (Эгикал) — древний город, на его постройках можно увидеть петроглифы и оттиски ладоней строителей • Вовнушки — башни комплекса расположены на высоте 1250 метров над уровнем моря. Они сложены из камня и издалека кажутся частью скал. • Таргим — остатки мегалитических жилищ этого города датируются 2–1 тысячелетием до нашей эры
Вы также увидите храм Тхаба-Ерды, один из древнейших христианских храмов на территории России. И полюбуетесь горами с высоты более 2000 метров на Цей-Лоамском перевале.
Организационные детали
Экологический сбор — 200 ₽ с человека
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
Обед оплачивается дополнительно (по желанию) — 600–700 ₽ с человека
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1762 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!