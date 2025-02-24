Башенные комплексы из Средневековья: в Ингушетию на автомобиле

Отправиться в мир легенд и великолепной природы, чтобы прикоснуться к наследию ЮНЕСКО
Ингушский народ гордится своим прошлым и славой строителей башен.

Приглашаем убедиться в этом и своими глазами увидеть древние башенные комплексы Эрзи, Эгикхал, Вовнушки и Таргим.

Вы на целый день сбежите от городского шума, познакомитесь с мировым наследием и проведёте время в горах.
Башенные комплексы из Средневековья: в Ингушетию на автомобиле
Башенные комплексы из Средневековья: в Ингушетию на автомобиле
Башенные комплексы из Средневековья: в Ингушетию на автомобиле
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

В Средневековье в ингушских горах произошёл расцвет башенного строительства. Местные жители возводили родовые дома-крепости, чтобы обороняться от набегов и наблюдать за своими территориями. Зодчие проявляли дальновидность и смекалку, в чём вы сами убедитесь: плодородной земли в горах мало, поэтому башни растут прямо из скал и валунов.

Сегодня эти памятники прошлого имеют мировое значение и находятся под защитой государства. Некоторые из них вы увидите во время поездки:

Эрзи — опустевшее историческое село 16 века, а сейчас — Государственный природный заповедник
Эгикхал (Эгикал) — древний город, на его постройках можно увидеть петроглифы и оттиски ладоней строителей
Вовнушки — башни комплекса расположены на высоте 1250 метров над уровнем моря. Они сложены из камня и издалека кажутся частью скал.
Таргим — остатки мегалитических жилищ этого города датируются 2–1 тысячелетием до нашей эры

Вы также увидите храм Тхаба-Ерды, один из древнейших христианских храмов на территории России. И полюбуетесь горами с высоты более 2000 метров на Цей-Лоамском перевале.

Организационные детали

  • Экологический сбор — 200 ₽ с человека
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию) — 600–700 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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