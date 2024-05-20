Экскурсии по заповедникам из Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Ессентуках, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
«А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
«Следующая локация — Тебердинский заповедник»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
  • Е
    Евгений
    23 апреля 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
    Гид Руслан. Местный до глубоких корней. Это чувствуется в любви к региону, глубоким знаниям истории и обычаев края. Было интересно послушать, а про места, в которых побывали вообще молчу… Красивая у нас страна!
  • Э
    Эльвира
    8 ноября 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
    При всех отличных оценках еще повезло с погодой, экскурсия удалась во всех отношениях
    При всех отличных оценках еще повезло с погодой, экскурсия удалась во всех отношениях
  • А
    Альбина
    22 октября 2023
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Экскурсия понравилась. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, Кавказский хребет открылся во всей своей красоте. Домбай великолепен, а
    читать дальше

    закат на перевале Гумбаши не описать словами."Нет ничего более упорядоченного, чем природа". Единственное разочарование - это Тебердинский заповедник. При наличии территории некоторые хищные животные ютятся в маленьких клетках, грязно и ароматы стоят соответственные. Если бы знали, то приняли бы предложение Сергея заехать на Шаонинский и Сентинский храмы. "Нет ничего более упорядоченного, чем природа".

  • Ю
    Юлия
    20 августа 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
    Все уголки Кавказа прекрасны, но Домбай и Тибердинский национальный парк - это что-то особенное! Благодаря нашему прекрасному гиду Валерию, мы
    читать дальше

    увидели такие сказочные места, которые останутся в нашей памяти надолго. Каждая локация - это море впечатлений и прекрасных фотографий. Экскурсия очень грамотно спланирована, однозначно стоит внимания и рекомендована к помещению.

  • В
    Владимир
    23 июня 2022
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Экскурсия отличная, Домбай красавчик!
  • Л
    Лев
    9 ноября 2021
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Домбай: к вершинам, пронзающим небо
  3. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 14 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Заповедники», 48 ⭐ отзывов, цены от 14800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам