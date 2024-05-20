1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
«А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
«Следующая локация — Тебердинский заповедник»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
- ДДмитрий5 мая 2024Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
- ААнна30 апреля 2024Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
- ЕЕвгений23 апреля 2024Гид Руслан. Местный до глубоких корней. Это чувствуется в любви к региону, глубоким знаниям истории и обычаев края. Было интересно послушать, а про места, в которых побывали вообще молчу… Красивая у нас страна!
- ЭЭльвира8 ноября 2023При всех отличных оценках еще повезло с погодой, экскурсия удалась во всех отношениях
- ААльбина22 октября 2023Экскурсия понравилась. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, Кавказский хребет открылся во всей своей красоте. Домбай великолепен, а
- ЮЮлия20 августа 2023Все уголки Кавказа прекрасны, но Домбай и Тибердинский национальный парк - это что-то особенное! Благодаря нашему прекрасному гиду Валерию, мы
- ВВладимир23 июня 2022Экскурсия отличная, Домбай красавчик!
- ЛЛев9 ноября 2021Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Заповедники»
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