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закат на перевале Гумбаши не описать словами."Нет ничего более упорядоченного, чем природа". Единственное разочарование - это Тебердинский заповедник. При наличии территории некоторые хищные животные ютятся в маленьких клетках, грязно и ароматы стоят соответственные. Если бы знали, то приняли бы предложение Сергея заехать на Шаонинский и Сентинский храмы. "Нет ничего более упорядоченного, чем природа".