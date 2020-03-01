Валентин проводит ещё 2 экскурсии

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Влюбиться в край легенд, велюровых лугов, пихтовых рощ, каменных просторов и высокогорных озер

Валентин
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Валентин – ваш гид
Кавказ — словно многотомная книга старинных преданий и фантастических природных иллюстраций, и этот маршрут — одна из ее восхитительных глав.

Вы откроете фантастический вид на Эльбрус, услышите легенду перевала Гумбаши и познакомитесь с историей Сырных скал.

А также полюбуетесь просторными пастбищами, хвойными лесами и изумрудными Мухинскими озерами.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале в Ессентуках или в вашем отеле в КМВ
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Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье

Что вас ожидает

Сказочный вид на Эльбрус и загадки Сырных скал
Первым делом вы отправитесь к перевалу Гумбаши (высота 2144 м), где открываются одни из самых красивых видов на Кавказский хребет и великана Эльбруса. На смотровой площадке возле памятника услышите старинную легенду о молодой княжне, полюбившей отважного джигита. А затем я отвезу вас к Сырным скалам, где расскажу о подобных образованиях в других районах Северного Кавказа и объясню происхождения их типичных форм. Также вы узнаете об антропологических исследованиях местности, гипотезах о древних стоянках с пещерными захоронениями и осмотрите наскальные рисунки.

Красоты Мухинского ущелья
Проехав через город Карачаевск, вы проследуете по правому берегу реки Кубань в сторону Теберды — к главному объекту программы, Мухинскому ущелью. По пути увидите, как густой хвойный лес сменяется смешанным, а альпийские луга переходят в каменные просторы с высокогорными озерами. В северно-западной части биосферного заповедника побываете на перевале (2749 м), соединяющем долину реки Теберды и Аксаута. Осмотрите сказочные Мухинские озера изумрудного цвета и откроете новые великолепные ракурсы.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные услуги и чаепитие с горными травами и сладостями
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно
  • Выезд возможен из любого города КМВ
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье
Джип-тур в Мухинское ущелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале в Ессентуках или в вашем отеле в КМВ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я всю жизнь прожил в одном из самых красивых городов КМВ — Ессентуках. Меня всегда влекло в горы и их видами я хочу поделиться с другими людьми, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие нашего Северного Кавказа. Экскурсии провожу на комфортном и подготовленном для бездорожья джипе «УАЗ Патриот» — так, вы посетите те невероятные места, куда невозможно доехать на обычном автомобиле.
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