Валентин проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Сказочный вид на Эльбрус и загадки Сырных скал

Первым делом вы отправитесь к перевалу Гумбаши (высота 2144 м), где открываются одни из самых красивых видов на Кавказский хребет и великана Эльбруса. На смотровой площадке возле памятника услышите старинную легенду о молодой княжне, полюбившей отважного джигита. А затем я отвезу вас к Сырным скалам, где расскажу о подобных образованиях в других районах Северного Кавказа и объясню происхождения их типичных форм. Также вы узнаете об антропологических исследованиях местности, гипотезах о древних стоянках с пещерными захоронениями и осмотрите наскальные рисунки.

Красоты Мухинского ущелья

Проехав через город Карачаевск, вы проследуете по правому берегу реки Кубань в сторону Теберды — к главному объекту программы, Мухинскому ущелью. По пути увидите, как густой хвойный лес сменяется смешанным, а альпийские луга переходят в каменные просторы с высокогорными озерами. В северно-западной части биосферного заповедника побываете на перевале (2749 м), соединяющем долину реки Теберды и Аксаута. Осмотрите сказочные Мухинские озера изумрудного цвета и откроете новые великолепные ракурсы.