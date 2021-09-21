Валентин проводит ещё 2 экскурсии

Кавказ — словно многотомная книга старинных преданий и сказочных природных иллюстраций, и этот маршрут — одна из ее восхитительных глав. Вы откроете фантастический вид на Эльбрус, пересечём перевал Гумбаши и посетим Сырные скалы. А также полюбуетесь просторными пастбищами, хвойными лесами и изумрудными Мухинскими озерами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сказочный вид на Эльбрус и загадки Сырных скал

Первым делом вы отправитесь к перевалу Гумбаши (высота 2144 м), где открываются одни из самых красивых видов на Кавказский хребет и великана Эльбруса На смотровой площадке А затем я отвезу вас к Сырным скалам.

Красоты Мухинского ущелья

Проехав через город Карачаевск, вы проследуете по правому берегу реки Кубань в сторону Теберды — к главному объекту программы, Мухинскому ущелью. По пути увидите, как густой хвойный лес сменяется смешанным, а альпийские луга переходят в каменные просторы с высокогорными озерами. В северно-западной части биосферного заповедника побываете на перевале (2749 м), соединяющем долину реки Теберды и Аксаута. Осмотрите сказочные Мухинские озера изумрудного цвета и откроете новые великолепные ракурсы.

Организационные детали