Валентин проводит ещё 2 экскурсии

Кавказ — словно многотомная книга старинных преданий и сказочных природных иллюстраций, и этот маршрут — одна из ее восхитительных глав. Вы откроете фантастический вид на Эльбрус, пересечём перевал Гумбаши и посетим Сырные скалы. А также полюбуетесь просторными пастбищами, хвойными лесами и изумрудными Мухинскими озерами.
Описание экскурсии
Сказочный вид на Эльбрус и загадки Сырных скал
Первым делом вы отправитесь к перевалу Гумбаши (высота 2144 м), где открываются одни из самых красивых видов на Кавказский хребет и великана Эльбруса На смотровой площадке А затем я отвезу вас к Сырным скалам.
Красоты Мухинского ущелья
Проехав через город Карачаевск, вы проследуете по правому берегу реки Кубань в сторону Теберды — к главному объекту программы, Мухинскому ущелью. По пути увидите, как густой хвойный лес сменяется смешанным, а альпийские луга переходят в каменные просторы с высокогорными озерами. В северно-западной части биосферного заповедника побываете на перевале (2749 м), соединяющем долину реки Теберды и Аксаута. Осмотрите сказочные Мухинские озера изумрудного цвета и откроете новые великолепные ракурсы.
Организационные детали
- В стоимость входят транспортные услуги и чаепитие с горными травами и сладостями
- Обед в кафе оплачивается дополнительно
- Выезд возможен из любого города КМВ
- Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Ессентуках или в вашем отеле в КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брал две экскурсии от Валентина в августе 2021 года. За несколько дней до экскурсии в Мухинское ущелье в регионе прошел сильный ливень, и дорогу до ущелья попросту смыло. Валентин предложил
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О
8 августа 2022г ездили с Валентином в Мухинское ущелье. Поездкой остались очень довольны. Перед нами открылись незабываемые красоты кавказской природы и гор! Валентин вежливый и тактичный. С ним приятно вести беседу. По нашему желанию останавливался в любом месте по ходу маршрута, чтобы полюбоваться природными красотами. А его аккуратное вождение комфортабельного внедорожника сделали нашу поездку незабываемой.
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Т
Спасибо Валентину за незабываемые впечатления.
Интересная и насыщенная экскурсия. Валентин аккуратный вежливый водитель, великолепный рассказчик, тактичный, приятный в общении человек. Не перегружает информацией, если нет на то желания, отвечает на любые вопросы, дает возможность попыть одной, но и всегда где-то рядом. Экскурсия очень понравилась.
Рекомендую!
Интересная и насыщенная экскурсия. Валентин аккуратный вежливый водитель, великолепный рассказчик, тактичный, приятный в общении человек. Не перегружает информацией, если нет на то желания, отвечает на любые вопросы, дает возможность попыть одной, но и всегда где-то рядом. Экскурсия очень понравилась.
Рекомендую!
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Ю
24 июня 2021 г. ездили с Валентином в Мухинское ущелье. Замечательная экскурсия, прекрасные виды!!! Стоит отметить, что этот маршрут предлагает на данный момент только Валентин. А т. к. Валентин ещё и хороший рассказчик, в пути совершенно не утомляешься! Огромное спасибо за новые впечатления!
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Прекрасная поездка, познавательное приключение. И, конечно же, приятное общение с человеком, который любит и знает свой край.
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А
Ездили с дочерью на экскурсию в Мухинское ущелье. Все понравилось.
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