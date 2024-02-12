Кабардино-Балкария — гостеприимная хозяйка, которая щедро делится со своими гостями всем самым лучшим.
Величественные горы, древние сторожевые башни, живописные озера небесно-голубого цвета, дороги над пропастью, скалы, вид с которых покоряет с первого взгляда — здесь каждый найдет что-то, что обязательно западет в душу. Подарите себе незабываемые ощущения от встречи с горным краем!
Величественные горы, древние сторожевые башни, живописные озера небесно-голубого цвета, дороги над пропастью, скалы, вид с которых покоряет с первого взгляда — здесь каждый найдет что-то, что обязательно западет в душу. Подарите себе незабываемые ощущения от встречи с горным краем!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Язык тролля
Описание
Древние озера и дорога над пропастью Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны. Известно, что эти карстовые водоемы очень древние, однако назвать их точный возраст не может никто. Одно из них — Церик-Кель — не замерзает даже в самые сильные морозы. Далее мы отправимся в Черекскую теснину, высота скал в которой начинается от 500 метров. Здесь мы прогуляемся по выруленной в скале заброшенной дороге. Когда-то это было очень оживленное место передвижения. Однако сейчас, представив как на узком дорожном полотне над пропастью разъезжались две фуры, по спине пробегает холодок. Скандинавские пейзажи и каменные башни Мы ни за что не оставим без внимания местный Язык Тролля — скальный выступ на большой высоте, аналог скандинавского тезки. Фото здесь получаются сногсшибательными — проверено многими туристами! В завершение поездки мы отправимся к развалинам средневековых аулов. Здесь вы сможете прогуляться и узнать печальную историю когда-то оживленных селений. Остановимся у древних каменных стражей — сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых, чтобы сделать фото и насладиться открывающимися видами.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживанияЗавершение: Ессентуки. Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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