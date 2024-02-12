Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера

Групповая экскурсия в Ессентуках
Кабардино-Балкария — гостеприимная хозяйка, которая щедро делится со своими гостями всем самым лучшим.

Величественные горы, древние сторожевые башни, живописные озера небесно-голубого цвета, дороги над пропастью, скалы, вид с которых покоряет с первого взгляда — здесь каждый найдет что-то, что обязательно западет в душу. Подарите себе незабываемые ощущения от встречи с горным краем!
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
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фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Голубые озёра
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Язык тролля

Описание

Древние озера и дорога над пропастью Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны. Известно, что эти карстовые водоемы очень древние, однако назвать их точный возраст не может никто. Одно из них — Церик-Кель — не замерзает даже в самые сильные морозы. Далее мы отправимся в Черекскую теснину, высота скал в которой начинается от 500 метров. Здесь мы прогуляемся по выруленной в скале заброшенной дороге. Когда-то это было очень оживленное место передвижения. Однако сейчас, представив как на узком дорожном полотне над пропастью разъезжались две фуры, по спине пробегает холодок. Скандинавские пейзажи и каменные башни Мы ни за что не оставим без внимания местный Язык Тролля — скальный выступ на большой высоте, аналог скандинавского тезки. Фото здесь получаются сногсшибательными — проверено многими туристами! В завершение поездки мы отправимся к развалинам средневековых аулов. Здесь вы сможете прогуляться и узнать печальную историю когда-то оживленных селений. Остановимся у древних каменных стражей — сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых, чтобы сделать фото и насладиться открывающимися видами.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Завершение: Ессентуки. Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
  • Мы не несем ответственность
  • Если погодные условия будут плохие
  • Но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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