Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Старинные башни и руины крепостей, живописные дороги в скалах, узкие горные теснины и древние карстовые озера — все это вы увидите во время нашего увлекательного путешествия по Верхней Балкарии.



А также мы посетим жемчужину и гордость Кабардино-Балкарии — Чегемское ущелье с живописными водопадами. В конце экскурсии вас ждет отдых на термальных источниках Аушигер.