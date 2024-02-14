Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Групповая экскурсия в Ессентуках

Узнать город и его людей поближе на нестандартной прогулке в наушниках

5
1 отзыв
Экскурсия, театр, компьютерная игра, квест — это всё сразу! На нашем иммерсивном променаде вы станете частью жизни города Ессентуки, следуя за его голосами.

Не будете стоять на месте и слушать скучные факты — но будете чувствовать историю, сопереживать, искать.

Гулять отправимся по центральным улочкам и паркам, увидим главные достопримечательности и сделаем отличные фото.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Ближайшие даты:
16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Дети 8-12 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Слушаем Ессентуки

Мы встретим вас на стартовой площадке, выдадим наушники с 3D-звучанием, и начнётся магия! Вы последуете за проводником по срежиссированному маршруту. Это будет словно аудио-свидание с городом: в настоящих декорациях, с музыкой и звуками, погружающими в ту или иную эпоху и историю.

Ессентуки — достойный внимания

Этот город теряется за славой соседних Кисловодска и Пятигорска, ему уделяют мало времени. А зря! Ведь здесь жила автор книги «Сколько стоит человек» и работала олимпийская чемпионка Ниночка Ромашкова, здесь Раиса Захаровна и Василий органы движения лечили, а Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев» просил подаяния. Ессентуки любили Вера Комиссаржевская, Клавдия Шульженко и композитор Сергей Прокофьев.

Без сухих фактов из Википедии вы услышите и про основание города (людьми предприимчивыми и смекалистыми!), и про его курортную жизнь, и про связанные с ним судьбы, и про шедевры из камня, и про здешнюю природу.

Достопримечательности по маршруту: ж/д вокзал, курортный парк, дом «Качельный курган», лечебный парк, Воронцовская аллея, старые каптажи, музыкальная беседка, Институт механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница

Организационные детали

  • Дополнительных расходов на маршруте нет
  • На экскурсии с вами будет сопровождающий из нашей команды
  • Мы рекомендуем прогулку для взрослых и детей с 8 лет, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, если с вами будут дети до 7 лет вкл., отметьте это при бронировании.
  • Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик, погода у нас переменчивая!

в понедельник, среду и пятницу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж/д вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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М
14 фев 2024
Спасибо огромное за чудесную экскурсию -спектакль в Ессентуках. Очень познавательно и интересно. прогулка прошла на одном дыхании. время пролетело незаметно. обязательно буду рекомендовать знакомым и друзьям.

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