Экскурсия, театр, компьютерная игра, квест — это всё сразу! На нашем иммерсивном променаде вы станете частью жизни города Ессентуки, следуя за его голосами. Не будете стоять на месте и слушать скучные факты — но будете чувствовать историю, сопереживать, искать. Гулять отправимся по центральным улочкам и паркам, увидим главные достопримечательности и сделаем отличные фото.

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Описание

Что вас ожидает

Слушаем Ессентуки

Мы встретим вас на стартовой площадке, выдадим наушники с 3D-звучанием, и начнётся магия! Вы последуете за проводником по срежиссированному маршруту. Это будет словно аудио-свидание с городом: в настоящих декорациях, с музыкой и звуками, погружающими в ту или иную эпоху и историю.

Ессентуки — достойный внимания

Этот город теряется за славой соседних Кисловодска и Пятигорска, ему уделяют мало времени. А зря! Ведь здесь жила автор книги «Сколько стоит человек» и работала олимпийская чемпионка Ниночка Ромашкова, здесь Раиса Захаровна и Василий органы движения лечили, а Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев» просил подаяния. Ессентуки любили Вера Комиссаржевская, Клавдия Шульженко и композитор Сергей Прокофьев.

Без сухих фактов из Википедии вы услышите и про основание города (людьми предприимчивыми и смекалистыми!), и про его курортную жизнь, и про связанные с ним судьбы, и про шедевры из камня, и про здешнюю природу.

Достопримечательности по маршруту: ж/д вокзал, курортный парк, дом «Качельный курган», лечебный парк, Воронцовская аллея, старые каптажи, музыкальная беседка, Институт механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница

Организационные детали