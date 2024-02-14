Узнать город и его людей поближе на нестандартной прогулке в наушниках
Не будете стоять на месте и слушать скучные факты — но будете чувствовать историю, сопереживать, искать.
Гулять отправимся по центральным улочкам и паркам, увидим главные достопримечательности и сделаем отличные фото.
фев
фев
фев
фев
фев
мар
мар
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети 8-12 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Слушаем Ессентуки
Мы встретим вас на стартовой площадке, выдадим наушники с 3D-звучанием, и начнётся магия! Вы последуете за проводником по срежиссированному маршруту. Это будет словно аудио-свидание с городом: в настоящих декорациях, с музыкой и звуками, погружающими в ту или иную эпоху и историю.
Ессентуки — достойный внимания
Этот город теряется за славой соседних Кисловодска и Пятигорска, ему уделяют мало времени. А зря! Ведь здесь жила автор книги «Сколько стоит человек» и работала олимпийская чемпионка Ниночка Ромашкова, здесь Раиса Захаровна и Василий органы движения лечили, а Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев» просил подаяния. Ессентуки любили Вера Комиссаржевская, Клавдия Шульженко и композитор Сергей Прокофьев.
Без сухих фактов из Википедии вы услышите и про основание города (людьми предприимчивыми и смекалистыми!), и про его курортную жизнь, и про связанные с ним судьбы, и про шедевры из камня, и про здешнюю природу.
Достопримечательности по маршруту: ж/д вокзал, курортный парк, дом «Качельный курган», лечебный парк, Воронцовская аллея, старые каптажи, музыкальная беседка, Институт механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница
Организационные детали
- Дополнительных расходов на маршруте нет
- На экскурсии с вами будет сопровождающий из нашей команды
- Мы рекомендуем прогулку для взрослых и детей с 8 лет, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, если с вами будут дети до 7 лет вкл., отметьте это при бронировании.
- Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик, погода у нас переменчивая!
в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ж/д вокзала Ессентуков
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.