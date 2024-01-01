Приглашаем вас в путешествие по Верхней Балкарии, где вас ждут не только живописные горные пейзажи, но и уникальные исторические места.



Начните день с балкарского завтрака, затем поднимитесь на Балкарский Язык Тролля, где откроется вид на Безенгийскую стену и вершины пятитысячников.



Осмотрите таинственное Голубое озеро и пройдитесь по Черекской теснине, где каждый камень хранит свою историю.



Посетите руины древнего аула и сторожевую башню, а затем расслабьтесь в термальных источниках Аушигера. Завершите день у замка Шато-Эркен, наслаждаясь видами на Эльбрус.



Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о культуре и природе Кабардино-Балкарии