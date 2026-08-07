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К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков

Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Кавказский Язык тролля с видом на горы-пятитысячники, Нижнее Голубое озеро, Черекская теснина — мы собрали для вас топовые места, без которых сложно представить Кабардино-Балкарию.

Они прекрасны в любое время года! На джипе проедем по серпантину и, сполна насладившись природой, расслабимся на горячих источниках.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков

Описание экскурсии

Знакомство с горной Кабардино-Балкарией

Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Кисловодска хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которые вы видите, ориентировочное: экскурсия индивидуальная, маршрут и время пребывания на локациях могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.

8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе.
10:00Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах.
10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги.
12:30Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса).
14:00Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в РФ.
15:00Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото.
16:00Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
  • Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.

Дополнительные расходы

  • Завтрак и обед в кафе
  • Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
  • Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберем вас с адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12078 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

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